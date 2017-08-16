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Российский бензин удивил европейских специалистов своим качеством
Вопреки сложившимся стереотипам о качестве российской продукции, которая «всегда уступает» западной, существует масса примеров, показывающих обратную сторону этого утверждения.
Российские автолюбители особенно любят поговорить о «разбавленном» бензине и неоправданно критикуют в целом российское топливо, прославляя все европейское. Однако сами западные специалисты заявляют, что российское горючее превзошло их ожидания по всем параметрам.
Лучшим доказательством является использование русского топлива в автоспорте, где наблюдаются максимальные нагрузки на мотор и оборудование. В Китае завершилось масштабное во всем смысле этого слова ралли «Шелковый путь», а незадолго до этого группа экспертов в Лужниках провела сравнительный анализ бензинов АИ-95/Super 95 и дизельного топлива европейского и российского производства. В частности, рассматривался бензин из Финляндии.
Результаты исследований показали, что российское топливо нисколько не уступает по качеству финскому горючему. За объективностью эксперимента внимательно следили генеральный координатор ралли Сергей МИШИН, доцент РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, к.т.н. Леонид БАГДАСАРОВ и генеральный директор «Газпромнефть-Лаборатории» Виктор ЧУЯКОВ.
Отметим, что экспорт российского дизеля в 2015 году составил 45,1 миллиона тонн, а год спустя эта цифра увеличилась до 48,6 миллиона тонн. Ожидается, что к 2020 году объемы будут увеличены до 60 миллионов тонн экспортного горючего, так как спрос на него продолжает активно расти. Наиболее показательный факт: Россия является крупнейшим поставщиком дизеля в страны Евросоюза. Ежемесячно за границу отправляется более 1,5 миллиона тонн продукта.
Евгений СИДОРОВ.
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