"Газпром" укрепляется в "Примгазе"

Акционеры ОАО «Приморский газ» (Владивосток) на внеочередном собрании 28 ноября планируют переизбрать совет директоров по требованию «Газпрома», в апреле 2013 года выкупившего 25,5% акций «Приморского газа» у ОАО «Роснефтегаз».

Как сообщается в материалах «Приморского газа», совет директоров компании включил в повестку дня внеочередного собрания вопросы досрочного прекращения полномочий членов совета директоров, избранного на годовом собрании 7 июня, и избрания нового состава совета.

Собрание инициировало ОАО «Газпром», в апреле 2013 года выкупившее 25,5% акций «Приморского газа» у ОАО «Роснефтегаз».

В совет директоров, избранный на годовом собрании, входят 9 человек, в том числе 4 менеджера предприятия: гендиректор Алексей Хмель, заместители гендиректора Фуад Кафаров и Олег Горкавцев, директор филиала «Уссурийскмежрайгаз» Татьяна Биденко. Также в совет директоров входят начальник управления отраслевых программ ОАО «Газпром газэнергосеть» Анатолий КИМ, главный юрисконсульт НК «Роснефть» Татьяна МАЙОРОВА, главный юрисконсульт КПУ ДПО НК «Роснефть» Михаил БАГМЕТ, помощник генерального директора ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» Владимир УЛЬЯНОВ и менеджер Государственной корейской газовой корпорации (Kogas) ЛИМ Санг Хо.

Досье «ЗР»

ОАО «Приморский газ» специализируется на снабжении потребителей Приморья сжиженным газом. Уставный капитал АО составляет 29 тыс. 300 рублей, он разделен на 29,3 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 рубль. ОАО «Газпром» принадлежит 25,5% акций, заместителю гендиректора Олегу Горкавцеву - 20,97%, Владимиру Ульянову - 13,99%. Еще 2% принадлежит ООО «Когаз Восток» (российская «дочка» Kogas).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.