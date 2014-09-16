В Приморье оборудование для мини-ТЭЦ будет японского производства

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» продолжит развивать партнерские отношения с японскими компаниями в деле формирования нового облика энергетики Дальнего Востока России, заявил заместитель гендиректора ОАО «РАО ЭС Востока» по стратегии и инвестициям Алексей КАПЛУН на Российско-японском форуме в Москве.

В частности, японские Kawasaki Heavy Industries и Sojitz Corporation предложила свои технологии для строительства современных мини-ГТУ-ТЭЦ в Артеме и Владивостоке, включая организацию экспортного финансирования этих проектов.

«РАО ЭС Востока» выступит оператором проектов на всех стадиях, от обоснования инвестиций до получения разрешительной документации. Японские корпорации окажут содействие в поиске финансирования проектов, а также выражают готовность поставить необходимое оборудование для станций в случае победы в открытых конкурсных процедурах.

Ожидается, что первые очереди станций могут заработать уже в 2015 году.

На начальном этапе электрическая мощность каждой станции составит 22 МВт, тепловая - 28 Гкал/ч, с возможностью их дальнейшего увеличения для покрытия перспективных нагрузок. Эти решения помогут не только заменить неэффективные городские котельные, но и создать дополнительный объем электрической и тепловой мощности для развития жилых зон юга Приморья, говорится в сообщении компании.

Напомним, что обе японские компании принимали участие в поставке газотурбинных установок для мини-ТЭЦ «Центральная» и «Океанариум», которые были построены ОАО «ДВЭУК» в рамках создания энергетического кластера на острове Русском во Владивостоке. Основными потребителями этих станций сейчас выступают ДВФУ и НОК «Приморский океанариум».

Досье "Золотого Рога": «РАО ЭС Востока» управляет электроэнергетикой Дальнего Востока и входит в состав ОАО «РусГидро». «РусГидро» уже сотрудничает с Kawasaki. Компании намерены создать производство жидкого водорода в Магаданской области с инвестициями 10 млрд рублей.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.