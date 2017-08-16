В Приморье "Находкинский судоремонтный завод" погряз в судебных тяжбах

ПАО «Находкинский судоремонтный завод» (НСРЗ) после смены собственников погрязло в судебных тяжбах, в том числе с угрозой о банкротстве. Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», иск о банкротстве завода, в последнее время увлекшегося судостроением, подавало ООО «Йотун Пэйнтс» (входит в Jotun Group, Норвегия). Речь, скорее всего, идет о задолженности за поставленную продукцию – судовую краску.

При этом сам НСРЗ в последнее время с переменным успехом взыскивает долги с ОАО «Дальневосточный завод «Звезда», на базе которого в Большом Камне возводится суперверфь, запуск которой, в принципе, поставит крест на судостроительных амбициях Находкинского СРЗ.

Jotun Group занимается разработкой, производством и поставкой лакокрасочной продукции, включая защитные противокоррозионные покрытия. Головной офис находится в городе Сандефьорде (Норвегия). Группа представлена более чем в 100 странах мира и включает 37 заводов. ООО «Йотун Пэйнтс» зарегистрировано в Ленинградской области, где в 2014 году открыло завод по выпуску лакокрасочных материалов в индустриальном парке «Федоровское». ООО инвестировало в проект 1,7 млрд рублей.

Иск «Йотун Пэйнтс» был подан 8 августа, но уже через шест дней отозвало иск.

«Для Jotun Group нет смысла получить контроль над непрофильным активом в лице судоремонтного завода. Поэтому речь, скорее всего, идет о попытке технического давления на должника (НСРЗ. – Прим. авт.), так как сумма иска небольшая», - говорит представитель одного из предприятий судоремонтной отрасли Приморья.

Находкинский СРЗ до недавнего времени контролировался структурами бизнесмена Игоря БОРБОТА и топ-менеджерами предприятия. Именно к этому времени относятся такие успешные проекты завода, как изготовление мостов через бухту Золотой Рог и на остров Русский, а также строительство бетонного основания «Сахалина-1». Естественно, это не могло не вызвать интереса к столь недооцененному активу со стороны определенных кругов. Плюс завод получил крупные заказы уже по судостроению. Так, в августе 2014 года на НСРЗ был спущен на воду первый танкер ледового класса «Сахалин», изготовленный по заказу «Роснефти». Но именно в этот период произошла смена владельцев, причем по весьма запутанной схеме: опальный к тому времени Игорь Борбот успел несколько раз использовать имущественный комплекс завода в качестве залога при других сделках. По итогам одной из них завод и перешел под контроль одного из южных банков. В настоящее время ПАО «НСРЗ» полностью принадлежит зарегистрированному в Москве АО «МП Групп», единственным учредителем которого является Михаил ПОЛЕТАЕВ. Руководит же заводом директор по режиму ПАО «НСРЗ» Евгений КЛИМОВ.

14 ноября 2014 года ОАО «Находкинский судоремонтный завод» сменило организационно-правовую форму на ПАО.

«Основной стратегией ПАО «НСРЗ» являются сохранение профиля предприятия и развитие нового, сопряженного с судоремонтом направления – программы судостроения. Возрождение судостроения связано не с государственным заказом, а с перспективностью данного направления, ведь положение дел в судоремонте ухудшается в связи со значительным износом флота (средний срок эксплуатации свыше 10 лет), а его обновление идет медленными темпами. Судостроение, как новое инвестиционное направление, будет ориентироваться на российских судовладельцев, как традиционных, так и вновь появляющихся на региональном рынке», - отмечает НСРЗ.

Основными конкурентами ПАО «НСРЗ» на данный момент являются ООО «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод», ПАО «Славянский судоремонтный завод» и ООО «Судоремонтный комплекс - Приморский завод». ПАО «НСРЗ» владеет 99% капитала ООО «Стройальянс-Находка» (Находка), которое специализируется на монтаже, ремонте и техническом обслуживании двигателей и турбин.

По данным НСРЗ, компания планирует развивать направления по изготовлению металлоконструкций и судоремонту. В 2016-2017 гг. предприятие планирует увеличить судостроительные мощности, с возможностью выпуска до четырех судов дедвейтом до 5 тыс. тонн.

А по факту завод теряет прибыльность. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», в 2016 году ПАО «НСРЗ» получило символическую чистую прибыль по РСБУ в размере 3 тыс. рублей, тогда как годом ранее чистая прибыль составила 2,040 млн рублей. При этом выручка завода сократилась более чем в 6 раз, с 520,5 млн в 2015 году до 83,6 млн в 2016 году.

Естественно, что на фоне сокращения производства НСРЗ режет численность персонала. Если в 2015 году всего на заводе трудились 1 тыс. 179 человек, то на конец 2016 года их численность сократилась до 789. При этом количество производственных рабочих сократилось с 632 до 396 человек, а специалистов – с 260 до 186 человек.

«Общие тенденции развития отрасли судостроения и судоремонта в отчетном (2016) году общество оценивает как удовлетворительные. По мнению органов управления общества, тенденции развития ПАО «Находкинский судоремонтный завод» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, - говорится в годовом отчете НСРЗ. - Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие. Кадровый вопрос: катастрофически низкий уровень престижности труда, особенно рабочих профессий, в сознании молодежи и, как следствие, старение и сокращение количества специалистов и их острый дефицит на рынке труда. Моральный и физический износ оборудования, недостаток собственных средств для модернизации и технического перевооружения производства, необходимость значительного количества финансовых и производственных ресурсов для его восстановления».

На фоне, хочется верить, временных трудностей НСРЗ уж очень часто ходит в суд. Так, недавно заводу удалось отсудить в Арбитражном суде Приморского края 25,465 млн рублей у ООО «Стройновация» (входит в группу «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА). Речь шла о выполнении заводом обязательств по сверхнормативному хранению изготовленной, но не отгруженной заказчиком («Стройновация») металлопродукции.

Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО «Сбербанк Лизинг» («дочка» Сбербанка) о взыскании с приморского завода 101,045 млн рублей по договору от 26 сентября 2011 года.

Акционеры «Находкинского судоремонтного завода» (тогда еще ОАО) на внеочередном собрании в феврале 2011 года одобрили заключение договора поручительства с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения всех обязательств ЗАО «Находка Марин Партнерс» перед банком по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 500 млн рублей. Договор был заключен на срок с 25 ноября 2010 года по 24 февраля 2012 года, процентная ставка за пользование кредитом составляла от 10% до 17% годовых включительно. Привлеченные средства «Находка Марин Партнерс» направила на строительство двух танкеров ледового класса. Лизингополучатель (НСРЗ) прекратил выплаты лизинговых платежей с мая 2014 года. В ответ лизингодатель («Сбербанк Лизинг») уведомил НСРЗ и его поручителя о расторжении договора и потребовал оплатить сумму закрытия сделки, уведомление было получено 4 мая 2016 года. Не дождавшись ответа, «Сбербанк Лизинг» обратился в суд и выиграл.

Уже в этом году НСРЗ обратился в арбитражный суд с иском о взыскании 16, 246 млн рублей (13,590 млн рублей основного долга и 2,656 млн рублей неустойки) с ОАО «Дальневосточный завод «Звезда». Судебное разбирательство по этому иску назначено на 13 сентября.

А пока НСРЗ констатирует, что ситуация на рынке судоремонтных услуг все еще достаточно благоприятна для отечественных судоремонтных предприятий, что вызвано состоянием рыбопромыслового, транспортного и военного флотов Дальнего Востока.

«Физический износ добывающих судов превышает 60%, приемо-обрабатывающих – 75%. Большая часть промыслового флота Приморского края уже давно вышла за пределы списания, однако массового списания судов не происходило. В то же время задержка списания в большинстве случаев вряд ли будет велика. При этом ситуация в отечественном судостроении гораздо тяжелее, чем в судоремонте. В результате, по данным Дальневосточного научно-проектного центра прибрежного рыболовства и марикультуры, проблемы судоремонта (и судостроения) проявятся наиболее остро, когда от добывающего флота Дальнего Востока останется не более 104 единиц», - отмечает НСРЗ.

Олег КЛИМЕНКО.