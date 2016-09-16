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Путеводитель для инвестора в Приморье сделают мультиязычным
Подготовку путеводителя для инвестора запустили в Приморье. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог", бизнес-гид призван облегчить работу предпринимателей на территории региона.
Новый подраздел инвестиционного портала, где разместится интерактивный помощник, аккумулирует информацию по различным процедурам и представит ее в наглядном виде.
«В ходе обсуждений дорожных карт по внедрению лучших практик улучшения инвестиционного климата, которые прошли весной этого года, выяснилось, что среди предпринимателей основная проблема – низкая информированность о существующих условиях, процедурах, льготах, мерах поддержки. Поэтому было принято решение о выпуске помощника, в котором будет содержаться вся полезная информация в структурированном виде», - рассказал директор Агентства Антон Родионов.
Путеводитель будет включать несколько разделов с тематической справочной информацией, алгоритмами прохождения процедур, а также с ссылками на полезные ресурсы. Разделы бизнес-гида будут посвящены государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, регистрации прав и сделок с недвижимостью, осуществлению государственного кадастрового учета, получению разрешений на строительство и технических условий на присоединение объекта к инженерным сетям, получению разрешения на ввод в эксплуатацию, поддержке инвестиционной и предпринимательской деятельности, а также лицензированию отдельных видов деятельности. Кроме того, в путеводителе будет содержаться информация о ценах и тарифах в крае.
«Бизнес-гид разрабатывается пока только на русском языке, но в процессе его планируется перевести дополнительно на английский и китайский. Так как интерес со стороны зарубежных инвесторов к Приморью большой, а разобраться порой в условиях непросто, то такой помощник определенно будет пользоваться спросом и среди местных предпринимателей, и среди тех, кто планирует начать здесь работу», - подчеркнул Антон Родионов.
Отметим, выпуск путеводителя готовится Инвестиционным Агентством в рамках Программы «Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ». Программа состоит из семи дорожных карт: предпринимательство и инвестиции, строительство, энергетика, земельные ресурсы и недвижимость, трудовые ресурсы и образование, транспорт, IT-инфраструктура. Перед утверждением карты прошли обсуждения с экспертным сообществом Приморья. По итогам обсуждений поступило свыше 500 предложений от 214 экспертов – более 75% из них были учтены.
Сегодня на инвестиционном портале в тестовом режиме запущен специализированный раздел, посвященный Национальному рейтингу состояния инвестиционного климата, где представлены утвержденные дорожные карты внедрения лучших практик рейтинга по семи основным направлениям, основные документы и протоколы стратегических сессий.
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