Тайфунам вопреки

Приморские аграрии умудряются демонстрировать хорошие показатели наперекор капризам природы и сокращению господдержки

Окончательные итоги очередного непростого сельскохозяйственного года будут подведены позже. Но уже сейчас, накануне профессионального праздника (материал готовился в канун Дня работника сельского хозяйства), достигнутые аграриями результаты позволяют оценить этот юбилейный для края год.

Сегодня сельское хозяйство региона представлено 536 предприятиями и 947 фермерскими хозяйствами, по-прежнему многочисленным остается частный сектор - более 180 тыс. личных подсобных хозяйств производят свою продукцию.

«Стихийное» земледелие

Этот год был сложным для отрасли хотя бы потому, что несколько последних лет стихия раз за разом наносит удар по сельскохозяйственным районам, принося большие убытки хозяйствам. На этот раз пострадавшими признаны 233 хозяйства, подтоплено 32 тыс. гектаров. Из-за сильных дождей пострадали посевы ранних зерновых, овощей и картофеля. Общий ущерб составил 837 млн рублей.

Каждый раз стихия уничтожает посевы, затрагивая территории разных районов, но практически всегда в зоне подтопления оказываются Уссурийский район, Октябрьский, Михайловский.

- В этом году у нас пропало порядка 70% урожая овощей и картофеля, - говорит руководитель ООО «Вондо» в Октябрьском районе Сергей КИМ. - Наши земли - пойменные, вдоль речки расположены. Вода с полей неделю не уходила. Мы на следующий год планируем сокращать площади посевов. Уже четвертый год работаем в минус из-за стихии. Но главная причина - сложно найти рабочих для работы в поле. Иностранцы в последнее время неохотно к нам едут, находят более привлекательные заработки у себя в Китае. А наших рабочих и так было мало, а сейчас становится все меньше и меньше. Некоторые из них уезжают на заработки в Корею и зарабатывают там на полях в сезон столько, сколько наше хозяйство заплатить не сможет. Мы, конечно, работать не прекратим, но теперь будем это делать в меньших масштабах.

Основными средствами защиты от подобных природных катаклизмов, по словам директора департамента сельского хозяйства Андрея БРОНЦА, является мелиорация и защитные дамбы. Но в крае большинство мелиоративных систем в плачевном состоянии. В госпрограмме развития сельского хозяйства предусматривается солидная субсидия на ремонт и реконструкцию мелиоративных систем - 50% от понесенных затрат. Но поскольку эти работы дорогостоящие, то они практически в крае не велись.

И только в последнее время процесс восстановления этих систем был возобновлен. И если в Ханкайском районе была восстановлена собственником Владимиро-Петровская оросительная система, то в Уссурийском районе компания «Русагро» намерена восстановить Репьевскую осушительную систему. В проектах осушения пахотных гектаров, постоянно попадающих под переувлажнение, участвуют и фермерские хозяйства. Фактически заново отстроил систему мелиорации и осушения на своих землях в Лазовском районе фермер Михаил БЕЛЕКЕЕВ. О намерении осушать свои поля ранее говорила и фермер Анна ИЛЬИНА из Красноармейского района.

Еще одна причина потерь на полях - поздние сроки уборки урожая, по крайней мере, ранних зерновых. По словам Андрея Бронца, в этом году зерно пропало на площади 25 тыс. гектаров и соя - на 20 тыс. гектарах. Но все же многим сельхозпроизводителям удалось минимизировать потери от этой стихии или даже избежать их.

- Этот год в целом неплохой, даже при таких погодных условиях, - говорит руководитель СХПК Новолитовское Николай ЛЕМЕШЕВСКИЙ. - Мы адаптировались к таким сюрпризам природы и успели убрать почти весь урожай зерновых. Понимая, что впереди нас могут ждать тайфуны, ливни и прочие катаклизмы, мы вышли в этом году на посевную очень рано. Пик стихии пришелся на тот момент, когда мы убрали поля почти полностью, оставались только 15 гектаров, которые вода уничтожила.

Но не все сельхозпроизводители выбирают подобную тактику защиты от стихии. И причина тут очевидна. Многие хозяйства оставляют на корню зерновые дозревать до конца, поскольку экономят дорогостоящие топливо и электроэнергию на досушке. При всех потерях при уборке перезревшего зерна, затраты в этом случае будут сокращены.

«Понимая, что уборочная - это, прежде всего, высокие риски, мы выбрали более дорогостоящий вариант - собрали зерно в начале созревания, тем самым сохранили урожай и от обсыпания колоса в ходе уборки, и от приближавшегося сезона дождей. Если убирать зерно в начале созревания, то потери будут сведены к минимуму», - поясняет Николай Лемешевский.

























Пшеница уступает сое

Кстати, ранние зерновые в последние годы все больше и больше уступали место на полях Приморья другим культурам, прежде всего, по экономическим причинам. В этом году снижение посевов пшеницы составило в целом 27%. В регионе успешно выращивают культуры с более высокой рентабельностью и с хорошими экспортными перспективами. Ранее сообщалось, что площади зерновых сократила компания «Русагро» (яровая пшеница - минус 84%), теперь ООО Совхоз «Искра» планирует на следующий год вообще отказаться от этих культур. Обсуждают возможность подобного отказа и в хозяйствах корейских инвесторов.

На этом фоне постепенно растет популярность другой культуры - кукурузы. Пока взрывного интереса не наблюдается, тем не менее, за три года ее площади выросли примерно на 7 тыс. гектаров и составили в этом году в общей сложности около 43 тыс. Директор Совхоза «Искра» Дмитрий НИКИФОРОВ считает, что китайский рынок кукурузы, лишь косвенно связанный с ценами на мировых биржах, сегодня самый привлекательный для приморских производителей. Хотя российскую кукурузу готовы покупать не только там, к ней давно испытывают интерес и в Японии, и в Южной Корее. Так, «Русагро» продала весь свой прошлогодний приморский урожай этой культуры в Японию.

Но при всех природных катаклизмах главную тенденцию последнего десятилетия, связанную с устойчивым ростом эффективности сельхозпроизводства, подтвердил и этот год. Многие показатели продемонстрировали рост. Уже в эту посевную стало известно, что засеяно будет рекордное количество гектаров - 489 тыс. (плюс 8%), для сравнения - три года тому назад этот показатель был равен 415 тыс. гектаров. Значительно выросла доля соевых гектаров в структуре полей, а средняя урожайность достигла 15 центнеров с гектара.

Цена стабилизирована

Соя в этом году также попала под удар стихии - были уничтожены посевы на 20 тыс. гектарах. Уборка урожая еще не завершена, но складывающаяся картина позволяет прогнозировать довольно высокую цену на этот продукт. Прошлогодняя ситуация, когда цена буквально обрушилась в сезон, едва ли повторится в этом году, считают наблюдатели. Впрочем, та прошлогодняя ситуация, хоть и обернулась финансовыми проблемами для сельхозпроизводителей, связанными с недополученной прибылью закредитованных хозяйств, но, в общем, длилась не долго. Если в сезон, когда соя достигает пика продаж, цена опускалась до 17-18 рублей за кг, то уже в декабре она подскочила до 29 рублей за кг. В этом году участники рынка прогнозируют сезонные цены на уровне 23-24 рубля за кг.

Стоит отметить, что та ситуация имела свое продолжение, закончившееся подписанием тройственного договора (с участием основного потребителя сои - УМЖК «Приморская соя» с одной стороны, сельхозпроизводителей - с другой и администрации края - с третьей) о стабилизации цен на закупаемое сырье.

«Теперь даже при высоком урожае сои не будет резкого снижения цены приемки, и сельхозпроизводители смогут сдавать зерно по справедливой цене», - пообещал вице-губернатор Валентин ДУБИНИН. В то же время Андрей Бронц, ссылаясь на мнение животноводов, нуждающихся в местных кормах, обратил внимание на необходимость регламентировать вывоз зерна с территории Приморья. «Иначе мы останемся без кормовой базы», заметил он.

Животноводство ждет взрывной рост

При всех успехах растениеводческой отрасли края, главные изменения, меняющие региональную структуру сельского хозяйства, формирующие фактически его новый облик, произошли в животноводстве. Последние три года были временем взрывного роста производства свинины в стране. И Приморский край по всем показателям вписался в эту тенденцию.

Центр свиноводства формируется в первую очередь вокруг двух компаний с большими проектами: приморской компании «Мерси Трейд», приступившей к строительству первого свинокомплекса порядка 8 лет назад и сегодня уже строящей третий свинокомплекс, и федеральной компании «Русагро», реализующей крупный проект по строительству нескольких свинокомплексов. Если компания «Мерси Трейд» уже почти три года поставляет на местный рынок охлажденную свинину, то компания «Русагро» планирует выйти на рынок с продукцией своих свинокомплексов в 2019 году.

Но помимо гигантов в крае вполне успешно работают несколько средних свиноферм, расположенных, как правило, вблизи сельских населенных пунктов: «Агрофонд-П» в Партизанском районе, «Грин Стар Три» в Надеждинском районе, Арсеньевский молочный комбинат и другие. Стоит отметить, что господдержка производства мяса в крае практически исчезла. По словам специалистов, еще недавно производство мяса любого (птицы, свинины, говядины, баранины) субсидировалось из краевого бюджета в размере 5 рублей на один килограмм живого веса. Но два года тому назад убрали эту субсидию, посчитав, что свиноводство в крае и без того активно развивается.

Впрочем, статистика говорит о другом. По данным Приморскстата, в крае в период январь-июль сократилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года поголовье птицы - на 16%, крупного рогатого скота - на 2%, в том числе коров - на 3%, свиней - на 4%, при этом выросло поголовье овец и коз на 0.4%. Одна из главных причин сокращения поголовья в Арсеньевском свинокомплексе, по словам его директора Николая БЕСШАПКИНА, - в неравных конкурентных условиях с крупными игроками, у которых себестоимость производства существенно ниже. Реальной поддержкой для них, способствующей выравниванию условий, могло бы стать подключение их хозяйств к той инфраструктуре, которая создается сейчас для резидентов ТОР.

При всем внимании к сельскому хозяйству, отрасль в крае остается с моногочисленными нерешенными проблемами. По-прежнему в крае невысокий уровень технической модернизации, и на полях все так же работает немало техники с большим процентом износа. Не смогли за многие годы решить в регионе вопрос создания селекционно-генетического центра молочного направления, что способствовало бы развитию молочного животноводства, прежде всего, средних и малых форм хозяйствования. Ведь местного молока в крае по-прежнему мало (около 40% доли рынка и чуть больше 20% от медицинской нормы потребления на человека в год). В Приморье практически отсутствует производство говядины, нет в магазинах и местной охлажденной баранины.

Елена АБАШЕВА.

КСТАТИ

Приморцы изучили ноу-хау в сельском хозяйстве

В Москве на ВДНХ прошла юбилейная 20-я агропромышленная выставка «Золотая осень-2018». Свои стенды представили 49 регионов России и 14 зарубежных стран, в том числе Китай, Ирландия, Турция, Италия, Германия, Испания, Австрия, Нидерланды, Азербайджан, Казахстан, и Беларусь. В мероприятии, которое проходит на ВДНХ, принимают участие приморские сельхозпроизводители, представители власти и науки края.

Президент России Владимир ПУТИН в приветственном слове подчеркнул, что на протяжении многих лет «Золотая осень» знакомит участников и гостей с достижениями и возможностями сельского хозяйства. «Эта отрасль за прошедшее время стала передовой и конкурентноспособной - с устойчивыми темпами роста и хорошими перспективами. Уверен, что выставка пройдет на высоком уровне, даст старт новым проектам и инициативам», - обозначил Президент.

Изучить новинки агропромышленного комплекса на соответствующих экспозициях приехала делегация из Приморья - руководители департамента сельского хозяйства и продовольствия, муниципальных образований края, сельхозпроизводители, представители науки, Россельхозцентра, Приммелиоводхоза, Дальневосточного автоцентра.

Птицеводство в крае вновь оперилось

Этот год был сложным для птицеводческой отрасли края. В мае из-за вспышки птичьего гриппа было уничтожено поголовье на крупнейшей птицефабрике края - «Дальневосточной птице».

Но сейчас компания преодолела последствия и, по словам генерального директора компании Алексея СЕННИКОВА, птицефабрика вышла на хорошие показатели забоя, каждые сутки поставляя на рынок от 50 до 80 тонн продукции.

На фото: Сегодня сельское хозяйство региона представлено 536 предприятиями и 947 фермерскими хозяйствами, по-прежнему многочисленным остается частный сектор - более 180 тыс. личных подсобных хозяйств производят свою продукцию.

Фото Юрия НУРМУХАМЕТОВА

Газета «Золотой Рог», Владивосток.