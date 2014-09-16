Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье оборудование для мини-ТЭЦ будет японского производства
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» продолжит развивать партнерские отношения с японскими компаниями в деле формирования нового облика энергетики Дальнего Востока России, заявил заместитель гендиректора ОАО «РАО ЭС Востока» по стратегии и инвестициям Алексей КАПЛУН на Российско-японском форуме в Москве.
В частности, японские Kawasaki Heavy Industries и Sojitz Corporation предложила свои технологии для строительства современных мини-ГТУ-ТЭЦ в Артеме и Владивостоке, включая организацию экспортного финансирования этих проектов.
«РАО ЭС Востока» выступит оператором проектов на всех стадиях, от обоснования инвестиций до получения разрешительной документации. Японские корпорации окажут содействие в поиске финансирования проектов, а также выражают готовность поставить необходимое оборудование для станций в случае победы в открытых конкурсных процедурах.
Ожидается, что первые очереди станций могут заработать уже в 2015 году.
На начальном этапе электрическая мощность каждой станции составит 22 МВт, тепловая - 28 Гкал/ч, с возможностью их дальнейшего увеличения для покрытия перспективных нагрузок. Эти решения помогут не только заменить неэффективные городские котельные, но и создать дополнительный объем электрической и тепловой мощности для развития жилых зон юга Приморья, говорится в сообщении компании.
Напомним, что обе японские компании принимали участие в поставке газотурбинных установок для мини-ТЭЦ «Центральная» и «Океанариум», которые были построены ОАО «ДВЭУК» в рамках создания энергетического кластера на острове Русском во Владивостоке. Основными потребителями этих станций сейчас выступают ДВФУ и НОК «Приморский океанариум».
Досье "Золотого Рога": «РАО ЭС Востока» управляет электроэнергетикой Дальнего Востока и входит в состав ОАО «РусГидро». «РусГидро» уже сотрудничает с Kawasaki. Компании намерены создать производство жидкого водорода в Магаданской области с инвестициями 10 млрд рублей.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- За материнское тепло выставили счет
- Приморье начнет экономить на энергоресурсах
- Мини-завод СПГ в Приморье закроет все потребности региона в данном виде топлива
- "Примтеплоэнерго" предпочло работу с банками
- Приморцев будет греть свой уголь
- Котельным Приморского края поддадут газу
- Приморью готовят новую ТЭЦ
- В Приморье направят на газификацию около 300 миллионов рублей
- В Приморье планируют снижать стоимость топлива
- Лучегорского угля станет больше
Новости раздела
- На ВЭФ во Владивостоке Хабаровский край представит 15 инвестпроектов
- Tele2 провела интерактивный праздник в День Владивостока
- В Приморье объявлена распродажа участков под аквакультуру
- Между государственными реестрами вкралось недоразумение
- Футбол лишил риелторов прибыли
- "Русагро" идет на убой
- Во Владивостоке опасный котлован перед 12-этажкой бросили без надзора
- В Приморье абонентам "Ростелекома" доступна круглосуточная помощь юриста
- Рыба поперхнулась соляркой
- Дерипаска "улетел" из аэропорта Владивосток
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний