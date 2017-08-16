Рекордный рост ВТБ

Благодаря поддержке одного из крупнейших банков страны предприятия Приморья получили в 1 полугодии 11,7 млрд рублей кредитных средств

ВТБ за первое полугодие 2017 года поддержал кредитами предприятия среднего бизнеса Приморья на общую сумму 11,7 млрд рублей. Кредитно-документарный портфель банка в крае на 1 июля нынешнего года превысил 35 млрд рублей (рост за квартал на 7%). Из них объем портфеля по среднему бизнесу - 23 млрд рублей, это на 9% выше показателя прошлого квартала.

В целом, благодаря поддержке одного из крупнейших банков страны предприятия Приморья получили 11,7 млрд рублей кредитных средств (по данным на второй квартал 2017 года). Эти цифры превосходят на 73% значения, зафиксированные в ВТБ в Приморском крае в предыдущем квартале. Таким образом, с января по июнь 2017 года объем финансирования бизнеса в нашем регионе со стороны ВТБ составил 18,5 млрд рублей (рост более чем на 50% по сравнению с прошлым годом). Портфель ресурсов ВТБ в Приморье на 1 июля достиг 21 млрд рублей (рост на 54% с начала года).

Основную часть кредитно-документарного портфеля банка формирует целый ряд отраслей, в их числе рыбная промышленность (36%), обрабатывающая промышленность (15%), торговля и энергетика (по 10%).

В своих комментариях руководитель ВТБ в Приморском крае Максим КОСТИН отмечает: «Мы последовательно наращиваем объем финансирования приморских предприятий и активно развиваем транзакционный бизнес. Вырос объем покрытых рублевых аккредитивов, все чаще предприятия используют номинальный счет, который снижает риски инвесторов от нецелевого использования средств. Также растут объем депозитов, количество открытых счетов. За полугодие мы привлекли более 130 новых клиентов».

Рост объема внешнеэкономических операций в ВТБ в Приморском крае также существенен, он превысил миллиард долларов, увеличившись за квартал в 3,2 раза.

Импортные платежи клиенты производят за аренду и ремонт морских судов, продукты питания, товары народного потребления, оборудование, автомобили и запчасти к ним. Экспортные поступления направлены за бункеровку, снабжение, транспортно-экспедиционное обслуживание морских судов и рыбную продукцию.

Максим Костин считает, что именно качество валютного контроля, сопровождения контрактов и продуктовая линейка ВТБ привлекательны для участников ВЭД, что позволяет банку устойчиво наращивать объем обслуживания внешнеэкономических операций.

Во втором квартале продолжился рост платежей в национальных валютах. Так, объем расчетов в валюте КНР увеличился за указанный период на 66% и превысил 11,4 млн юаней. Клиенты ВТБ в Приморском крае предпочитают рассчитываться в юанях за кормовые и пищевые добавки, аренду помещений.

Платежи в иенах увеличились также в 1,7 раза, составив за второй квартал нынешнего года 340,2 млн иен. В данном случае расчеты производят за транспортное обслуживание судов, автомобили, спецтехнику и запчасти к ним. Объем расчетов в рублях по внешнеторговым контрактам ВТБ в Приморском крае во 2 квартале вырос в 1,7 раза и составил 6,2 млрд рублей. Платежи произведены за транспортно-экспедиторское обслуживание, услуги по перевалке грузов в порту и снабжение судов, телекоммуникационные и образовательные услуги.

«Расчеты в национальных валютах позволяют избежать потерь от изменения курса доллара. Кроме того, для предприятий это экономия на конверсии», - объясняет Максим Костин.

Яна МАЛЬЦЕВА.