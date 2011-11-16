«Мегафон» не поскупился на приморского оператора ШПД

«Мегафон», третий оператор России по абонентской базе, приобрел 100% долей в ООО «Находка Телеком» за 196 млн рублей. «Мегафон» не называет продавца, но, по сведениям «ЗР», еще в начале 2011 года владельцем 64% находкинской компании выступало зарегистрированное в Москве ООО «ИнкомГарант». С покупкой находкинского оператора «ВымпелКом» планирует получить выход на местный рынок широкополосного доступа (ШПД) в Интернет.

Напомним, что в 2011 году «ВымпелКом» приобрел ОАО «Находкинская телефонная компания», в сферу интересов которой входит не только мобильная связь, но и бизнес фиксированного доступа в Интернет в Приморье и Якутске. Ранее покупки на этом рынке делало и ОАО «Дальсвязь», ныне «Ростелеком».

По сообщению «Мегафона», за 9 месяцев текущего года выручка дальневосточного оператора составила 92,9 млн рублей. При этом оператор не имеет долга, подчеркивает московская компания.

Досье "ЗР"

«Находка Телеком» предоставляет услуги доступа в Интернет в Находке и Владивостоке, аренды каналов местной, междугородней и международной телефонии, связи с морскими судами Inmarsat. Также компания владеет двумя 34-мегабитными радиорелейными линиями связи Находка - Владивосток.

«С этим приобретением мы укрепляем свои позиции в Приморье на рынке телекоммуникационных услуг для корпоративных, государственных клиентов и муниципальных структур, а также получаем выход на массовый рынок фиксированного ШПД в Находке и Владивостоке», - сказал генеральный директор «Мегафона» Сергей СОЛДАТЕНКОВ, слова которого приведены в сообщении.

Директор макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток» Андрей БАЛАЦЕНКО говорит, что его компания также интересовалась находкинским оператором.

- Приобретать, конечно, нужно. Прежде всего на том инфраструктурном рынке, где компания по тем или иным причинам не присутствует. В противном случае после сделки покупатель станет обладать двумя дублирующими друг дуга сетями, которые придется либо содержать, причем с определенными обязательствами, закрепленными прежним владельцем, либо избавляться. На мой взгляд, проще самому инвестировать эти средства в развитие и набрать ту же базу «с нуля», в том числе и за счет доли продавца. Пока мы придерживаемся этой стратегии.

Мы в свое время сделали достаточно приобретений, в том числе и во Владивостоке (в начале 2008 года «Дальсвязь» консолидировала 100% долей ООО «Интердальтелеком» с монтированной емкостью сетей связи на 5 тыс. номеров, которому принадлежит 25% акций ЗАО «Востоктелеком»). В Находке, где у нас уже есть актив, мы тоже смотрели рынок.

Есть несколько компаний, которые потенциально могут стать объектом для поглощения, при условии, если захотят их собственники. Но это все дело принципиального согласия двух сторон. Для нас подобные объекты должны отвечать определенным критериям - во-первых, мы на рынке не присутствуем, но должны туда прийти. Прийти либо со своей инфраструктурой, либо рассмотреть потенциальные объекты для инвестиций. Во-вторых - цена вопроса.

Отмечу один немаловажный момент. Те независимые операторы, которые работают сейчас на рынке, как правило, специализируются на узких сегментах рынка. К примеру, предоставляют только услугу доступа в Интернет или кабельное телевидение. А нам нужны операторы минимум TriplePlay либо Quadruple play (маркетинговые телекоммуникационные термины, описывающие модель, когда пользователям по одному кабелю широкополосного доступа в Интернет предоставляется одновременно три или четыре сервиса - высокоскоростной доступ в Интернет, кабельное телевидение, проводная телефонная и мобильная связь - Прим. авт.). Это другие сетевые элементы и инфраструктурная пропускная способность. Поэтому на тех игроков, которые обладают более высокотехнологичной сетью для оказания услуг, чем у нас, мы сегодня смотрим достаточно пристально.