У фермеров Приморья появился новый канал продаж

В октябре заработала Единая электронная торговая площадка (ЕЭТП) «ПримАгро», которая создана на базе «Агроплощадки Росэлторг» – сервиса торговли фермерской продукцией федерального уровня. Это крупнейший оператор электронных торгов для государственных заказчиков и коммерческих предприятий. Сервер создан пока только в 22 регионах России. Приморский край оказался среди них, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Как сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в ЕЭТП «ПримАгро», поиск покупателя, как и необходимого товара, через такой ресурс имеет ряд существенных преимуществ для обеих сторон. Во-первых, сервис позволяет оперативно реагировать на спрос; во-вторых, фермеры могут реализовать свою продукцию без посредников, разместив о ней информацию на сайте. Ожидается, что более полная информация о товаре и производителе сможет привлечь широкий круг покупателей, что собственно и показывает опыт тех регионов, где этот сервер был создан раньше. К тому же электронная площадка фактически обеспечивает канал сбыта аграриям при минимуме затрат.

Для того, чтобы помочь участникам торгов сориентироваться в ситуации на рынке, на сайте размещена ежемесячная информация Приморскстата о средних розничных ценах на основные продовольственные товары в Приморском крае. Помимо этого, руководство ЕЭТП «ПримАгро» планирует размещение рейтинга продавцов, что также в какой-то мере сможет послужить ориентиром для покупателей.

- Мы рассчитываем на то, что основными покупателями станут в первую очередь бюджетники, то есть муниципальные учреждения, школы, больницы и т.д., – говорит руководитель ЕЭТП «ПримАгро» Максим СКЛЯРОВ. – Закупки продуктов питания государственными и муниципальными заказчиками Приморского края будут осуществляться в соответствии с 44-Ф3 «О контрактной системе». Площадка рассчитана для всех муниципалитетов края, там же, в принципе, можно получить информацию и по другим регионам. Приморские покупатели могут воспользоваться площадкой для поиска более выгодных предложений и в других регионах.

Основными акционерами Агроплощадки являются правительство Москвы и банк ВТБ. На Дальнем Востоке такие сайты созданы пока только в Приморье и в Магаданской области. На площадке ЕЭТП «ПримАгро» в первый месяц работы сайта уже появились три заявки покупателя. В то же время сама площадка рассчитана на то, что со временем спектр услуг для фермеров будет существенно расширен, фермеры смогут, используя этот ресурс, например, оформлять займы или воспользоваться услугами логистических компаний, которые также смогут разместить здесь свои предложения.

Но от фермеров пока еще не поступило ни одной заявки. Опрос, проведенный газетой «Золотой Рог», показал, что подавляющее большинство из них ничего не знает о новой площадке, даже среди тех, кто является активным пользователем интернета. В Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств, признав необходимость такого ресурса в принципе, также отказались от комментария по этому вопросу, сославшись на отсутствие информации. И даже департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, активно продвигающий некоторые приморские проекты, особого интереса к ресурсу не проявил.

По словам главы КФХ Евгения ВОРОНИНА, сами фермеры сейчас заканчивают свой сельскохозяйственный сезон и у них просто нет пока времени подробно ознакомиться с условиями площадки. Тем не менее он планирует воспользоваться этим ресурсом в скором времени.

- На самом деле с хорошими качественными овощами проблем с реализацией нет, - говорит Евгений Воронин. - Проблемы возникают в том случае, если качество продуктов плохое либо цену производитель завышает. У меня есть покупатели, которые ориентируются на мою продукцию, планируют свои расходы на покупку овощей у меня. Есть также договоры с перерабатывающими цехами. В этом смысле вопросы сбыта у нас давно решены. Тем не менее нам интересно разместить там свое предложение поскольку, во-первых, любая реклама – это продвижение продукта, а во-вторых, площадка - это непосредственный контакт между производителем и потребителем. Я знаю, для многих хозяйств было бы интересно работать с госструктурами напрямую, потому что это гарантия по понятным ценам получить понятную выгоду. Поэтому, думаю, этот ресурс будет востребован.

Елена АБАШЕВА. Фото Ивана БЕЛОЗЕРОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.