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Крабовые аукционы прошли по закону
По мнению президента Ассоциации Рыбохозяйственных Предприятий Приморского края (АРПП) Георгия МАРТЫНОВА, результаты крабовых аукционов не вызвали широкого резонанса в рыбацкой общественности края.
«В АРПП не пришло не одного официального обращения от компаний, не допущенных к аукциону. Компании, заявившиеся на крабовые торги (ОАО ПБТФ и «Восток Джапан») не являются членами АРПП. На мой взгляд, здесь искусственный ажиотаж, ведь информация об аукционах была официально размещена еще в сентябре, позже прошли общественные слушания в ТИНРО-Центре, и какой-то адресной критики критериев допуска к аукционам не звучало», - считает президент АРПП.
Напомним, что ранее в адрес СМИ пришло практически анонимное сообщение от имени представителя общественной организации Союза рыбаков, якобы от начальника отдела прибрежного рыболовства ПБТФ Александра ПЛЕЧИЙ, в котором он говорил о имевшихся нарушениях. Между тем представители пресс-службы ПТБФ заявили о том, что им об этой информации ничего не известно и никакого официального сообщения по поводу аукционов компания не готовила и не рассылала. Часть других опрошенных экспертов заявила, что такую общественную организацию они не знают, также выяснилось, что она нигде официально не зарегистрирована.
"Золотой Рог".
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