Приморский "Прогресс" будет выпускать самолеты на 50 мест

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября, ZRPRESS. В Приморском крае будет развиваться малая авиация. Об этом заявил губернатор Приморского края Сергей Дарькин 16 ноября в ходе пресс-конференции.

«Мы разработали предложение по развитию и поддержке малой авиации в Приморском крае. Планируется, что производство самолетов вместимостью до 50 мест будет расположено в городе Арсеньеве на базе завода «Прогресс». Это лучший завод в стране и у меня нет сомнений в том, что предприятие справится с этой задачей», - подчеркнул губернатор. Данный проект в настоящий момент находится на рассмотрении в Правительстве РФ.

Также Сергей Дарькин рассказал, что завод «Прогресс» обеспечен заказами до 2020 года.

Напомним, что сегодня АКК «Прогресс» является лидером вертолетостроительного производства. Продукция предприятия широко известна в России и за ее пределами. Вертолеты Ка-50 «Черная Акула» и Ка-52 «Аллигатор», противокорабельные ракетные комплексы «Москит-Е» по ряду показателей не имеют мировых аналогов. Также завод имеет богатый опыт строительства самолетов и вертолетов авиации общего назначения (АН-14, Як-50, Як-52, Ми-34С, Ка-60,62).