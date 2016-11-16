Рыбаки Приморья шарахаются от этой рыбы

Популярная в Приморье рыба неинтересна большинству рыбопромышленников

Сайровая путина на Дальнем Востоке завершилась на отметке вылова в 14 тыс. тонн. По данным ТИНРО-Центра, такой объем аналогичен уровню 2014 и 2009 гг., которые считаются неудачными, но превышает вылов откровенно провальных рыбалок в 90-е, когда не было добыто и 10 тыс. тонн. Но сравнение это не совсем корректное, так как рыбалка 20 лет назад шла по другим правилам, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Причина откровенного провала в этом году ясна - это малое количество добывающего флота на путине и, как следствие, нехватка поисковых работ. Даже в пик промысла было выставлено всего 27 единиц флота, тогда как в 2015 году работало 35, а в 2014 году – 43. Как всегда, лидеры – приморские компании «Доброфлот» и «Дальморепродукт», на которых, собственно, и держится весь российский промысел. В итоге стоимость сайры на российском рынке может в очередной раз повыситься. Консервы «Дальморепродукт» и «Доброфлот», произведенные в море на плавбазах «Петр Житников» и «Всеволод Сибирцев» в прошлом году, стоят уже более 60 рублей на опте.

Однако десятки небольших переработчиков фактически останутся без сырья, то есть они будут вынуждены либо перейти на производство консервов из другого сырья, либо поднять цены, если придется закупать импортное сырье.

России необходимо около 100 тыс. тонн сайры, и в предыдущие годы рыбаки-переработчики могли приобрести сырье, но необходимо учитывать, что тогда стоимость сырья была другая. Теперь производство из дорогого сырья будет нерентабельным; добавив к этому еще и отсутствие оборотных средств у заводов, можно сделать вывод, что производство сайровых консервов будет под угрозой. Часть компаний может переориентироваться на производство консервов из горбуши.

Во Владивостоке на рынке еще неделю назад сайра продавалась по 175 рублей за килограмм, сейчас цена доходит до 200 рублей. Это почти в три раза дороже, чем килограмм минтая, и на 50 рублей меньше, чем филе минтая.

По мнению ученых, в этом году рыбаков также подвела погода. При таком небольшом количестве флота поймать рыбу можно, если погода будет идеальная. Циклоническая активность уже в сентябре была заметной, количество штормовых дней в сентябре и октябре было значительным, примерно в два раза больше, чем в прошлом году. Рыбаки отмечают, что после одного штормового дня с простоем судна потребуется потратить еще день-другой на поиски скоплений. Так постоянно происходило и в ходе этой путины. Но при этом гидрологические условия неблагоприятными назвать нельзя.

В этом году мощный антициклон мешал развитию первой ветви Ойясио, по которой сайра обычно уходит в воды Японии. Основные скопления были сосредоточены на участке между первой и второй ветвями Ойясио, в начале путины - возле пролива Фриза и острова Урупа, в конце сайра сместилась ко второй ветви течения. И хотя в открытых водах промысел сайры на спецсудах начался еще весной, небольшое количество судов по ходу путины и даже в августе-сентябре не позволило достичь высоких результатов.

Сайра является таким объектом, который не дает второго шанса. Как только формируются благоприятные для ее промысла условия, на нее нужно направлять все силы добывающего флота. При этом научное сопровождение должно быть непрерывным и многосторонним (научно-поисковые работы, использование спутниковых данных, обмен промысловой информацией, оперативное прогнозирование), а государственные органы должны быстро решать возникающие межведомственные вопросы. К примеру, в Японии вопросам научных рекомендаций и краткосрочного прогнозирования уделяется большое внимание. Японские ученые проводят масштабные съемки, в том числе и предпутинные (в этом году для участия в совместных работах на НИС «Хокко Мару» были приглашены специалисты ТИНРО-Центра), во время путины также работают научные суда.

В России подготовка и проведение путины происходит организованно, но в тиши кабинетов. Объединенный штаб сайровой и сардино-скумбриевой путины был сформирован уже в начале мая этого года в Росрыболовстве, с июня начались еженедельные селекторные совещания. Рыбакам поступала информация о появлении скоплений, давался прогноз промысловой обстановки. Однако суда на промысел сайры, сардины и скумбрии рыбопромышленники так и не выставляли. Причину назвали еще весной: флота хватает только на добычу минтая и сельди.

Правда, отдельные компании все же пытались ловить сардино-скумбриевый альянс. Отметим пионеров добычи скумбрии в лице компании «Сигма Марин Технолоджи», компания лидер - по добыче скумбрии.

Однако все же большинство компаний отловились неудачно. Поэтому флот ушел еще в конце лета. При этом рыбаки докладывали о проблемах, связанных с организацией лова.

В итоге добыча скумбрии и сардины суммарно оказалась на уровне сайры, 13,8 тыс. тонн (7,1 и 6,7 тыс. тонн соответственно). На следующий год погибающий промысел сайры спасать некому. Каждая неудачная путина уменьшает количество судов, поэтому гарантированно ловить сайру пойдут только те же «Доброфлот» и «Дальморепродукт». Но каковы будут их результаты? Ведь они могут остаться без промысловой разведки и научного сопровождения. Задействовать в этих исследованиях другие средние рыболовные траулеры наука не смогла из-за ограниченного финансирования.

«Поскольку скопления сайры всегда держатся разрозненно и часто перемещаются, рыбакам приходится постоянно искать промысловые концентрации, что означает дополнительные экономические издержки и потерю промыслового времени. Поэтому для добытчиков так важна информация о расположении скоплений, которые могли бы находить специальные суда, работающие в поисковом режиме. В предыдущие годы на сайре работали НИСы «Владимир Сафонов» и «Профессор Леванидов», с их помощью удавалось неоднократно наводить рыбаков на такие скопления. Рыбакам в первую очередь нужны поисковые работы, краткосрочное и оперативное прогнозирование. Здесь использование одного судна в предпутинной съемке и научно-поисковых работах в ходе массового промысла сайры, сардины и скумбрии не так эффективно, потому что все три объекта редко держатся рядом. Сайра предпочитает более холодные воды, в отличие от теплолюбивых сардины и скумбрии. Организованная работа нескольких судов, вкупе с деятельностью научных сотрудников на плавбазах и береговой приемке, могла бы принести рыбакам значительно больше пользы», - утверждают специалисты ТИНРО-Центра.

Юрий МОРОЗОВ.

КСТАТИ

Без науки нет добычи

Важным направлением научной поддержки сайрового промысла является совершенствование орудий лова.

Специалисты ТИНРО-Центра непрерывно занимаются разработкой технологий добычи сайры, в том числе созданием высокоэффективного светового оборудования, конструкций ловушек для сайры.

Для испытаний этих разработок целесообразно использовать научное судно, которому не столь критичны потери промыслового времени в ходе путины. Однако несмотря на то, что сайра была несколько лет назад признана стратегическим объектом национальной продовольственной безопасности, объем средств на ее изучение не увеличивался.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.