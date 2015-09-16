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Импортозаместителей в Приморье выставили на показ
Во Владивостоке на центральной площади города состоялась 19-я специализированная выставка-ярмарка «Приморские продукты питания». Свою продукцию на выставке представляет 61 сельхозтоваропроизводитель края.
Приветствуя гостей праздника, вице-губернатор Сергей СИДОРЕНКО отметил, что уже на протяжении многих лет выставка знакомит жителей и гостей края с передовыми достижениями в области производства и переработки сельскохозяйственной и пищевой продукции.
«Продукты питания местных производителей сейчас представляют реальную конкуренцию импортной продукции и по цене, и по качеству. Это подтверждают высокие награды, которые приморские предприятия получают на международных и всероссийских конкурсах. Подтверждением качества пищевой продукции приморских производителей стали логотип «Произведено в Приморье». Уверен, что выставка-ярмарка «Приморские продукты питания» станет хорошим стимулом для внедрения новых достижений в агропромышленном комплексе края», - добавил Сергей Сидоренко.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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