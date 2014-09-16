В Приморье будут топить печи евродровами

В регионе появятся новые или существенно расширятся уже известные виды производства и бизнеса

В Приморье к ликвидации бытового мусора планируют привлечь частные инвестиции. Инвестиционное агентство уже приступило к разработке бизнес- модели, чтобы в последствии предлагать ее инвесторам.

Новаторство идеи в том, что полигоны будут построены и реконструированы за счет бюджетных средств, но дальнейшей эксплуатацией будут заниматься частные компании. С такой инициативой недавно выступил глава региона Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, когда в очередной раз проблему утилизации ТБО подняли жители края в Кавалерово. Здесь он и озвучил свое решение.

Инвестиции в… отходы

«Сейчас совместно с Инвестиционным агентством разрабатываем программу государственно-частного партнерства. За краевые средства будут строиться полигоны. Просчитываем варианты их расположения с учетом плотности населения и протяженности населенных пунктов. А вот работать здесь, возить и перерабатывать мусор должны уже частные компании», - подчеркнул глава региона.

Уже сейчас директор Инвестиционного агентства Приморья Антон РОДИОНОВ убежден, что переработка ТБО как бизнес-направление будет интересна инвесторам. Сегодня в Приморье реализуется проект создания инновационного индустриального парка по переработке отходов в Надеждинском районе. Уникальность проекта в том, что создается безотходная переработка пластика, стекла, древесины, макулатуры. А результатом такой переработки будут новые продукты, предназначенные для местного рынка и экспорта. Например, из древесных отходов будут производить выгодный и экологически чистый вид топлива – евродрова, которые по теплоотдаче в 3 раза превосходят обычные.

Проблема утилизации ТБО остро стоит во многих территориях края. Только в прошлом году в крае выявлено 544 места несанкционированного размещения твердых бытовых отходов, засорено более 105 гектаров земли. По мнению экспертов, решением этой проблемы в Приморье давно и никто не занимался.

Культурно, экологично, прибыльно

- Проблема с полигонами ТБО не приморского уровня, а общероссийского, - пояснил Михаил СУРЖИК, заместитель председателя межрегиональной общественной организации «Дальневосточная экологическая комиссия». – Хорошо, что в нашем регионе взялись за ее решение. Во многих районах уже десятки лет не строятся новые полигоны, а старые превратились в банальные свалки.

Где и как строить полигоны – надо обсуждать с приморцами, считает Суржик. Эколог уверен, что Владимир Миклушевский учтет пожелания населения.

- Может, стоит делать предварительную сортировку мусора: то есть пищевые скидывать в один бак, остальные – в другой. Нужно прививать культуру жителям. Зато это позволит при создании полигонов экономить на сортировке и ускорить производственные процессы, - поделился мнением Михаил Суржик.

Уже в следующем году начнется проектирование пяти межмуниципальных комплексов по переработке и утилизации твердых бытовых отходов. Разместить их намерены в Лесозаводстке, Дальнегорске, Дальнереченском, Спасском и Хорольском районах. Сюда для переработки будет поступать не только местный мусор, но и из ближайших муниципалитетов. А обрабатывать отходы для отправки на такие комплексы планируется на мусороперегрузочных станциях, которые также намерены построить в крае. Такие новшества разработаны в Приморье и будут внесены в государственную программу по охране окружающей среды. А в последствие модернизированы будут еще девять полигонов, которые сегодня работают в крае.

Задачу утвердить программу строительства полигонов в этом году выполняет департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды, который уже внес свои предложения на рассмотрение краевой администрации. Программа будет рассчитана на три года, так, уже в бюджете 2015 года предусмотрят средства на проектирование межмуниципальных полигонов.

Гиперболоиды инженеров ДВФУ

Кроме того, ранее сообщалось, что в Приморье планируют создать региональный лазерный центр по обработке различных видов металлов. Он будет востребован в различных видах промышленности – судостроении, автомобиле- и авиастроении, на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и в других видах производства.

Совещание по вопросу создания центра состоялось в администрации края. В нем приняли участие первый вице-губернатор Приморского Края Василий УСОЛЬЦЕВ, вице-губернатор Приморского края Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ, представители науки и промышленных предприятий региона.

В ходе обсуждения были затронуты такие вопросы, как востребованность лазерного регионального центра, подготовка квалифицированных специалистов, привлечение инвесторов. Планируется, что центр будет создан на базе Дальневосточного федерального университета.

Отметим, лазерные промышленные технологии сегодня – одно из наиболее современных направлений, обеспечивающее резкий рост производительности труда и качества производимой продукции.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.