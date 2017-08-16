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Банк "Открытие" предоставил кредит на $10 млн структурам RFP
Банк «Открытие» предоставил структурам лесопромышленного холдинга Russian Forest Products Group (RFP) возобновляемые кредитные линии на сумму $10 млн. Средства привлекли ООО «Торговый дом РФП» и ОАО «Амурское пароходство», финансирование будет направлено на пополнение оборотного капитала и рефинансирование кредита, полученного ранее в другом банке.
Кроме того, банк установил для компаний RFP Group лимит в объеме 1,7 млрд рублей на предоставление банковских гарантий сроком до 31 декабря 2018 года.
Банковские гарантии компаниям группы предоставлены с целью возмещения НДС в заявительном порядке, а также для обеспечения исполнения обязательств по оплате таможенных платежей в пользу Федеральной таможенной службы РФ.
RFP Group объединяет лесопромышленные АО «Дальлеспром» и АО «Флора» (крупнейшие предприятия ЛПК Хабаровского края), ОАО «Амурское пароходство» (специализируется на речных перевозках), ООО «Торговый дом РФП» (крупный экспортер лесоматериалов в АТР). Холдинг обеспечивает около 10% всего российского лесного экспорта в Китай и около 15% - в Японию. В марте 2013 года Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) приобрел 42% акций RFP.
Сергей КУЗЬМИН.
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