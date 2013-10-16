Агропромышленный кластер Приморья обретает реальные очертания

Сельское хозяйство в Приморье - приоритет развития региона»

Идея создания в Приморье агропромышленного кластера давно витает в воздухе. Теперь к ее реализации подключилась администрация Приморского края и созданные на территории институты развития. Предполагается, что до 2020 года в крае будет реализовано порядка 30 проектов в области сельского хозяйства и еще 2 в области пищевой промышленности.

Инвестиционный проект «Инновационный агрокомплекс «Зеленые листья» входит в государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» и в государственную программу Приморского края «Социально-экономическое развитие Приморского края на 2013-2017 г.г.». Своим мнением по поводу создания кластера и взаимодействия в этой связи государства и бизнеса с «ЗР» поделился председатель совета директоров группы компаний «Зеленые листья» Виктор МАРЧЕНКО.

- Первое, на что я бы хотел обратить внимание инициаторов проектов, - это то, что позиция «сидеть и ожидать, что вас реально поддержат» не совсем конструктивна. На сегодняшний день существует ряд инструментов, которые способствуют продвижению проектов, привлечению инвестиций. Эти инструменты созданы для того, чтобы улучшить инвестиционный климат в целом. С моей точки зрения, инициатор проекта должен быть активным, работать с такими организациями, как Агентство стратегических инициатив, Агентство по привлечению инвестиций. Выходить с вопросами на Общественный экспертный совет по привлечению инвестиций, на другие советы; также работать с предпринимательскими площадками и очень внимательно подходить к проработке самого проекта, о чем, к слову, говорили представители крупных банков на Дальневосточном конгрессе.

Оценивая соглашение между администрацией Приморского края и ГК «Внешэкономбанк» хочется отметить, что цель соглашения о сотрудничестве, заключенного между ГК «Внешэкономбанк», и администрацией Приморского края, - установление отношений стратегического партнерства и развитие долгосрочного сотрудничества именно в области инвестиций. А реализация плана мероприятий по комплексному развитию Приморского края станет стимулом инвестиционной деятельности. Таким образом, при реализации таких планов бизнес ощутит поддержку и получит дополнительный толчок к развитию. На мой взгляд, вряд ли найдутся такие представители бизнеса, которые к подобным соглашениями отнесутся без воодушевления.

Со своей стороны рад отметить, что сельское хозяйство становится приоритетом в развитии края. Ведь у Приморья достаточно хорошие климатические условия. Конечно, у нас есть определенные риски, но они имеют больше технологический характер. Я имею в виду, что климатические риски можно уменьшить с помощью технологических дисциплин, необходимо развивать именно технологии, именно поэтому мы заложили в проект ряд инновационных решений.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.