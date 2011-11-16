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Японский центр учит приморцев правильно вести бизнес

16 Ноября 2011, 12:07 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября, ZRPRESS. В Приморском крае сотрудничество администрации Находки и Японского центра будет продолжено. Готовность содействовать развитию международных отношений подтвердили в ходе встречи заместитель главы города Олег СЕРГАНОВ и директор центра ОИСИ Сохэй.

Участниками переговоров в администрации Находки также стали консул по экономическим вопросам Генерального консульства Японии во Владивостоке г-н САТО Такеши, представитель Министерства иностранных дел Японии ТАКАЗАВА Ёшинори. С российской стороны их приветствовали помощник главы Находки по международным связям Ирина ЩЕРБИНА, начальник управления потребительского рынка и предпринимательства Галина КОРЕЙКИНА.

Напомним, что в начале ноября Японский центр провел в Находке очередной семинар, посвященный вопросам повышения производительности труда и контроля качества продукции. Лекцию прочитал президент компании Toyota Engineering Corporation Тосио ХОРИКИРИ. Гости поблагодарили руководство Находки за помощь в организации и проведении подобных мероприятий с участием японских специалистов.

В свою очередь замглавы Олег СЕРГАНОВ отметил, что в семинарах ежегодно принимает участие большое число представителей малого и среднего бизнеса. Лекции опытных японских бизнесменов помогают находкинским предпринимателям организовывать работу грамотно, используя современные методы и технологии.

В завершении встречи директор Японского центра рассказал о планах на будущий год и озвучил предварительную тему следующего семинара. Ожидается, что в марте предприниматели Находки смогут посетить лекции по вопросам бизнес-манер для сотрудников сферы услуг, сообщает пресс-служба администрации Находкинского городского округа.

Автор: Пресс-служба администрации Находкинского ГО
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