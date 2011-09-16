«Генеральский» траулер для ПБТФ

В Николаеве (Украина) поднят российский флаг на сошедшем со стапелей большом морозильном траулере «Генерал Трошев». Впервые за много лет в состав российского рыбопромыслового флота введено новое судно океанского класса.

Корабль построен по заказу ОАО «Преображенская база тралового флота» и оснащен силовой установкой в 7 тысяч лошадиных сил, новейшим оборудованием рыбопереработки. Траловый комплекс Ibersisa и морозильный комплекс Grassa позволяют судну добывать более 150 тонн водных биоресурсов в сутки. Как прокомментировал событие президент Ассоциации добытчиков минтая Герман ЗВЕРЕВ, «Преображенцы всегда были «заточены» на высшие стандарты в промысле и переработке водных биоресурсов. Преображенская база тралового флота побеждает во многих конкурсах среди различных видов рыбопродукции, потому что на предприятии сохранены и преумножены традиции высококачественной рыбопереработки. Здесь создана настоящая школа рыбацкого дела, одна из лучших в России». Поздравления в адрес ОАО «Преображенская база тралового флота» поступили из Правительства РФ, Федерального агентства по рыболовству и администрации Приморского края.