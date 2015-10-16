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Оптовая торговля в Приморье ушла в крутое пике
Общий объем оборота оптовой торговли за январь-сентябрь 2015 год составил 528.9 млрд. рублей, что в товарной массе ниже объема соответствующего периода прошлого года на 6%. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Приморскстат. При этом деятельность субъектов малого предпринимательства в формировании оборота оптовой торговли уступает участию крупных и средних организаций (42%).
С начала текущего года крупными и средними организациями с основным видом экономической деятельности «оптовая торговля» реализовано: мазута топочного – 2011 тыс. тонн, топлива дизельного – 766, бензина автомобильного – 79, рыбы и продуктов рыбных переработанных (без консервов) – 138, мяса, включая мясо птицы и дичи – 75, сахара – 57, изделий колбасных – 27, масла растительного - 17 тыс. тонн, круп – 7755 тонн, питьевого молока - 4969, кондитерских изделий – 5208, масла живот-ного – 819 тонн.
Организациями оптовой торговли и предприятиями-производителями реализовано водки и ликероводочных изделий – 1210 тыс. дкл, винодельческой продукции – 581, напитков, изготовляемых на основе пива - 210, вин игристых и шампанских – 179, коньячных напитков и коньяка – 110 тыс. дкл.
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Ниже На 6% в "старых рублях" не надо забывать что рубль за год обесценился на 100%. .