От медосбора до пожарной машины

Развитие промышленного туризма Приморья набирает обороты

В последнее время туристическая отрасль в России начала искать новые виды услуг. Одним из таких нововведений стала организация экскурсий на передовые действующие производства – так называемый «промышленный туризм». В то же время, четкого определения этого направления пока еще не существует. В Приморском крае промтуризм находится на стадии формирования, однако, с учетом темпов развития региона, имеет хорошие планы для развития.

В настоящее время развитие туристской отрасли в Приморском крае осуществляется в соответствии с государственной программой «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы. Местные туроператоры считают, что развитие промышленного туризма региону необходимо, но пока данное направление продвигается довольно медленными темпами.

«Безусловно, промышленный туризм в Приморье становится все более популярен. Во многом это связано с тем, что туристы в наше время стараются получить в рамках тура максимум впечатлений. Не только посетить традиционные для экскурсий маршруты, но попасть в такие места, куда другие туристы наведываются не так часто – фабрики, заводы, и так далее, где можно понаблюдать за необычными для рядового человека процессами. К сожалению, во Владивостоке довольно небольшое количество предприятий готовы пустить на свою территорию посторонних людей», - говорит генеральный директор туристической компании «Терратур» Анна ГАНЖА.

Тем не менее, некоторые приморские компании предлагают туристические маршруты, от посещения которых впечатлений хватит на всю жизнь. Одним из таких туров станет прогулка по гормолокозаводу «Артемовский», в ходе которой гид-экскурсовод расскажет о технологиях производства натурального молока.

Во время экскурсии по молокозаводу туристам покажут, как из молоковоза молоко попадает в заводские помещения, какой путь проходит, чтобы стать молочными продуктами. В стоимость экскурсии включена дегустация молока, сметаны, кефира, творога, йогурта с разными наполнителями, творожного крема, плавленого сыра, а также продукции фабрики «Приморский кондитер».

Еще одна интересная экскурсия - в пожарную часть. Особенно она запоминается детям.

Во время экскурсии по одной из пожарных частей Владивостока тургруппе подробно расскажут и покажут, что именно происходит после сигнала тревоги о возникновении пожара. Для облачения в специальную одежду дежурным бойцам отводится всего 20 секунд. После этого они выезжают на место возникновения очага пожара. Все делается с максимальной скоростью, ведь оперативность бригады часто определяет успех операции по спасению людей из огня. После прибытия на место и определения места очага, буквально за полторы-две минуты разворачиваются и подключаются к источнику воды пожарные рукава. Продолжительность тушения пожара может занимать от нескольких минут до нескольких дней.

В ходе экскурсии ее участники могут собственными глазами рассматривать и прикасаться к различной технике для пожаротушения, измерить лестницу на пожарной машине, примерить костюм пожарного и даже потренироваться на полигоне.

Очень интересны экскурсии по цеху фасовки меда «Приморские пасеки», которые точечно организует генеральный директор ГК «Байкал» Николай ТОКУРЕНОВ. В ходе прогулки по цеху, эксперт рассказывает о том, каких видов бывает липа, отличие липового меда от цветочного и гречишного, о том, как именно происходит технологический процесс изготовления экологически чистого меда.

«Проблема возникает с отправкой меда в Китай, так как китайские стандарты качества достаточно высокие, а в Приморском крае пока нет аккредитованной по международным стандартам лаборатории. В этой связи мы надеемся на помощь администрации Приморского края в открытии такой лаборатории», - говорит Николай Токуренов.

Не менее интересна и прогулка по территории Артемовской ТЭЦ, во время которой посетителям дается уникальная возможность увидеть производственные цеха, в которых расположены турбинный цех, главный щит управления, тепловой щит котельного цеха. Во время экскурсии по электростанции, специалисты-энергетики высшей квалификации расскажут об электричестве и электрических машинах, о видах и способах передачи электроэнергии на большие расстояния. В стоимость экскурсии входит посещение местного музея, расположенного на территории электростанции. Помимо просмотра экспозиции, экскурсанты смогут увидеть фильмы, посвященные истории и современности одной из крупнейших ТЭЦ Дальнего Востока.





На фото: Одним из популярных направлений промтуризма могла бы стать экскурсия на звероферму.

Фото Юрия РОГОВА

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.