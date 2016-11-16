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Соседи распробовали приморское
Поднебесная стала главным покупателем российских продуктов питания
Китай сменил Турцию в списке главных покупателей российских продуктов питания. За девять месяцев 2016 года его доля в экспорте составила 10,8%. За год поставки таких категорий, как мороженое, вино и шоколад, выросли в 3-5 раз. Напомним, что в приграничных районах Поднебесной «на ура» идет продукция таких приморских производителей, как «Приморский кондитер» (кондитерские изделия), «Приморская соя» (растительное масло), Арсеньевский молочный завод (квас и мороженое) и др.
Китай стал главным покупателем российских продуктов питания в 2016 году, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), проанализированные РБК. С января по сентябрь эта страна закупила в России продовольствия на сумму более $1,13 млрд, что на 22,1% больше, чем за девять месяцев прошлого года. Таким образом, доля Китая в общем объеме импорта российской продукции АПК достигла 10,8%, подсчитал Российский экспортный центр (РЭЦ). Годом ранее она составляла 9% за аналогичный период. Тогда топ основных импортеров возглавляла Турция с долей 11%. Сейчас на эту страну приходится 9,1%.
Лидерство Китая, скорее всего, сохранится и в будущем. В начале ноября российские производители, среди которых АПК «Стойленская Нива» (хлебобулочные изделия), Микояновский мясокомбинат и компания Aqua Life (торговая марка «Напитки из Черноголовки»), заключили предварительные соглашения на поставки в Китай продукции на сумму более $110 млн, рассказал РБК директор по международным проектам РЭЦ Михаил МАМОНОВ.
Согласно статистике РЭЦ, наибольший процент отгрузок в Китай - более 60% - приходится на мороженую рыбу. За девять месяцев этой продукции было поставлено на $710,4 млн. Как правило, китайцы готовят из нее рыбные палочки и прочие полуфабрикаты.
Следующие по значимости категории - соя, подсолнечное и соевое масло, которые активно используются китайской пищевой промышленностью. Они занимают 8,4%, 7,9% и 4,1% соответственно.
Однако помимо этих традиционно пользующихся спросом товаров с 2015 года растут поставки и других категорий. Например, по оценкам ФТС, за девять месяцев 2016 года Китай закупил более 12 тыс. тонн шоколада на $38,4 млн. Это почти в четыре раза превышает прошлогодние цифры. Таким образом, Китай стал вторым по объемам покупателем российского шоколада после Казахстана, говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета НИКИТИНА. По ее словам, в прошлом году Китай не входил даже в первую десятку импортеров.
По данным ФТС, в три раза (до $1,3 млн) выросли поставки фруктовых и овощных соков, в 3,8 раза (до $1,8 млн) - виноградных вин. Летом первую партию из 17,6 тыс. бутылок в Китай отправила крымская «Массандра». Два года назад на рынок вышел винодельческий холдинг «Абрау-Дюрсо». Объемы пока невелики и измеряются десятками тысяч бутылок, но в перспективе компания намерена поставлять 3 млн бутылок ежегодно, рассказал РБК президент русского винного дома «Абрау-Дюрсо» Павел ТИТОВ.
Больше всего - в пять раз (до $4,2 млн), по данным ФТС, - вырос в Китай экспорт российского мороженого. Очевидно, председатель КНР Си ЦЗИНЬПИН, благодаривший в сентябре этого года президента России Владимира ПУТИНА за подаренную коробку мороженого, был не одинок в своей любви к данному продукту. Наблюдается также заметный рост поставок хлебобулочных изделий, муки и детского питания.
Старший аналитик по потребительскому сектору Райффайзенбанка Наталья КОЛУПАЕВА объясняет впечатляющую динамику многих товарных категорий эффектом низкой базы. Но существуют и другие причины.
Основным потребителем импортных продуктов питания в Китае является растущий средний класс, который зачастую с недоверием относится к местным производителям, подтверждают эксперты, опрошенные РБК.
Чтобы прокормить миллиардное население, Китай ранее был вынужден для повышения урожайности использовать огромное количество неэкологичных удобрений и химикатов, напоминает президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий МОНКЕВИЧ. «Поэтому сегодня тема натуральных органических продуктов и здорового питания в Китае актуальна как никогда», - подчеркивает он. В крупных городах работают специализированные супермаркеты, где доля импортной продукции может достигать 100%. И спрос на подобные товары растет, несмотря на их повышенную стоимость, уверяет Монкевич.
Если говорить конкретно о российских товарах, то стимулирующим фактором стала девальвация национальной валюты. При том же качестве российская продукция стала стоить дешевле, объясняет Мамонов. В свою очередь, российские поставщики стали активнее выходить на внешние рынки, чтобы получать выручку в валюте, добавляет представитель РЭЦ (расчеты с Китаем идут преимущественно в долларах).
Позиция Китая как крупнейшего покупателя российского продовольствия будет только усиливаться, считают опрошенные РБК эксперты. В частности, спрос на импортное продовольствие увеличится, потому что с 1 января 2016 года был отменен запрет на второго ребенка в семье. Кроме того, производители надеются, что в 2017 году азиатский партнер откроет свой рынок для российского мяса. Формальное разрешение по курятине уже получено. Вопрос по поставкам красного мяса находится в стадии обсуждения. Если он разрешится положительно, то в течение четырех-пяти лет Россия поставит на рынок Китая 500–600 тыс. тонн продукции, прогнозирует руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей ЮШИН.
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