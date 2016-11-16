Зерновой терминал обосновался на Хасанщине

Проект претендует на получение статуса резидента Свободного порта Владивосток

Проект строительства в Приморье зернового терминала для экспорта в АТР – на прошлой неделе Инспекция ФНС России по Ленинскому району Владивостока выдала свидетельство о государственной регистрации ООО «Дальневосточный зерновой терминал» (ДЗТ), которое является 100%-ной «дочкой» АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК). В настоящее время экспортную перевалку зерна осуществляет принадлежащее группе «Сумма» ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП).

Создание ООО и его регистрация в Хасанском районе Приморского края являются одним из этапов реализации проекта по строительству специализированного зернового терминала в морском порту Зарубино в рамках проекта «Большой порт Зарубино».

В ближайшее время ООО «Дальневосточный зерновой терминал» приступит к формированию пакета документов, необходимого для подачи заявки на получение статуса резидента Свободного порта Владивосток.

Досье "Золотого Рога": АО «Объединенная зерновая компания» создано 20 марта 2009 года для развития инфраструктуры зернового рынка, реализации экспортного потенциала российского зерна, проведения торгово-закупочной деятельности на внутреннем зерновом рынке. Компания является госагентом по проведению зерновых интервенций и по распоряжению зерном госфонда. В качестве вклада в уставный капитал ОЗК правительство передало пакеты акций 30 предприятий, которые находятся в 18 регионах страны. В настоящее время государство владеет 50% плюс одной акцией ОЗК. Вторым акционером является группа «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА.

Планируется, что ОЗК до конца года передаст ДЗТ права долгосрочной аренды земельных участков, на которых расположатся объекты терминала, и переуступит права заказчика по договору на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации.

В настоящее время в Зарубино на береговой линии и акватории уже работают изыскатели, а проектный институт завершает первый этап разработки проектной документации.

Проектную документацию для ОЗК готовит петербругское ООО «Морское строительство и технологии» («Морстройтехнология»), победившее в соответствующем тендере.

«Сибирь и Дальний Восток имеют огромный потенциал роста в производстве и сборе зерна, развитие которого сдерживается недостаточно развитой инфраструктурой и каналами сбыта», - отмечает ОЗК.

Согласно прогнозам, потенциал роста производства и сбора зерна в Сибири и на Дальнем Востоке составляет до 3 млн тонн к 2020 году и до 5 млн тонн к 2030 году.

Проект в порту Зарубино планируется реализовать в несколько этапов. В 2016-2018 годы - предпроектные и проектно-изыскательские работы, в 2018-2020 годы - строительство объектов первого пускового комплекса мощностью 3 млн тонн зерна в год. Второй этап рассчитан на 2021-2023 годы и предусматривает увеличение объема зернохранилищ и доведение мощности перевалки до 10 млн тонн в год путем строительства дополнительных причалов и других технологических объектов. Третий этап предусматривает дальнейшее развитие терминала и увеличение объемов перевалки.

Предполагается, что через Дальневосточный зерновой терминал будут идти экспортные грузопотоки из Сибири и Дальнего Востока России, а также транзитные грузопотоки из северо-восточных провинций Китая в южные.

Министр сельского хозяйства РФ Александр ТКАЧЕВ ранее отмечал, что за последние 7 лет российский экспорт зерна расширил географию с 60 до 100 стран. В прошлом году страны АТР импортировали 23 млн тонн зерна. Основными импортерами стали Индонезия - 8,7 млн тонн, Япония - 5,7 млн тонн, Южная Корея - 4,3 млн тонн, Китай - 3,2 млн тонн, Малайзия - 1,6 млн тонн.

7 лет назад планы по строительству зернового терминала в порту Славянка (юг Приморского края) озвучивала группа компаний «Беркут», контролируемая влиятельным депутатом Законодательного Собрания Приморского края Джамбулатом ТЕКИЕВЫМ.

Досье "Золотого Рога": Группа компаний «Беркут» была основана в 1992 году как компания, обслуживающая приграничную торговлю с Китаем. В настоящее время холдинг, в частности, занимается внешнеторговой деятельностью и состоит из судостроительных и судоремонтных компаний, осуществляет стивидорные работы, занимается автоперевозками, розничной торговлей, аквакультурой, осуществляет операции с недвижимостью.

Гендиректор управляющей компании «Беркут» Виктор ПОКОТИЛОВ объяснял, что инициатива создания терминала принадлежит японской стороне, которая пытается расширить географию закупок зерна. Предполагалось, что терминал будет принимать суда водоизмещением до 10 тыс. тонн со скоростью погрузки 800 тонн зерна в час. Мощности элеватора планировались на 15 тыс. тонн единовременного хранения зерна. Проект терминала разрабатывали китайские компании и специалисты АО «ДНИИМФ». Объем инвестиций оценивался в несколько миллионов долларов.

О намерении создать СП по экспорту зерна с японской компанией Mitsui & Co заявляла и группа «Сибирский аграрный холдинг» (САХО, Новосибирск). Стоимость проекта в порту Владивосток САХО оценивала в 20 млн евро. ЗАО «Русагротранс» (РАТ) интересовалось возможностью соинвестировать один из зерновых проектов.

При этом ни проект «Беркута», ни проект САХО в дальнейшем не получили продолжения. Участники рынка, опрошенные Деловой газетой «Золотой Рог», считают, что на Дальнем Востоке вполне достаточно будет одного терминала, а частным инвесторам тягаться с государственным проектом, каковым по сути является «Дальневосточный зерновой терминал», нет смысла.

«Потенциал по перевалке зерна на Дальний Восток с возможностью обратной загрузки оценивается в 1,5–3 млн тонн в год, поэтому в этом регионе нужен один порт», - говорил заместитель гендиректора ЗАО «Русагротранс» Олег РОГАЧЕВ.

Досье "Золотого Рога": В 2015 году Россия поставила в Китай 500 тыс. тонн сои, кукурузы и рапса. При этом поставки кукурузы и сои шли из Приморья, а рапс завозился из Забайкалья и Читы. Но глобально рынок для поставок зерна из России (включая пшеницу) формально был открыт только 17 декабря 2015 года. В этот день Россия и Китай подписали протоколы о фитосанитарных требованиях к поставляемому из РФ зерну - пшенице, а также кукурузе, рису, сое и рапсу. Однако на практике масштабные поставки еще не начались. В частности, поставки зерна яровой пшеницы разрешены с территории Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской и Омской областей, а кукурузу, рис, сою, рапс можно ввозить из Хабаровского, Приморского и Забайкальского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. Вся продукция предназначена только для переработки.

В настоящее время экспортную перевалку зерна осуществляет ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток). В сентябре порт перевалил около 1,5 тыс. тонн зерна.

«В настоящее время ВМТП - единственный порт на Дальнем Востоке, который переваливает зерно на экспорт. Мы планируем построить зерновой комплекс, уже есть проекты, но планы пока только на бумаге. Говорить о деталях и сроках реализации этого проекта преждевременно, так как это будет зависеть в первую очередь от грузопотока», - пояснял директор департамента по эксплуатации ВМТП Сергей ПЬЯНКОВ.

В сентябре Транспортная группа FESCO (базовая компания – ПАО «Дальневосточное морское пароходство» и группа компаний «Русагро»), реализующая крупный сельхозпроект в Приморье, подписали соглашение о намерениях, в рамках которого планируют внедрить в ВМТП современные технологии перевалки экспортной сельскохозяйственной продукции.

«Соглашение призвано оптимизировать логистику поставок продукции «Русагро» в страны Азиатско-Тихоокеанского региона за счет перехода на новый технологический уровень и использования специализированных контейнеров. Развитие современной инфраструктуры обслуживания грузов позволит укрепить конкурентоспособность продукции на внешних рынках, а также существенно увеличить объем экспорта через Дальний Восток, при этом не потребует значительных инвестиций», - отмечала FESCO.

«Группа компаний «Русагро» продолжает развивать свое дальневосточное направление. Увеличение земельного банка и повышение эффективности ведения сельского хозяйства приводят к увеличению объемов сельскохозяйственной продукции для реализации. Подписанное соглашение является необходимым шагом для оптимизации и расширения цепочек покупателей нашей продукции», – сказал генеральный директор «Русагро» Максим БАСОВ.

Досье "Золотого Рога": В сентябре 2015 года на Восточном экономическом форуме «Русагро» и ВМТП подписали соглашение о сотрудничестве в рамках работы по обеспечению полного логистического сопровождения продукции агрохолдинга. В 2015 году ГК «Русагро» посеяла кукурузу в Приморском крае на 3,5 тыс. га, и, как заявлял глава компании Максим Басов, если получится достичь экспортного качества для японского рынка, то через порт будет перевалено 15-20 тыс. тонн. В дальнейшем эти объемы вырастут, когда «Руагро» построит сушилку и элеватор для кукурузы. Как только эти объекты будут построены, Приморье в течение трех лет может довести производство кукурузы до более чем 1 млн тонн в год.

«Мы последовательно развиваем начатое в 2015 году сотрудничество по обеспечению полного логистического сопровождения транспортировки продукции «Русагро». Мы ценим стратегических клиентов и заинтересованы в повышении эффективности и совершенствовании наших услуг. В ближайшее время мы планируем финализировать параметры проекта запуска специализированной площадки в ВМТП, с тем чтобы начать его реализацию в 2017 году», – отметил президент FESCO Александр ИСУРИН.

Досье "Золотого Рога": ООО «Черниговский агрохолдинг» (входит в группу компаний «Агротек») в 2017 году планирует завершить строительство в рамках ТОР «Михайловский» комплекса первичной переработки злаковых культур стоимостью 369,6 млн рублей. Компания собирается выращивать кукурузу, ячмень и сою в селе Черниговка. Неподалеку будет построен комплекс первичной переработки злаковых культур с объемом хранения 20 тыс. тонн. Проект был презентован в сентябре 2015 года в рамках Восточного экономического форума.

«На Камчатке находится комбикормовый завод, куда мы будем поставлять большую часть продукции. Излишки будут проданы в страны АТР. Элеватор (зернохранилище) станет логистическим центром не только для собственной продукции, но и для местных фермеров», - пояснял гендиректор ООО «Черниговский агрохолдинг» Александр КОРНЕЕВ.

ООО «Черниговский агрохолдинг» зарегистрировано в с.Черниговка Приморского края с уставным капиталом 500 тыс. рублей. 90% капитала принадлежит ЗАО «Агротек Холдинг» (Камчатский край), 10% - гендиректору Александру Корнееву. Группа «Агротек» объединяет в том числе ЗАО «Мясокомбинат Елизовский» и другие предприятия по выпуску мясных полуфабрикатов, фермерские хозяйства, дистрибьюторскую и торговую сети, планирует строительство в Камчатском крае крупной свиноводческой фермы.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.