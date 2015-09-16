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Владивосток обустраивается в "Солнечной долине"
Начало строительства во Владивостоке четырех 9-этажных домов общей площадью квартир около 36,5 тыс. кв. метров продекларировала на своем сайте Инвестиционно-строительная группа «СтройИнвест». Судя по площади квартир, это будет жилье эконом-класса. Площадь 1-комнатных квартир будет составлять 39-43 кв. метра, 2-комнатных – 57,3-64 и 3-комнатных – 77,5-81 кв. метров. Подавляющее количество квартир, более пятисот, будут однокомнатными, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Все четыре дома будут возведены в первом квартале нового жилого района «Солнечная долина» на субарендном участке, арендуемом компанией ООО «ДВ капитал» у собственника, которым по декларации пока что остается Федеральный фонд содействия жилищному строительству.
Общая стоимость новых жилых объектов оценивается около 2 млрд рублей. Застройщик предполагает сделать ставку на долевое участие в строительстве граждан. Завершить же и ввести в эксплуатацию все эти четыре дома планируется в третьем квартале 2017 года. В декларации отмечается, что «возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта этого строительства незначительны».
Стоит отметить, что начало новой строительной активности в районе
«Солнечной долины» деловая газета «Золотой Рог» зафиксировала весной этого года. Предыдущая активность была здесь прекращена около двух лет назад в связи с судебным преследованием руководителя компании-застройщика и самой компании.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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