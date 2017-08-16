Приморцы не спешат обзаводиться патентами

Патентная система налогообложения для индивидуальных предпринимателей так и не стала распространенной. Строго говоря, менее 1% предпринимателей выбрали данную систему налогообложения в Приморье за последние четыре года действия закона. Более 30 тыс. индивидуальных предпринимателей официально зарегистрировались в налоговых инспекциях края.

Одновременно статистика демонстрирует и другие показатели. Только с января по июнь нынешнего года 2 104 индивидуальных предпринимателя (40% от общего количества зарегистрированных) выбрали патент, тогда как за весь прошлый год уплату 6% от потенциально возможного годового дохода предпочли 2 148 человек. В целом, о начале своей деятельности по другим системам налогообложения заявили 5706 индивидуальных предпринимателей (по данным www.nalog.ru).

С 1 января 2017 года потенциально возможный доход (а значит, и стоимость патента) отличается для предпринимателей Владивостока и Дальнереченска, Находки и Лазовского района и т.д. Всего 7 объединенных территорий. Для микробизнеса небольших поселений и городов приобретение патента стало доступнее.

Район району рознь

Если говорить в общем, то стоимость патента не так велика. К примеру, для индивидуального предпринимателя по авторемонту из Чугуевского района (потенциальный годовой доход - 208 065 рублей) она стала меньше, чем для его коллеги из Находки (320 100 рублей). Есть лишь одно обстоятельство: патент необходимо получить в каждом налоговом органе по месту осуществления предпринимательской деятельности. Если бизнес (пусть даже по одному направлению) осуществляется в нескольких районах края и городах, тогда предпринимателю придется выплачивать стоимость нескольких патентов. В данном случае место постановки на учет роли не играет.

Президент Дальневосточной палаты налоговых консультантов Галина ТКАЧЕНКО обращает внимание на такой факт. Если индивидуальный предприниматель предлагает, например, электромонтажные услуги и ранее по одному патенту мог приезжать и в Уссурийский муниципальный район и в Надеждинский муниципальный округ, то с нового года по одному виду деятельности ему необходимо приобретать два патента, а это не очень выгодно. Каким образом поступают предприниматели в таком случае - большой вопрос: оплачивают ли они один патент или работают в других группах территорий без оного, неизвестно.

Кстати, Владивостокский, Уссурийский, Находкинский городские округа по стоимости патентов для ИП уравнены (с учетом 63 видов деятельности, стоимость каждого определяется отдельно). Тем не менее размер потенциально возможного к получению дохода сформирован по округам, но так же, как и раньше, зависит от количества наемных работников. Например, стоимость одного патента за год по ремонту жилья обойдется его владельцу в Кавалеровском районе в чуть более чем 7,1 тыс. рублей, а в Ольгинском районе – всего в 5,922 тыс. рублей.

Выгода налицо

«Сегодня бизнесмены осознают, что подобная система налогообложения им выгодна. За патент единовременно необходимо заплатить лишь 6% от потенциально возможного годового дохода в зависимости от вида деятельности, а в качестве отчетности вести книгу учета доходов и расходов. Одни из самых популярных направлений по патенту - сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности, услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ, парикмахерские и косметические услуги, услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству», - говорит заместитель начальника ИФНС России по Ленинскому району г. Владивостока Надежда КАРЗАНОВА.

Стоимостная дифференциация меньше всего отразилась на бизнесменах Владивостока, оплата за патент осталась единой для конкретного вида деятельности независимо от того, где они ее осуществляют. Например, приходите ли вы к репетитору во Фрунзенском районе города или он же приезжает к вам на дом, находящийся в Первомайском районе.

По словам одной из преподавателей, обучающих детей на дому, оформление патента освободило ее от подозрительных взглядов соседей и возможных проверок со стороны налоговой инспекции. Жалобы на репетиторов и нянь достаточно часто поступают на телефоны доверия налоговых инспекций. Обладательница патента оформляет договор на обучение, ставит печать и предоставляет все необходимые документы для социальных налоговых вычетов на учебу.

В тройке лидеров у предпринимателей краевого центра патенты на сдачу в аренду жилья, услуги парикмахеров и косметологов, третью позицию делят между собой монтажные, электромонтажные, санитарно-технические, сварочные работы и репетиторство.

В ИФНС России по Фрунзенскому району г. Владивостока в лидерах по получению патента граждане, сдающие внаем свое жилье и земельные участки. Стоимость его составляет 9 тыс. рублей в год за площадь до 50 кв.м.

В ИФНС России по Первомайскому району г. Владивостока отмечают востребованность патентов на парикмахерские и косметические услуги (11 843 рубля в год, патент с учетом до пяти наемных работников).

Арендные тонкости

Отметим, что предоставление в аренду по патенту земли или квартир вызывает наибольшее количество вопросов у предпринимателей, так как зависит от площади земельного участка, квартиры или дома и количества таких объектов, которые гражданин желает сдавать в рамках данной системы налогообложения. Данный вид деятельности по патенту является и общероссийским трендом: в стране выдано более 30 тыс. подобных патентов.

Департамент финансов Приморского края таким образом разъясняет стоимость патента. Например, индивидуальный предприниматель предоставляет в аренду три помещения, площадь каждого из которых составляет 30 кв. м, 60 кв. м и 80 кв. м, которые он указывает в заявлении на получение патента (в одном либо в трех отдельных заявлениях, поданных в один день либо с разницей в один-два рабочих дня). Налоговый орган в момент принятия решения о выдаче патента учитывает площади всех объектов, указанных в заявлении (заявлениях), и рассчитывает стоимость одного патента (по всем предоставленным заявлениям, в которых дата начала применения ПСН и срок действия патента совпадают) исходя из суммарной площади объектов, которая составляет 170 кв. м, то есть размер патента определяется в соответствии с законом № 122-КЗ по диапазону значений площади объектов от 151 кв. м до 200 кв. м.

Оплата патента не освобождает предпринимателя от социальных платежей в различные фонды, которые он должен отчислять поквартально в налоговую инспекцию (с нового года ФНС России является администратором сбора данных платежей). Главный плюс поступления в данные фонды рассматривается неким образом как второе рабочее место, и данные по этим отчислениям затем повлияют на размер будущей пенсии в большую сторону, как и в случае начисления тех самых пенсионных баллов.

Если же предприниматель по патенту имеет наемных работников, он является для них налоговым агентом и уплачивает с их доходов НДФЛ и за них взносы в социальные фонды.

Яна МАЛЬЦЕВА.