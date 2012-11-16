Приморский филиал ОАО «Ростелеком» проложил оптику до Дальнереченского и Красноармейского районов

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября, ZRPRESS. В Приморском крае волоконно-оптическая линия связи дотянулась до населенных пунктов Рощино и Новопокровка. Приморский филиал ОАО «Ростелеком» запустил в эксплуатацию внутризоновую ВОЛС «Дальнереченск-Новопокровка-Рощино».

Жители более 10 населенных пунктов Дальнереченского и Красноармейского района, попавших в зону действия этой магистрали, смогут теперь пользоваться высокоскоростным Интернетом и подключить цифровое Интерактивное телевидение с возможностью просмотра 180 каналов. Ранее доступ в Интернет здесь предоставлялся по медной линии связи, пропускная способность которой составляла 50 Мбит/сек.

Пропускная способность новой оптической магистрали вырастет до 2 Гбит/сек. Общая протяженность построенных линий связи - около 131 км, инвестиции составили почти 100 млн. рублей.

Одна из приоритетных задач филиала – это развитие инфраструктуры широкополосного доступа и устранение цифрового неравенства в Приморском крае. Бесперебойный доступ к современным технологиям и услугам открывает для сельской местности новые возможности для развития. В том числе возможность получать доступ к государственным и муниципальным услугам в электронном виде. Имея доступ к Интернету, население сможет заказывать и получать госуслуги дистанционно, сообщает отдел по связям со СМИ ОАО "Ростелеком" Приморский филиал.

Досье: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ОАО «Ростелеком» – национальная телекоммуникационная компания России – является крупнейшей российской компанией отрасли.