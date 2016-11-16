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Пятый муниципальный дом сдан во Владивостоке

16 Ноября 2016, 09:00 | Приморье

Во Владивостоке прошла приемка многоквартирного дома, построенного по программе переселения граждан из аварийных бараков, пишет Деловая гназета "Золотой Рог".

Комиссия в составе специалистов администрации Владивостока, Роспотребнадзора, Инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства, Ростехнадзора, КГУП «Приморский водоканал» и ДГК высоко оценила качество выполненных работ и подписала акт приемки многоквартирного дома в эксплуатацию. Так что вскоре 43 семьи справят новоселья.

«Документы на ввод дома в эксплуатацию уже получены и переданы на регистрацию, - отметил и.о. директора МКУ «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» Юрий ГУРТЯКОВ. - К середине декабря будет определена управляющая компания, а будущим новоселам вручат ключи от новых квартир».

В «трехэтажке» предусмотрены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с полной отделкой, горячей и холодной водой, центральным отоплением и канализацией, противопожарной сигнализацией и терморегуляторами системы отопления. Дом соответствует всем требованиям пожаро- и энергобезопасности.

Стоимость квадратного метра жилья составила менее 40 тыс. рублей. Каждая квартира имеет индивидуальную планировку. 

Менее чем за год по заказу администрации Владивостока строители возвели этот многоквартирный дом. Придомовая территория благоустроена: асфальтированные дорожки, парковочные места, детская площадка, клумбы и газоны.

Строительство муниципального дома для переселения людей из бараков велось по муниципальной программе «Обеспечение доступным жильем жителей города Владивостока» на 2014-2018 годы, разработанной по поручению главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА. Этим, пятым, домом реализация программы завершается.

«Все эти дома мы строили с большой поддержкой федерального бюджета в лице Фонда содействия реформированию ЖКХ. В настоящий момент софинансирование на строительство закончилось. Как только появятся финансовые источники, строительство домов для переселения граждан из аварийных бараков будем продолжать», - подчеркнул в ходе одного из рабочих визитов на строительную площадку первый заместитель главы администрации Владивостока Алексей ЛИТВИНОВ.

Отметим, что в сентябре этого года заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей ЧИБИС в ходе рабочей поездки по краю назвал многоквартирные дома на улице Порт-Артурской одним из лучших примеров реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья в стране.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: строительство  новоселье 



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