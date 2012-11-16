www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.29 р. 100 JPY: 55.25 р.
EUR: 72.47 р. 10 CNY: 93.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Рыбная отрасль
Распечатать

Крабовые аукционы прошли по закону

16 Ноября 2012, 13:55 | Приморье

По мнению президента Ассоциации Рыбохозяйственных Предприятий Приморского края (АРПП) Георгия МАРТЫНОВА, результаты крабовых аукционов не вызвали широкого резонанса в рыбацкой общественности края.

«В АРПП не пришло не одного официального обращения от компаний, не допущенных к аукциону. Компании, заявившиеся на крабовые торги (ОАО ПБТФ и «Восток Джапан») не являются членами АРПП. На мой взгляд, здесь искусственный ажиотаж, ведь информация об аукционах была официально размещена еще в сентябре, позже прошли общественные слушания в ТИНРО-Центре, и какой-то адресной критики критериев допуска к аукционам не звучало», - считает президент АРПП.

Напомним, что ранее в адрес СМИ пришло практически анонимное сообщение от имени представителя общественной организации Союза рыбаков, якобы от начальника отдела прибрежного рыболовства ПБТФ Александра ПЛЕЧИЙ, в котором он говорил о имевшихся нарушениях. Между тем представители пресс-службы ПТБФ заявили о том, что им об этой информации ничего не известно и никакого официального сообщения по поводу аукционов компания не готовила и не рассылала. Часть других опрошенных экспертов заявила, что такую общественную организацию они не знают, также выяснилось, что она нигде официально не зарегистрирована.

"Золотой Рог".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru