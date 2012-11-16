ОАО «Газпром» построит завод по сжижению природного газа в Приморском крае

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября, ZRPRESS.

Завод СПГ будет построен на мысе Ломоносова в районе бухта Перевозная Хасанского района.

Изначально ОАО «Газпром» рассматривало 8 площадок под строительство завода на территории края. В их числе Находка, Фокино, Тернейский и Ольгинский районы.

«Мыс Ломоносова наиболее подходящая площадка, в том числе и с точки зрения транспортной доступности. Этот проект поддержал и губернатор Приморского края Владимир Миклушевский», - отметил Сергей Сидоров.

По словам начальника управления энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края Николая Ловыгина, на сегодняшний день ОАО «Газпром» выполняет обоснование инвестиций, которые будут окончены в декабре 2012 года. К разработке проектной документации ОАО «Газпром» приступит в следующем году. «Разработка проектной документации будет идти в течение 1-1,5 лет», - сообщил он.

Строительство завода по сжижению природного газа мощностью не менее 10 миллионов тонн будет проходить в три этапа. Первая очередь строительства завершится в 2018 году, вторая очередь - в 2020 году, окончание строительства – 2025 год, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

По мнению экспертов, реализации этого проекта будет иметь большое значение для развития восточной системы газоснабжения России и увеличения поставок российского газа на рынки стран АТР.

Отметим, газификация Приморского края сегодня идет по намеченному графику.