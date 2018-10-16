"Суражевка" от Абрамовича

Сын миллиардера хочет подвинуть сына политика

Приморский проект Никиты КОЖЕМЯКО (28-летний сын нынешнего главы Приморья Олега КОЖЕМЯКО) по обеспечению Дальнего Востока овощами местного производства на практике может столкнуться с жесткой конкуренцией со стороны 25-летнего сына миллиардера Романа АБРАМОВИЧА. При этом до сих пор остается неясной судьба одного из двух крупных действующих тепличных хозяйств Приморья – ФГУП «Дальневосточное», руководство которого планирует пойти на заключение мирового соглашения с налоговой, пригрозившей должнику банкротством.

На прошлой неделе газета «Ведомости» сообщила, что компания «Гринхаус», контролируемая сыном Романа АБРАМОВИЧА Аркадием АБРАМОВИЧЕМ, планирует построить высокотехнологичное тепличное предприятие на Дальнем Востоке. Площадь теплиц может составить до 300 гектаров, еще 50 гектаров займут сопутствующие службы и рассадное отделение. По оценкам экспертов, проект будет стоить до $900 млн. В основном предполагается выращивать помидоры, огурцы и сладкий перец. До этого Абрамович-младший вложил в аналогичный проект в Белгородской области около $400 млн, построив теплицы площадью 100 га.

Проект выглядят очень внушительно, особенно на фоне уже озвученного проекта в Приморье.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», ООО «НК Лотос» планирует инвестировать 3,7 млрд рублей в проект создания тепличного комплекса в рамках территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский». Соответствующее соглашение в мае на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали президент «НК Лотос» Никита Кожемяко и гендиректор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис ТИХОНОВ. Ввод в эксплуатацию первого этапа тепличного комплекса намечен на 4 квартал 2019 года, последующих – до 4 квартала 2021 года. Ежегодно в теплицах будет выращиваться более 28 тыс. тонн овощей.

По данным Минвостокразвития, Кожемяко-младший является учредителем «НК Лотос», но это не совсем так.

Досье "Золотого Рога": Никита Кожемяко является единственным учредителем ООО «НК-Лотус», зарегистрированного в поселке Новошахтинский в марте 2018 года. Гендиректором компании является Артур ШУЛЬЖИЦКИЙ, он же - единственный учредитель ООО «НК Лотос», зарегистрированного в с.Михайловка Михайловского района в апреле 2018 года. Специализация обеих компаний - «выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей», уставный капитал - 10 тыс. рублей. По данным реестра КРДВ, ООО «НК Лотос» 21 мая 2018 года стало резидентом ТОР «Михайловский».

Как сообщил Деловой газете «Золотой Рог» Никита Кожемяко на площадке ПМЭФ, часть средств для реализации проекта будут собственные, часть - заемные. Начальная стадия проекта уже идет полным ходом.

«По программе президента России Владимира ПУТИНА по импортозамещению мы построим в Приморье 30 гектаров теплиц под овощи. Задача следующая - насытить Дальний Восток качественной продукцией, которая будет отвечать всем экологическим требованиям. По статистике - Дальний Восток сегодня потребляет овощей в два раз меньше, чем остальные регионы России. Наша задача - заполнить рынок качественной отечественной продукцией. Это примерно 8 тыс. тонн томатов и 30 тыс. тонн огурцов в год», - пояснял Никита Олегович.

Где конкретно разместит свое производство Абрамович-младший, пока неясно.

«Тепличное хозяйство может быть эффективным только при наличии дешевой электроэнергии. На Дальнем Востоке в этом плане сейчас все ровно – изолированные энергосистемы получают дотации за счет западных регионов для выравнивания энерготарифа до среднего по России. Другое дело, что инициатор столь крупного проекта может запросить дополнительные преференции у местных властей, например, частичного субсидирования электроэнергии, что еще больше удешевит проект. В этом плане все будет зависеть от сговорчивости главы территории. Другой момент – это логистика. Понятно, что строить масштабный тепличный комплекс на Камчатке нет смысла – доставка продукции на «большую землю» будет достаточно затратной. Поэтому наиболее оптимальной территорией для размещения комплекса выглядят Приморье и Хабаровский край, но в первом уже заявлен подобный проект, а это уже чревато конфликтом интересов», - говорит один из местных предпринимателей, рассматривавший в свое время возможность реализации проекта тепличного комплекса.

О том, что на практике все не так уж и легко, можно отследить на примере одного из двух крупнейших тепличных хозяйств Приморья ФГУП «Дальневосточное» (с.Суражевка, бренд «Суражевский продукт»).

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», Федеральная налоговая служба (ФНС) России в лице Межрайонной инспекции №10 по Приморскому краю 28 мая подала заявление о банкротстве предприятия в Арбитражный суд Приморского края, сумма заявленных требования составляет 38,141 млн рублей.

Досье "Золотого Рога": ФГУП «Дальневосточное» создано в декабре 1999 года в селе Суражевка Приморского края. Уставный капитал составляет 500 тыс. рублей. Основное направление деятельности предприятия - производство овощей и зеленных культур защищенного грунта, картофеля, молока и молокопродуктов. В настоящее время учредителем выступает Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) России. По данным ФГУП, мощность тепличного комбината по технико-экономическому обоснованию составляет в год 5,280 тыс. тонн овощей, и в том числе - 4,580 тыс. тонн овощей защищенного, и 700 тонн овощей открытого грунта. У предприятия имеется 18 га зимних блочных теплиц, 747 га пашни, а также 720 голов крупного рогатого скота, в том числе 270 дойных голов.

На данный момент угроза банкротства ФГУП «Дальневосточное» вроде бы миновала – 30 августа должник заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства, мотивированное возможностью заключения мирового соглашения.

«В настоящем судебном заседании уполномоченным органом заявлено ходатайство об отложении судебного разбирательства, мотивированное необходимостью доработки мирового соглашения и получения согласия на его заключение со стороны Федерального агентства научных организаций России и министерства науки и высшего образования РФ», - говорится в определении суда.

Дата ближайшего судебного разбирательства – 29 ноября. К этому времени к участию в деле должно быть привлечено ФАНО России в лице Дальневосточного территориального управления.

Отметим, что 21 ноября Арбитражный суд Приморского края планирует начать судебное разбирательство по иску АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК, входит в группу «РусГидро») к ФГУП «Дальневосточное» о взыскании долга на сумму чуть более 16 млн рублей.

В свое время о планах по созданию тепличного комплекса по круглогодичному выращиванию овощей в ТОР «Михайловский» осторожно заикнулись японцы. «Самураи» предлагали построить в Приморье теплицы, оснащенные солнечными батареями, как это у них уже сделано в Монголии. Кроме того, сообщалось, что японско-российская агрокомпания JFE Engineering рассматривает возможность строительства теплиц в селе Суражевка на площади в пять гектаров. Этот проект уже предполагал активное использование газа, по аналогии с Хабаровским краем. В строительство двух очередей комплекса в рамках ТОР «Хабаровск» JFE Engineering вложила более 1 млрд рублей. Другое дело, что у японцев намерения, как правило, так и остаются только в заявлениях.

В любом случае, на фоне планов Кожемяко-младшего, и тем более, Абрамовича-младшего, судьба «Суражевки» и даже японских проектов предрешена.

На фото: Абрамович-младший распробовал приморские помидоры.

Фото из архива

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.