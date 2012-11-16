Крабовые аукционы прошли по закону

По мнению президента Ассоциации Рыбохозяйственных Предприятий Приморского края (АРПП) Георгия МАРТЫНОВА, результаты крабовых аукционов не вызвали широкого резонанса в рыбацкой общественности края.

«В АРПП не пришло не одного официального обращения от компаний, не допущенных к аукциону. Компании, заявившиеся на крабовые торги (ОАО ПБТФ и «Восток Джапан») не являются членами АРПП. На мой взгляд, здесь искусственный ажиотаж, ведь информация об аукционах была официально размещена еще в сентябре, позже прошли общественные слушания в ТИНРО-Центре, и какой-то адресной критики критериев допуска к аукционам не звучало», - считает президент АРПП.

Напомним, что ранее в адрес СМИ пришло практически анонимное сообщение от имени представителя общественной организации Союза рыбаков, якобы от начальника отдела прибрежного рыболовства ПБТФ Александра ПЛЕЧИЙ, в котором он говорил о имевшихся нарушениях. Между тем представители пресс-службы ПТБФ заявили о том, что им об этой информации ничего не известно и никакого официального сообщения по поводу аукционов компания не готовила и не рассылала. Часть других опрошенных экспертов заявила, что такую общественную организацию они не знают, также выяснилось, что она нигде официально не зарегистрирована.

"Золотой Рог".