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АСРО "РОС ПК" - саморегулируемая организация с активной жизненной позицией и безупречной репутацией

16 Сентября 2015, 18:10 | Приморье

27 августа в офисе «РОС ПК» опять было шумно и оживленно: очередное мероприятие собрало заинтересованных. В целях подготовки к заседанию Межведомственной рабочей группы при Минстрое России по внесению изменений в законодательство о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов, Национальное объединение застройщиков жилья провело совещание, в котором приняли участие  представители застройщиков Владивостока в режиме видеоконференцсвязи, которым предоставило такую возможность АСРО «РОС ПК», пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Цель заседания – выработать консолидированную позицию застройщиков по готовящимся поправкам в ФЗ-214. Участники совещания смогли выступить, задать интересующие вопросы, внести свои предложения.  Выводы, сделанные по итогам совещания, позволят существенно снизить риски  граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены. При этом положение добросовестных застройщиков не будет ухудшено, сохранятся объемы жилищного строительства.

Ассоциация  СРО «РОС ПК»  старается  максимально информировать свои организации о значимых  мероприятиях и событиях, привлекает их к решению важных задач на государственном  уровне. Так, есть результат от реализации мероприятий Дорожных карт в сфере строительства, в разработке которых АСРО «РОС ПК» принимало активное участие. К концу 2016 года из перечня обязательных бюрократических процедур и документов, требующихся для постройки жилого дома, должны исчезнуть 40 действий. 14 справок и документов планируется упразднить полностью, еще 26 будут ликвидированы за счет объединения с другими.

Свою безупречную репутацию АСРО «РОС ПК» еще раз подтвердила в  ходе плановой проверки Дальневосточным управлением Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору  на предмет соблюдения обязательных требований, предъявляемых к саморегулируемым организациям (СРО) и их деятельности законодательством Российской Федерации.

Проверка проводилась по 30 основным направлениям деятельности АСРО «РОС ПК» за весь период деятельности Ассоциации в статусе СРО и  проходила в деловой обстановке, с соблюдением всех процедур, установленных законодательством. Уполномоченные специалисты, проводившие проверку, отметили своевременность и полноту представления документов, высокий уровень квалификации специалистов Ассоциации, представлявших разъяснения по всем вопросам, возникавшим при проведении контрольных мероприятий.

На   сайте АСРО «РОС ПК» www.ros-pk.ru всегда можно найти обзор изменений в законодательстве и проектов нормативно-правовых актов. Специалисты СРО всегда заинтересованы в успехе наших Партнеров и рады новым компаниям, для которых важна их репутация.

Российская Федерация, Приморский край, 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 3, офис 37 тел./факс: (423) 253-02-08, 253-23-43, e-mail: npspk@mail.ru, www.ros-pk.ru. Реклама.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: СРО  рос пк 



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