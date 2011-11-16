В Приморском крае МЭС Востока установили новое оборудование на подстанции 500 кВ Дальневосточная

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября, ZRPRESS. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические сети (МЭС) Востока – установил новые выключатели 500 кВ на подстанции 500 кВ Дальневосточная. Работы проводились в рамах инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС». Реализация данного проекта позволила повысить надежность электроснабжения потребителей Приморского края.

Выключатели являются важным подстанционным оборудованием. Они служат для включения и отключения токовой нагрузки в нормальных и аварийных режимах. На подстанции 500 кВ Дальневосточная три воздушных выключателя заменены современными элегазовыми аналогами. Работы были выполнены в течение трех месяцев. Элегазовые выключатели более компактны, надежны и просты в обслуживании. Они имеют более длительный межремонтный период и срок эксплуатации.

Подстанция 500 кВ Дальневосточная – одна из самых мощных на Дальнем Востоке (1005 МВА) – введена в эксплуатацию в 1983 году. Подстанция обеспечивает передачу электроэнергии, вырабатываемой Приморской ГРЭС, Зейской и Бурейской ГЭС, потребителям Уссурийска, Спасска, Арсеньева и других населенных пунктов юга Приморского края.

МЭС Востока обслуживают территории Хабаровского и Приморского краев, Амурской области, Еврейской автономной области, а также юга Республики Саха (Якутия) общей площадью около 2 млн кв. км и населением 4,8 млн человек. В эксплуатации филиала находятся 72 подстанции 220-500 кВ суммарной мощностью 12 680 МВА и 12 597 км линий электропередачи 220-500 кВ.

Досье: ОАО «ФСК ЕЭС» образовано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики как монопольный оператор по управлению Единой национальной электрической сетью с целью ее сохранения и развития. Объекты электросетевого хозяйства Федеральной сетевой компании находятся в 73 регионах Российской Федерации общей площадью более 13,6 млн кв. км. Компания эксплуатирует 121 тыс. км линий электропередачи и около 800 подстанций общей установленной трансформаторной мощностью более 305,5 тыс. МВА класса напряжений 35-1150 кВ. В ОАО «ФСК ЕЭС» работает 23,5 тыс. сотрудников.