Горнорудная отрасль Приморья вновь на грани и бьет тревогу

Горнорудная отрасль Приморья просит поддержки до завершения инвестиционных проектов

До 1 октября должен быть подготовлен комплексный инвестиционный план (КИП) развития поселка Ярославский. Причина в планируемой остановке работ на градообразующем предприятии - "Ярославская горнорудная компания".

В официальном сообщении администрации Приморского края это названо красивым словом «модернизация». Фактически же - это остановка неэффективного производства, по предварительным оценкам, на три года, до улучшения рыночной конъюнктуры алюминия. Из 1040 работников на предприятии останется не более 300. Остальных - на улицу. Однако, как показал пример Дальнегорска, принятие КИПа не гарантирует всего того, что в нем будет написано, тем более наспех. Сегодня видно, что КИП Дальнегорска не выполняется, наверное, в 2010-2012 годы было не до него, много другого грезилось в экономике Приморья. Как бы не получилось то же самое с Ярославкой, да и всей горнорудной отраслью края. Она вновь на грани и вновь бьет тревогу.

ОАО "Дальполиметалл" и ГХК "Бор", как участники КИПа по Дальнегорску, признаются, что не справятся с заявленными инвестиционными планами, если не получат льгот. Проблемы могут возникнуть у другого градообразующего предприятия - Приморского ГОКа - с освоением новой сырьевой базы - месторождения Скрытое. Производство здесь не менее энергоемкое, чем у дальнегорских коллег. На грани банкротства балансирует ПГРК "Восток" в Дальнегорском округе, компания владеет лицензией на серебряное месторождение Таежное. В феврале 2011 года после нескольких лет простоя с приходом новых инвесторов был запущен рудник Серебристый. Сегодня ПГРК не ведет производство, имеет задолженность по заработной плате и прочим платежам, а собственники заняты поисками инвесторов.

Причины такого непростого положения в горнорудной отрасли Приморья лежат в нескольких плоскостях. Это и вновь упавшие за прошлый год цены на базовые металлы, и введенные заградительные пошлины на экспорт - с 1 января введена пошлина в 10% на вывоз вольфрамового концентрата для Приморского ГОКа, как единственного в стране добытчика вольфрамовой руды. А главное - возраст предприятий, большинству уже 50. Их сырьевая база истощилась, конкурировать на рынке все труднее, а налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по-прежнему, как у всех, несмотря на обещания правительства отменить его или снизить для выработанных свой сырьевой ресурс месторождений.

Об отрасли постарались забыть

На фоне всех ожидаемых в крае больших строек, как завод СПГ, ВНХК, игорная зона, действующая промышленность оказалась отодвинутой на задний план. Ее результаты не впечатляют, как ожидаемые суммы инвестиций и доходов от будущих строек. Но будущее в будущем, а горнодобывающая отрасль в Приморье есть и еще работает, обеспечивает стабильную занятость населения, кстати, более стабильную, чем в строительной отрасли, где наблюдается простой после завершения строек к саммиту АТЭС. Может, пришло, наконец, время обратить на нее более пристальное внимание, не ожидая, что ситуация рассосется сама по себе? Не рассосется, и это сегодня показывает Ярославская ГРК. Инвестору оказалось дешевле закрыть нерентабельное производство. Обвинять в этом только его не верно. Он, сколько мог, нес социальную нагрузку.

Примеры потерь Приморьем ГОКов в истории края уже были. Можем напомнить пос. Кавалерово, где исчезла Хрустальненская ГРК, недавний пример - рудоуправление Новошахтинское, где сокращено производство угля и уволены шахтеры. В Светлогорье несколько лет назад трясло, но обошлось, Лермонтовский ГОК передали на баланс Примтеплоэнерго. Дальнегорские "Дальполиметалл" и "Бор" стояли, стоял Приморский ГОК….

Все прогнозы развития Дальнего Востока основаны на расширении сырьевого сектора экономики, исходят из того что новичкам будут предоставляться льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), по налогу на прибыль и имущество. А действующим, дорабатывающим ресурс старичкам - ничего. Правительство обещало рассмотреть для них снижение НДПИ. Но где эти обещания? Выплаты НДПИ на предприятиях только растут под влиянием роста себестоимости.

Горнопромышленники края хотели бы видеть НДПИ на уровне нулевой ставки, так как многие отрабатываемые месторождения по международным оценкам относятся к категории бедных. При этом большинству приходится вести подземную добычу, которая гораздо дороже карьерной, и опускаться с каждым годом все глубже, что повышает затраты.

У горняков кризис не завершился

Экономический кризис для горнорудной отрасли не завершился после 2008 года. Лишь ослабив давление, в 2012-2013 годах он разразился с новой силой, вновь привел к падению цен на базовые металлы. Причем вместе с ними пострадали серебро и золото. Но если золота в крае добывается немного, так что за уровень его цен можно не беспокоиться, то серебро, цены на которое упали на треть, еще как повлияло.

- Прошлогоднее падение цен на серебро на 30% и на цинк и свинец на 25% сократило бюджет "Дальполиметалла" на 23%, - рассказывает генеральный директор компании Глеб ЗУЕВ. - Это для нас большие потери. При этом за последние пять лет наши производственные расходы увеличились на 30-40%. Например, расходы на зарплату выросли с 20 млн руб. до 45 млн, цены на энергоносители с учетом ежегодной их индексации, - на 60%.

- А цены на вольфрамовый концентрат год назад упали в два раза, - говорит председатель совета директоров ОАО "Приморский ГОК" Иван ШЕПЕТА. - С февраля этого года стали расти, но в настоящее время их уровень все еще недостаточный для рентабельной работы. Экономику предприятия подкосила введенная с января этого года пошлина на вывоз концентрата - на 10%, а планировали вообще на 20%. Только мое горячее выступление на совещании правительства с участием восьми министров не позволило этого сделать. В результате такой государственной политики итоги первого полугодия для Приморского ГОКа оказались убыточными. Кстати, впервые за последние годы.

Дальневосточников обвиняют в экспорте металлов за рубеж, в то время как Россия вынуждена их импортировать. Но как быть, если реформа железной дороги не привела к ускорению и удешевлению перевозок, они только растут. Само государство не создает предпосылок к тому, чтобы продукция с Дальнего Востока была востребована в европейской части России. И введение заградительных пошлин способно лишь убить оставшиеся субъекты отрасли в регионе. "Мы, дальневосточные горнорудные компании, остались наедине с собой и вынуждены работать на экспорт, - говорит Иван Шепета. - А власть, ослепленная мегапроектами, замечает нас только, когда мы перестаем платить налоги".

Энерготарифом по проблемам

Статистика, к сожалению, подтверждает эти слова. Горная отрасль в Приморском крае когда-то "весила" в составе ВРП 150 млрд рублей, в прошлом году она дала лишь 7,5 млрд. "Это итог недостаточного к ней внимания, - считают эксперты. - Отрасль еще способна генерировать прибыль, налоги и давать работу. Ей только надо помочь. Пока правительство решает вопрос со ставкой НДПИ, на какое-то время предотвратить негативное развитие событий и позволить предприятиям завершить начатую модернизацию способно снижение энерготарифа".

- Сегодня рассматриваются законопроекты по освобождению от налога имущество и прибыль для новых предприятий, а нам хоть закрывайся и образовывайся вновь, - комментирует сложившееся положение Глеб Зуев. - Для продолжения начатого процесса модернизации производства нам было бы достаточно пока дотаций на электроэнергию.

Впрочем, вопрос поддержки горнорудной отрасли и раньше склонялся к дотациям энерготарифа. Это понятный, давно разработанный, и уже использованный механизм, считают представители и бизнеса, и власти. В определенный момент от него отказались, соответствующее постановление бывшего губернатора Сергея ДАРЬКИНА, позволяющее покрывать часть затрат на электроэнергию отдельным горнодобывающим предприятиям и "Спасскцементу", было признано коррупционным и отменено. На сегодня актуальность этого механизма вновь выходит на первый план.

Когда-то "Дальполиметалл", например, получал из края в год по 100 млн рублей таких дотаций, что покрывало 30% затрат на электроэнергию. И сейчас речь идет о не меньшей сумме. "Это было существенной помощью", - считает Зуев. С ним согласны и другие руководители горнорудных предприятий, - дотации на электроэнергию горнорудной отрасли на данный момент просто необходимы, и вопрос этот надо поднимать перед властью.

"ЗР" обратился за комментарием к представителю Законодательного собрания Приморского края с вопросом, возможно ли применение в крае такого механизма уже в ближайшее время?

- К вопросу снижения энерготарифов для бизнеса надо подходить комплексно, - говорит депутат Законодательного собрания Приморского края Сергей СЛЕПЧЕНКО. - Если снижать, то только при условии, что конкретное предприятие будет вкладывать средства в модернизацию производства, что естественно, отразится на повышении налоговых сборов, увеличении заработных плат. Если снижение энерготарифов приведет к комплексному плану развития производства предприятия, и это отразится на экономике Приморского края в целом, я готов поддержать такую инициативу. Но она должна исходить от конкретных предприятий, они должны сделать первый шаг в этом направлении, - т. е. обратиться в администрацию края с оценкой того, сколько готовы инвестировать и уже инвестируют в свою модернизацию. Кстати, модернизация предприятий перекликается с законом об энергосбережении.

Что касается непосредственно процедуры выделения средств на эти цели, то она возможна либо через бюджет, либо через специальное постановление администрации края, как субъекта по регулированию этих процессов, добавил депутат.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.