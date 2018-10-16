Пионер - бизнесу пример

Сбор ценного ресурса для перерабатывающей промышленности - макулатуры - в Приморье сегодня нельзя назвать сколь-либо развитым

Прошло время, когда наша страна считалась самой читающей в мире. Количество читателей газет, журналов и книг чудовищно или чудесно сократилось. Однако необходимость в бумаге и картоне по-прежнему остается огромной, и для их производства ежегодно вырубаются тысячи гектаров ценных лесов.

Сохранить их должно вовлечение в переработку макулатуры, что позволяют делать и ее целевой сбор, и сбор в рамках раздельного сбора ТКО, которые у нас в регионе сегодня опираются на государственную программу «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы. И в свете новых подходов сбор макулатуры становится и эффективным, и перспективным.

Спасительная макулатура

Известно, что отправленная на вторичную переработку тонна макулатуры сохраняет жизнь до 13 деревьев, экономит 2,5 барреля нефти и около 32 тонн воды. В стране из-за неиспользования макулатуры ежегодно вырубается примерно 58 тысяч деревьев, что равноценно потере около 300 га леса. Производство бумаги из макулатуры по сравнению с получением ее из первичного сырья снижает загрязнение воды примерно на 35% и загрязнение воздуха – на 74%.

То есть, выгода от использования макулатуры очевидна, но она сегодня не востребована в должной мере. Тем не менее, слабые попытки вовлечь использованную бумагу и картон во вторичный оборот имеются.

Сегодня в крае действует сеть приемных пунктов макулатуры от мелких компаний, которые предлагают населению и предприятиям сдавать это вторсырье за небольшую плату. По оценкам специалистов, благодаря жизнедеятельности среднестатистического жителя нашей страны ежегодно образуется примерно 14 килограммов макулатуры. То есть, при численности населения края около 1,9 млн человек в регионе ежегодно образуется около 26,6 тысяч тонн этого ценного сырья. И на этом могут зарабатывать как его сборщики, так и переработчики.

Прайсы приемных пунктов показывают, что за эти бумажные отходы есть определенная борьба. Так, если где-то в Артеме, Арсеньеве, Уссурийске и иных местах приема за килограмм макулатуры, в зависимости от качества и марки бумаги, предлагается от 0,8 до 4 рублей, то в Находке уже – от 2 до 7 рублей, а во Владивостоке от 1 до 8 рублей и более. Некоторые приемщики указывают в объявлениях, что принимают «за дорого». Не исключено, что отдельные приемные пункты действительно принимают дороже или дешевле.

Можно предположить, что приморские сборщики могут зарабатывать своим тихим ремеслом на этом от 20 до 100 млн рублей в год, если смогут использовать весь потенциал накапливающейся у населения и юрлиц макулатуры. Тем более, что подавляющее большинство «производителей» макулатуры с удовольствием отдают ее в любые хорошие руки, которые готовы их избавить от захламления, или просто выкидывают ее в мусор. Известно, что макулатурные акции до сих пор проводятся школами. Однако их экономика непонятна. По крайней мере, дети денег на руки не получают.

Что для сборщиков особенно приятно, так это то, что Госдума РФ, чтобы повысить привлекательность сбора этого ресурса, инициировала и отменила НДФЛ от дохода на нее, наряду с разрешением на бесплатный сбор хвороста в лесах. Оно и понятно. При образовании в стране порядка 2,1 млн тонн макулатуры ежегодно, ее сбор на переработку составляет лишь около 1% от этой массы. При этом каждая тонна макулатуры из-за «воздушности», требует до 4 кубометров места на полигонах ТБО. Там она зачастую и горит, отравляя местную природу и людей. Часть макулатуры сжигается в топках мусоросжигательных заводов и частного сектора с печным отоплением.

Практичные европейцы научились вторично использовать порядка 38-40% всей макулатуры и до 70% старых книг, журналов и газет, но расчеты показывают, что отечественная переработка может выйти и на более высокие показатели.

Кстати, справедливой стоимостью 1 кг макулатуры в России можно считать сумму примерно в 28,7 рублей. Этот вывод можно сделать с правдивых слов специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея ИВАНОВА, заявившего, что сегодня на отечественные свалки ежегодно вывозится макулатуры (напомню 2,1 млн тонн) на стоимость 60 млрд рублей. Он, в частности, подчеркнул, что для нашей страны одной из важных текущих задач является воссоздание «массовой сети точек приема макулатуры», где человек, сдав макулатуру, мог бы получить какие-то деньги, а мощности по ее переработке у нас имеются.

Резидент возрождает переработку

Безусловно, макулатура сегодня востребована в разных целях и разными производствами. В том числе и сувенирными. Однако у нас в Приморье, и вообще на Дальнем Востоке, основным потребителем макулатуры остается бывшая Уссурийская картонная фабрика, а ныне резидент Свободного порта Владивосток – «Промышленный парк Уссурийский».

Планы производства этого предприятия сегодня опираются, в первую очередь, на местные небезграничные ресурсы макулатуры. И под заявленную мощность этот вторичный ресурс придется буквально высасывать из самых дальних уголков края и даже из соседних регионов. Предполагается, что в целом ежемесячно можно будет «мобилизовывать» до 7 000 тонн дальневосточной макулатуры. Не исключено, что растущий спрос на нее приведет к повышению вознаграждения труда сборщиков. Но это дело времени.

Компания «Промышленный парк Уссурийский» уже после первого этапа модернизации картонной фабрики увеличила ее мощности по производству гофрированной упаковки с 1,5 до 5 млн кв. метров в месяц. Ставка в выпуске этой продукции делается на отечественного потребителя, который в крае, и вообще на Дальнем Востоке, сегодня из-за дефицита этого товара на местном рынке вынужден покупать его в Республике Корея и иных регионах страны. Это приобретение обходится дороже местной продукции, которая на сегодня, однако, тоже считается самой дорогой в стране – около 37 рублей за 1 кв. метр. Местное производство покрывает всего треть всей потребности в ней ДФО. Вероятно, именно дефицит его в крае и на Дальнем Востоке поддерживает повышенную по сравнению с другими регионами страны цену. С другой стороны, это дает надежду, что модернизация быстро себя окупит.

Предполагается, что после полного технического перевооружения предприятие выйдет на такие объемы производства, что его продукция покроет не только все 100% потребности дальневосточного рынка, но и выйдет на международный. Президент «Национальной конфедерации упаковщиков» Александр БОЙКО отмечал, что «Промышленный парк Уссурийский» потенциально сможет выпускать до 216 млн кв. метров гофроупаковки в год (это около 4% нынешнего общероссийского производства) при нынешнем потреблении до 120 миллионов. Основными ее потребителями сегодня являются рыбная и сельскохозяйственная отрасли ДФО, тоже нацеленные на рост объемов производства.

То есть, в перспективе внутренний потребитель сможет на основе импортозамещения получать исключительно продукцию этого предприятия. Но около 100 млн квадратов – это экспортный потенциал, с которым компания сможет уже в скором времени выйти на внешний рынок, поставляя производимые им картон, гофротару и бумажную упаковку в соседние страны.

Стоит отметить, что модернизация предприятия и оснащение его современным оборудованием значительно повысят производительность труда. Если раньше на уссурийской «картонке» работало до 1 200 человек, то сегодня всего 130, а в перспективе, после завершения второго этапа модернизации, численность достигнет 400 человек. Притом, что объемы производства по сравнению с прежними вырастут в несколько раз.

Как планируют в компании, вторым этапом предусмотрено полное техническое перевооружение картонно-бумажного производства предприятия с повышением производственной мощности до 9-10 тысяч тонн бумаги и картона в месяц. В 3-3,5 раза, до 15-18 млн кв. метров в месяц, должен увеличиться выпуск гофротары. Естественно, если на такое количество будет изыскан спрос. Иначе предприятие не сможет реализовывать свой растущий потенциал.

Модернизацией предусмотрено со временем обновить и второстепенные объекты производственного комплекса – компрессорную станцию, очистные сооружения, свое железнодорожное хозяйство, системы энергообеспечения и отопления. Все это возможно благодаря преференциям, полученным компанией-резидентом СПВ. Уже ко второму полугодию этого года она вложила в модернизацию до 1,2 млрд. рублей. А в целом предполагается затратить примерно 2,7 миллиардов. При этом финансирование опирается на сотни миллионов рублей кредита банка «Балтийский».

В руководстве компании подчеркивают, что проект модернизации предприятия нацелен на повышение сохранения и рациональное использование природных ресурсов, на снижение вредного влияния производства на окружающую среду, на благо города Уссурийска.

Виктор КУДИНОВ.

КСТАТИ

Маленький картонный заводик

Вероятно, что в ближайшее время в Приморье и ДФО появятся несколько предприятий по производству картона, гофрокартона и упаковочной бумаги. Рынок технологий сегодня предлагает различные мини-заводы по производству этой продукции и не только. Например, линия по производству из макулатуры картона, производительностью около 20 тонн картона или упаковочной бумаги в сутки, может быть приобретена всего за 25 млн рублей, по производству 10 тонн белой бумаги в сутки - стоит около 71 миллиона, туалетной бумаги, выпускающей около 9 000 рулонов (около 1 тонны) в день – около 20 млн рублей.

Зачастую такие мини-производства могут без особых проблем возникнуть на базе хорошо работающего пункта по сбору макулатуры. Оценщики бизнесов считают, что любое из них уже за 1-4 года полностью покроет затраты на оборудование и в дальнейшем будет приносить чистую прибыль.

На фото: Развалы пропадающей зря макулатуры сегодня можно встретить где угодно.

Фото Юрия НУРМУХАМЕТОВА

Газета «Золотой Рог», Владивосток.