Во Владивостоке раскрывать суровую правду о строительстве в Снеговой Пади не торопятся

Администрация Приморья взяла на себя ответственность за информирование о темпах строительства социального жилья

Опубликованный в прошлом номере «ЗР» материал о состоянии стройки «Снеговая Падь Комплекс «Д» вызвал нешуточный резонанс. Информационный вакум о состоянии строительства нарушила администрация Приморского края, так как на сайте застройщика «Примкрайстрой» информация крайне скудная, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Согласно пресс-релизу администрации Приморского края работы ведутся одновременно на восьми объектах, еще под четыре готовятся строительные площадки.

«В жилом доме № 25 забетонировано перекрытие 22-го этажа, ведутся арматурные работы по возведению стен 23-го этажа. Кладка наружных стен ведется на уровне 11 этажа, внутренних – на уровне восьмого, на пятом уже штукатурят помещения. Ведется прокладка систем отопления на 7 этаже, идет утепление контура. В 26 доме забетонировано перекрытие 19 этажа, ведутся арматурные работы на 20-м этаже. Кладка наружных стен и перегородок идет на уровне второго этажа», – сообщил представитель Приморкрайстроя Александр ЛИТЧЕНКО.

В монолитной угловой вставке панельного дома № 4 выполнены работы по заливке перекрытия четвертого этажа, ведутся арматурные работы на пятом этаже. В первой, второй и третьей блок-секциях заканчивается монтаж седьмого этажа. В четвертой секции смонтированы фундамент и цоколь, ведется устройство перекрытий для монтажа первого этажа, в пятой – готов фундамент, начинается монтаж панелей цоколя.

В доме № 3 закончены работы по устройству ростверка первой блок–секции, ведутся работы по устройству второй, идет монтаж цоколя. Выполнены работы по забивке железобетонных свай под третью и четвертую блок-секции. В доме № 2 ведутся работы по устройству котлована для третьей и четвертой блок-секций.

«В доме № 1 готов монолитный фундамент для первой и второй секций, идет устройство фундамента для угловой вставки, армирование под пятую секцию. На шестом объекте выполнено 168 буронабивных свай, на девятом выполнены работы по устройству котлована, приступили к устройству дренажа», – добавил представитель дирекции. Александр Литченко подчеркнул, в строительстве задействовано почти 150 человек и в среднем 15 единиц тяжелой спецтехники ежедневно. «Работы в Снеговой Пади ведутся в две смены, а на 25 и 26 домах – в три», – отметил представитель Приморкрайстроя.

В новом микрорайоне уже завершены бетонные работы по устройству четырех подпорных стен, выполнено устройство коллекторов для отвода грунтовых вод, идут работы по устройству дорог и вертикальной планировке строительных площадок.

Информацией о ходе строительства поделился и депутат ЗС ПК Дмитрий НОВИКОВ. По его словам, у него есть ряд обращений от дольщиков, которые просят депутатского контроля. На страничке депутата в facebook опубликовано следующее сообщение: «Вчера общался с руководителем Примкрайстроя Александром МУХИНЫМ. Обсудили множество вопросов. На какие-то получил ответы, на какие-то - нет. Среди тех, на которые не получил внятного ответа, и вопрос неясных финансовых отношений между Примкрайстроем и рядом подрядных организаций. Например, с компанией «Яв-строй», которая получила множество финансовых преференций от краевого предприятия. Не ясно и как собираются возводить объекты. Сейчас заключено и в стадии заключения 700 договоров с участниками программы «Жилье для российской семьи». По договорам люди должны получить квартиры в 2017 году. В стадии активного строительства всего два дома 25 и 26. В каждом по 240 квартир. Причем если один дом полностью пойдет под программу, то второй - всего лишь на половину. Остальные квартиры уйдут по коммерческой цене. 240+240/2=360. Получается, что половина участников программы квартиры в срок не получат. Это суровая правда, и людям ее нужно озвучить».

Куда уйдут непроданные квартиры в 26 доме? Безусловно, эти квартиры по 35 тыс. рублей за квадрат с удовольствием приобрели бы другие участники программы «жилье для российской семьи». Однако в риелторских кругах их уже предлагают от имени компании «Яв-Строй». Ранее представители КППК «Примкрайстрой» также говорили, что часть квартир подрядчик получит в счет строительства. Но недавно были проведены торги, и с подрядчиком был заключен договор на 600 млн рублей, поэтому законность расчета квартирами остается под вопросом. На многие вопросы могли бы ответить представители компании «ЯВ-Строй», но они от информирования общественности и дольщиков уклоняются.

Виталий МОРОЗОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.