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В Приморье освобожден из-под ареста участник сделки по игорной зоне "Приморье"
Залог за Олега Дроздова внесла его супруга Марина Ломакина.
Приморский бизнесмен Олег ДРОЗДОВ, обвиняемый в мошенничестве, освобожден из СИЗО Владивостока под залог в 30 млн рублей. Ранее Фрунзенский районный суд Владивостока по ходатайству следствия предложил участнику многомиллионной сделки по инвестициям в игорную зону "Приморье" выйти под денежный залог в сумме 269 млн рублей. Однако, поскольку залог не был внесен, Олег Дроздов оставался под стражей до нового решения суда о снижении суммы залога.
Уголовное дело в отношении главы ООО "Первая игровая компания Востока" (инвестор игровой зоны "Приморье") Олега Дроздова было возбуждено следственным отделом УФСБ РФ по Приморскому краю по статье "мошенничество в крупном размере". Его заподозрили в многомиллионном мошенничестве с федеральными средствами при строительстве свалки под Владивостоком. Сумма хищений оценивалась в 300 млн рублей.
В рамках дела бизнесмену были предъявлены обвинения, а 25 октября 2013 года по решению суда он был взят под стражу.
Пресс-служба регионального УФСБ осенью прошлого года сообщила, что Олег Дроздов подозревается в совершении ряда других преступлений, связанных с хищением бюджетных средств, выделенных на строительство объектов к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке.
Незадолго до ареста ООО "Первая игровая компания Востока" выступила партнером по сделке с Summit Ascent Holdings, Melco и Elegant City. Контракт подразумевает вложение более $700 млн в интегрированную развлекательную зону "Приморье". Соглашение об инвестициях было подписано на Дальневосточном инвестиционном конгрессе 6 сентября 2013 года во Владивостоке.
Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Слишком много денег украдено, Хаяты, игоровая, свалка и тд и тп. и слуги народа замазаны, Не сядет.