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Приморский парадокс
Даже в режиме самоограничения Дальнегорский ГОК продолжает бесплатно потреблять электроэнергию у приморцев
Хронические неплатежи со стороны ООО «Дальнегорский ГОК» вынудили АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» настаивать на самоограничении режима потребления электроэнергии до уровня аварийной брони. Однако комбинат продолжает работать как ни в чем не бывало, а главное – по-прежнему не рассчитывается за подачу электричества.
К 8 октября комбинат должен был ввести самоограничение потребления энергии до уровня аварийной брони (3,4 МВт), при этом обеспечивая энергоснабжение остальных потребителей, присоединенных к его сетям, в размере 10,8 МВт. Аварийная бронь означает, что технологический процесс полностью останавливается, а электричество потребляется только для освещения, работы охранной и пожарной сигнализации, систем пожаротушения, связи и вентиляции.
В течение прошедшей недели Приморские электрические сети контролировали самоограничение нагрузки ГОКа. И почти все это время комбинат в несколько раз превышал положенный уровень потребления! Исключением стала только среда, 10 октября, но это, как считают специалисты ДРСК, связано с особенностью технологических процессов на предприятии. Показательно, что представитель ГОКа также отказывается ставить свою подпись в ежедневно составляемом специалистами ДРСК и ДЭК акте по уровню потребления. Разумеется, что электроэнергия продолжает свободно поступать потребителям Дальнегорска и Тернейского района, но только они, в отличии от комбината, платят за ее передачу. Похоже, прикрываясь населением, руководство ГОКа и позволяет себе не платить - ведь энергопитание моногорода исторически предусмотрено одной линией 110 кВ.
Как уже рассказывала Деловая газета «Золотой Рог», с момента заключения в 2017 году договора на оказание услуг по передаче электрической энергии, ГОК ни разу не оплачивал выставленные АО «ДРСК» счета. В сентябре на встрече руководства филиала ДРСК «Приморские электрические сети» и представителей ГОКа последние пообещали, начиная с октября, исправно оплачивать текущие счета и подписать график реструктуризации сложившейся задолженности (172,7 млн рублей плюс пеня). Однако до сих пор документ не подписан, а будет ли оплачен текущей счет за сентябрь в размере 20 млн рублей станет известно в конце октября.
Два иска о взыскании накопившейся задолженности находятся в суде. В случае, если вопрос оплаты за транспорт электроэнергии так и не будет решен, компания намерена подать заявление о признании ООО «Дальнегорский ГОК» банкротом. Добавим, что «Дальневосточная энергетическая компания», еще один невольный «кредитор» комбината, также пытается взыскать с ГОКа долг в судебном порядке.
Подобный подход руководства ГОКа к своим обязательствам еще можно было бы понять, если бы предприятие находилось в глубоком кризисе. Но как сообщает пресс-служба администрации Приморья, в январе-сентябре текущего года ГОК произвел 63,6 тыс. тонн боропродукции (объем реализации составил 2,3 млрд рублей), а до конца года планирует выпустить еще 26,7 тыс. тонн. Это более чем на 10 тыс. тонн превышает показатели 2017 года. Учитывая, что 90% ГОК реализует на экспортные рынки через собственный порт, основной объем направляется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, его выручка и прибыль могут вырасти очень ощутимо – ведь зарплаты комбинат платит в рублях, а продукцию реализует за подорожавшую валюту. Получается, что доходы владельцев ГОКа растут, а на затратах они существенно «экономят» благодаря неплатежам за транспорт электроэнергии.
В середине июля тогдашний врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО анонсировал переход ООО «Дальнегорский ГОК» к новому собственнику. Однако в связи с известными событиями вопрос завис. А новому руководству Приморья, очевидно, понадобится время, чтобы разобраться в ситуации на градообразующем предприятии Дальнегорска. Энергетики с большой надеждой уже обратились к новому врио губернатора Олегу Кожемяко с просьбой обратить внимание на этот вопрос, ведь вводить ограничения принудительно накануне зимы непозволительно. Но и кредитовать предприятие с хорошей выручкой за свой счет энергетики больше не могут.
Не получится ли так, что при смене владельца ГОКа, а такие слухи активно муссируются, его будущее начальство просто «забудет» о долгах, накопленных предшественниками?
Досье "Золотого Рога": Процедура самоограничения предусматривается действующим законодательством в отношении должников в тех случаях, когда у сетевой организации отсутствует техническая возможность введения ограничения без ущерба для остальных потребителей. Подстанция 110 кВ, к которой подключен комбинат, одновременно является основным центром питания для населения и коммунальных предприятий Дальнегорского и Тернейского районов. Кроме того, энергообъект находится в ведении комбината, поэтому технически выполнить ограничение без ущерба для добросовестных потребителей могут только специалисты Дальнегорского ГОКа.
Добавим, что согласно Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, до 11 октября 2018 комбинат был обязан предоставить АО «ДРСК» план мероприятий по подготовке к полному ограничению подачи электроэнергии. Однако этого также не было сделано. В таком случае Правила предписывают в течение двух месяцев установить автономные источники питания и смонтировать сети для переподключения к ним производственных объектов. Но пойдет ли на эти дополнительные затраты руководство Дальнегорского ГОКа, привыкшее жить за счет других потребителей, - большой вопрос.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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