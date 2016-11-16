Система электронной оплаты проезда в автобусах будет создана во Владивостоке

Соглашение о создании системы электронной оплаты проезда в автобусном транспорте города Владивостока заключено Корпорацией по развитию Дальнего Востока и новым резидентом Свободного порта Владивосток - компанией «Городская Транспортная Система».

ООО «Городская Транспортная Система» («ГТС») планирует реализацию инвестиционного проекта с объемом инвестиций 1,8 млрд рублей с использованием преференций режима Свободного порта Владивосток.

«В настоящее время Корпорацией развития Дальнего Востока подписано 97 соглашений об осуществлении инвестиционной деятельности на территории Свободного порта Владивосток, в том числе 41 соглашение с резидентами Владивостокского городского округа. Стоит отметить, что в Приморском крае инвесторы реализовали уже пять проектов в рамках СПВ. Мы отмечаем позитивную динамику и потребность бизнес-сообщества в инструментах поддержки режима Свободного порта», - говорит генеральный директор АО «КРДВ» Денис Тихонов.

Инвестиционный проект основан на применении новейших технологий, преимущества которых подтверждаются практическим опытом аналогичных решений в Южной Корее и Новой Зеландии. Проект реализуется при участии южнокорейской компании Gideon Sysctech, которая входит в консорциум, специализирующийся на проектировании и производстве систем безналичной оплаты в общественном транспорте.

«Мы плодотворно сотрудничаем со специалистами компании Gideon Sysctech, в Южной Корее подобная система автоматической оплаты работает давно и очень эффективно, - рассказал исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Лобода. - Интеллектуальное оборудование для Владивостока было специально разработано южнокорейскими инженерами с учетом всех стандартов и требований российского законодательства».

Система предполагает, что оплата за проезд в городском общественном транспорте будет производиться посредством кеш-боксов. Цель внедрения системы - исключить из системы финансовых расчетов водителей, которые станут заниматься только своими непосредственными обязанностями - безаварийным вождением автобусов и качественным обслуживанием пассажиров, а также обеспечить полную прозрачность расчетов, максимальный учет поступающих средств и пассажиропотоков. Оплату за проезд можно будет произвести наличными, транспортной картой или с помощью мобильного телефона, взамен получая билет и при необходимости сдачу.

Во Владивостоке кеш-боксы уже установлены в автобусах городских маршрутов №15, 98Ц и 98Д, пока они принимают оплату только наличными.

Отметим, сегодня резидентами Свободного порта Владивосток являются 97 компаний с объемом инвестиций на сумму 127,9 млрд рублей и перспективой создания более 20 тысяч рабочих мест.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.