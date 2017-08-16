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"Ростелеком" вложит 300 млрд рублей в новые направления бизнеса
ПАО «Ростелеком» готовит крупные инвестиции в ряд новых направлений бизнеса, хочет инвестировать около 300 млрд рублей за пять лет в кибербезопасность, электронные госуслуги и промышленный интернет.
«Развитие инфраструктуры - это одно из важнейших направлений в рамках реализации программы цифровой экономики, которая является базовым документом для нас. Кроме этого видим там другие четыре важных блока. Это умные города, государственные услуги в электронном виде, кибербезопасность и промышленный интернет (Industrial Internet of Things, IIoT, концепция построения инфокоммуникационных инфраструктур, подразумевающая подключение к интернету любых небытовых устройств, оборудования, датчиков, сенсоров, АСУ ТП, а также интеграцию элементов между собой. – «ЗР»). Эти направления выбрали для себя в качестве приоритетных», - сообщил глава «Ростелекома» Михаил ОСЕЕВСКИЙ на встрече с премьер-министром Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.
В ходе встречи премьер уточнил у глав «Ростелекома», успевает ли оператор с технологической точки зрения обеспечить подключение больниц к интернету в 2017-2018 годах. «Сегодня по тем учреждениям, которые определены на 2017 год, мы полностью готовы. Проведены конкурсные процедуры. Всего 14 тыс. учреждений, почти треть будет подключена в этом году», - ответил Михаил Осеевский.
По его словам, подключение медицинских учреждений к интернету позволит «использовать продукты телемедицины, которые активно развиваются».
Олег КЛИМЕНКО.
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