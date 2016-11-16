В Приморье наступила пора сезонных рисков

Что рынок страховых услуг может предложить гражданам в скользкий сезон травм и переломов?

Зима в ноябре пришла в Приморье внезапно (впрочем, как всегда), и многие оказались к ней просто не готовы. Осенняя обувь, каблуки, ледяные пригорки заставили каждого второго как минимум почувствовать себя «в танцах». И это лишь минимальная опасность на скользком пути. Сложные переломы, травмы ценою в жизнь… За последние недели произошли пугающие случаи, и виной им - человеческая неосторожность. Поэтому в сезон гололедицы здоровью поможет не только соблюдение простых правил безопасности, но и страхование, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Жители Владивостока и других населенных пунктов Приморья по-прежнему страдают от нечищеных дорог. Травмпункты краевой столицы заполнены пациентами с переломами, растяжениями и сотрясениями мозга.

Травматологии продолжают работать с многочисленными пострадавшими от наледи на тротуарах. Так, только за одни сутки, в самый жесткий разгул стихии, в медучреждения Владивостока обратились больше сотни человек, цифра пострадавших по Приморью – чуть больше 200. Так, в первую городскую травматологию на Уткинской, 7 поступили 63 пациента. Из них 33 упали на нечищеных дорогах. В результате у 9 человек выявили перелом. Ещё 17 пациентов с различными переломами обратились в травматологию № 2, всего это медучреждение приняло 80 человек с травмами.

Как рассказала пресс-секретарь краевого департамента здравоохранения Ксения ГУСЕНЦОВА, с ноября по март количество пациентов в травматологиях увеличивается в 2 раза. Чаще всего на льду травмируются пожилые люди, которые впоследствии тяжело переносят восстановительный период. В зону риска попадают и женщины, предпочитающие красивую и модную обувь на высоких каблуках удобству и безопасности. Врачи рекомендуют им всё-таки пока отказаться от каблуков.

Характерные для зимнего времени года риски покрываются стандартными полисами личного страхования – добровольного медицинского (ДМС) и страхования от несчастных случаев (НС). Однако эти продукты предусматривают разные формы возмещения. По полису от НС застрахованный получит денежную компенсацию в зависимости от типа травмы и страховой суммы. По полису ДМС ему окажут медицинские услуги в одной из поликлиник, предусмотренных в договоре.

Многие продукты страховых компаний предусматривают возможность выбора определенного периода страхования. «По полису «СОГАЗ Персона Универсальный» человек может застраховаться только на период зимних месяцев. При этом страховщик выплатит возмещение по всем предусмотренным в договоре случаям, не только связанным с зимними рисками. Стоимость страхования на три месяца составит 40% стоимости годового полиса. Поэтому выгоднее все-таки страховаться на весь год», - сообщил Деловой газете «Золотой Рог» территориальный директор «СОГАЗа» по ДФО Евгений ГРАФ.

«Страховая компания «РЕСО-Гарантия» предлагает физическим лицам полис «Личная защита» - это страхование взрослых и детей от несчастных случаев. Защита действует круглый год 24 часа в сутки. В полис входят такие риски, как смерть, телесное повреждение, временная и постоянная утрата трудоспособности в результате несчастного случая. Страховыми случаями в том числе являются падение застрахованного, падение какого-либо предмета на застрахованного (например, сосульки или снега с крыш). В связи с погодными условиями чаще обращаются за страховками от несчастных случаев, особенно часто страхуют детей и уточняют, является ли падение на льду страховым случаем», - отмечает начальник отдела личного страхования филиала СПАО «РЕСО-Гарантия» во Владивостоке Виктория ЛЕМЕШКО.

Страхование от несчастного случая предусматривает выплату при различных травмах, включая падение на скользкой дороге. По данным специалистов, чаще всего эти падения приводят к переломам, разрывам связок. Характерно для таких случаев и сотрясение мозга, если человек упал на спину и ударился затылком об лед.

«Как правило, выплата рассчитывается по специальной таблице выплат как определенный процент от общей установленной в договоре страховой суммы. Например, в соответствии с правилами страхования по продукту «СОГАЗ Персона» выплата по НС при переломе шейки бедра составит 20% от страховой суммы. То есть если вы выбрали полис с лимитом 500 тыс. рублей, при таком повреждении выплата составит 100 тыс. Очевидно, при выборе продукта стоит задуматься о страховой сумме. Разумеется, чем она выше, тем дороже полис. Если говорить о зимних рисках, то отдельно стоит упомянуть о том, что полис НС гарантирует выплаты и в случае обморожения. Нередко неприятности ждут и во время активного зимнего отдыха – катания на коньках, лыжах, на горках. Здесь в зоне риска часто оказываются дети», - рассказал представитель «СОГАЗа».

По полису от несчастного случая выплата производится после лечения. Обычно застрахованный может сообщить о происшествии в течение месяца после окончания лечения. Ему следует предоставить в страховую компанию документы из медучреждения, подтверждающие диагноз, продолжительность лечения. Компания может также запросить выписку из медицинской карты.

Удобны программы коллективного страхования. Они выгодны и для работодателя, и для сотрудников компании. Предприятие может оформить для персонала как полис страхования от несчастного случая, так и полис ДМС, предоставляемый работникам в соцпакете. ДМС обеспечивает застрахованного всеми перечисленными в нем медицинскими услугами в тех лечебных учреждениях, которые по договоренности с клиентом указаны в программе страхования. Полис ДМС дает возможность получить качественную медицинскую помощь в более комфортных условиях, к примеру в частных клиниках. Застрахованному гарантированы контроль хода лечения и поддержка врача-куратора страховой компании, подбор специализированного лечебного учреждения в зависимости от требуемого лечения.

«Конечно же, все граждане с полисами обязательного медстрахования (ОМС) вправе обратиться в государственную больницу за бесплатным лечением. При этом возмещение по полису НС станет для них дополнительной финансовой поддержкой. Эти средства можно потратить, например, на то, чтобы компенсировать затраты на медикаменты, более качественные медицинские материалы, оплатить реабилитацию», - добавляет представитель «СОГАЗа».

Полина ЛАПИНА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.