www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.93 р. 100 JPY: 54.28 р.
EUR: 70.37 р. 10 CNY: 89.74 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Российский бензин удивил европейских специалистов своим качеством

16 Августа 2017, 15:25 | Приморье

Вопреки сложившимся стереотипам о качестве российской продукции, которая «всегда уступает» западной, существует масса примеров, показывающих обратную сторону этого утверждения.

Российские автолюбители особенно любят поговорить о «разбавленном» бензине и неоправданно критикуют в целом российское топливо, прославляя все европейское. Однако сами западные специалисты заявляют, что российское горючее превзошло их ожидания по всем параметрам.

Лучшим доказательством является использование русского топлива в автоспорте, где наблюдаются максимальные нагрузки на мотор и оборудование. В Китае завершилось масштабное во всем смысле этого слова ралли  «Шелковый путь», а незадолго до этого группа экспертов в Лужниках провела сравнительный анализ бензинов  АИ-95/Super 95 и дизельного топлива европейского и российского производства. В частности, рассматривался бензин из Финляндии.

Результаты исследований показали, что российское топливо нисколько не уступает по качеству финскому горючему. За объективностью эксперимента внимательно следили генеральный координатор ралли Сергей МИШИН, доцент РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, к.т.н. Леонид БАГДАСАРОВ и генеральный директор «Газпромнефть-Лаборатории» Виктор ЧУЯКОВ.

Отметим, что экспорт российского дизеля в 2015 году составил 45,1 миллиона тонн, а год спустя эта цифра увеличилась до 48,6 миллиона тонн. Ожидается, что к 2020 году объемы будут увеличены до 60 миллионов тонн экспортного горючего, так как спрос на него продолжает активно расти. Наиболее показательный факт: Россия является крупнейшим поставщиком дизеля в страны Евросоюза. Ежемесячно за границу отправляется более 1,5 миллиона тонн продукта.

Евгений СИДОРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: газпромнефть  бензин  топливо 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru