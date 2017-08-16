Микробизнес Приморского края отказывается от платежных терминалов

Рынок наличных расчетов через платежные терминалы в Приморье сократится под давлением онлайн-касс

Микробизнес Приморского края постепенно отказывается от платежных терминалов, предпочитая развивать свое дело в другом направлении. По прогнозам J’son & Partners, в России к 2017 году доля оборота платежных терминалов в электронных платежных системах («Киберплат», QIWI, «Элекснет», «Золотая корона») снизится до 30% и составит 1,122 млрд рублей, тогда как еще в 2011 году доля оборота рынка платежных терминалов составляла 59%.

Сегодня начинать свой бизнес с платежного терминала не советуют даже продавцы такой техники. В то же время в компании «Гидроэр» не отмечают снижения роста заявок на ремонт платежных терминалов и заказ комплектующих. По наблюдениям, в этом бизнесе остаются предприниматели, имеющие сеть устройств по приему моментальных платежей в количестве 8-10 автоматов. В Приморье есть и крупные частные сети, контролирующие работу не менее 60 платежных терминалов.

Сегодня не приобретают разве что новые платежные устройства. Их стоимость достигает 100 тыс. рублей, оснащение онлайн-кассой (ее цена может варьироваться от 3,5 до 35 тыс. рублей) делает ведение подобного бизнеса далеко не прибыльным. Хотя предложений о продаже б/у техники в диапазоне 20-80 тыс. рублей от приморских предпринимателей в сети достаточно. Доставить платежные терминалы готовы также из Хабаровска и Благовещенска. В России насчитывается 90 компаний-производителей, занимающихся сборкой такой техники с иностранными комплектующими.

Приобретение платежного терминала влечет за собой договор с процессинговым центром, у которого данный аппарат или их сеть будет на обслуживании, и заведение счета платежного агента. В процессинговый центр затем необходимо будет сдавать наличные средства, которые поступили в счет различных организаций.

Как рассказал Деловой газете «Золотой Рог» один из владельцев сети платежных терминалов, хорошую прибыль приносят устройства в небольших магазинчиках спальных районов Владивостока, в пределах 15-18 тыс. рублей. Аренда места для платежного терминала может составлять 2-3 тыс. рублей. Бизнесмены часто просят владельцев торговых точек не брать с них арендную плату, презентуя свое устройство в качестве дополнительного плюса в увеличение среднего чека в магазине. Например, граждане оплачивают мобильную связь и могут попутно сделать покупку.

В то время как для клиентов комиссия за оплату многочисленных услуг, в том числе переводы на пластиковые карты, оплату кредитов в банки и микрофинансовые организации обходится от 1,6 до 10% от суммы. Некоторые платежи, чаще всего в адрес мобильных операторов, можно проводить без комиссий.

Молчаливый бизнес

10 лет назад именно установка фискализаторов позволила остановить объем нелегального оборота «обналички» на рынке микроплатежей, который составлял, по некоторым подсчетам, от 150 млрд до 250 млрд рублей.

Сегодня местных операторов моментальных платежей также вряд ли можно назвать словоохотливыми. Владивостокская компания ООО «КиберОплата.ру», один из крупнейших платежных агентов Приморья, отказалась от комментариев. Но оговоримся, ее платежные терминалы наиболее открыты для пользователей: присутствует информация о расчетном банке, платежных системах, с которыми заключены договоры, часы работы местного офиса, его адрес. К слову, фактически тезка - система электронных платежей «КиберПлат» - доступна на 1200 платежных терминалах в Приморском крае.

Достаточно большая сеть киосков - за ИП Подуновой.

Техническая поддержка многих других терминалов, принадлежащих ИП и компаниям, оказывается операторами на дому – пенсионерами или молодыми девушками, иная информация о легальной деятельности таких платежных агентов отсутствует.

Руководитель ИСС «Владик» (сети одноименных платежных терминалов) Дмитрий ГАРБУЗ считает, что рентабельности рынка устройств моментальной оплаты наличными средствами осталось на два-три года. Сегодня самый популярный платеж в адрес мобильных операторов - 150 рублей. Стагнация очевидна, а оплата услуг сотовых операторов уходит в мобильные версии банков.

Сотрудничество с кредитными организациями - отдельная головная боль, так как при обрыве связи и проблемах с электроснабжением ответственность за своевременное направление платежа ложится на платежного агента.

Мобильная статистика

Операторы мобильной связи, как основные получатели моментальных платежей от небанковских терминалов, и салоны, специализирующиеся на продаже сотовых телефонов, смогли наиболее достоверно рассказать о состоянии рынка.

Как правило, организацией приема платежей, установкой и обслуживанием платежных терминалов занимаются партнеры мобильных операторов в Приморье. Как и в других регионах, данное сотрудничество осуществляют по системе франчайзинга. По словам коммерческого директора приморского филиала Tele2 Людмилы КАЛАШНИКОВОЙ, сегодня пополнить баланс счета абоненты Tele2 могут более чем в 1000 торговых точках продаж на всей территории края. Ключевым каналом обслуживания абонентов являются фирменные салоны связи Tele2. С момента запуска операций Tele2 в Приморском крае открыто 40 фирменных точек продаж. Средний платеж зависит от выбранного тарифа, он может составлять и 250, и 600 рублей в месяц.

Подобная практика наблюдается и в компании «МегаФон» в Приморском крае. По наблюдениям специалистов, все большее число абонентов переходит на оплату услуг связи посредством мобильных приложений на своих гаджетах. Тем не менее платежные терминалы все еще востребованы, особенно в небольших населенных пунктах и среди той части абонентов, которые пока в большей степени используют наличные, нежели «электронные» деньги.

В приморских салонах «Связной» установлено порядка 50 платежных терминалов. С точки зрения специалистов, они продолжают пользоваться популярностью, так как с каждым годом становятся все более универсальным инструментом совершения платежей в офлайне. Количество услуг и сервисов, которые доступны в терминалах, расположенных в «Связном», постоянно растет. Это привычные для большинства жителей Приморья платежи, которые люди совершают ежемесячно: сотовая связь, услуги интернет-провайдеров, платежи за кредит, ЖКХ и т.д.

По оценкам экспертов, опрошенных Деловой газетой «Золотой Рог», потребители моментальных наличных платежей уходят в интернет на сайты банков, мобильных операторов и т.д.

И онлайн-кассы в уме

Обязательное применение онлайн-касс с 1 июля 2017 года, в платежных терминалах в том числе, поставило владельцев, еще не успевших оснастить устройства требуемой техникой, фактически вне закона. Кассовые устройства с фискализаторами, которые были установлены ранее, уже сняты с учета.

Старший госналогинспектор контрольного отдела Управления ФНС России по Приморскому краю Олег ЗУБАРЕВ отмечает, что налогоплательщики активно занимаются установкой онлайн-касс, в частности 70% парка ККТ в крае уже обновлено, в том числе среди сетей платежных терминалов. Сегодня для бизнеса действуют вполне лояльные условия. Если налогоплательщик принял исчерпывающие меры для установления онлайн-кассы или фискализатора для модернизации: заключил договор с компанией-производителем, оплатил сделку и ожидает покупку, такого налогоплательщика не привлекут к административной ответственности. Заметим, что штрафы достигают 10-30 тыс. рублей. Многие компании уже проинформировали налоговые инспекции об ожидании онлайн-касс на свои торговые и сервисные точки, в их числе и платежные агенты (как ИП, так и юридические лица), чей бизнес связан с терминалами моментальной оплаты услуг наличными.

Олег Зубарев поясняет, что на сайте www.nalog.ru в разделе «Порядок применения» каждый предприниматель может проверить, подлежит ли модернизации модель кассы, которая установлена в платежном терминале. В этом случае для бизнеса издержки будут значительно меньше. Необходимо лишь приобрести комплект модернизации – фискальный накопитель, который аккумулирует в себе информацию о поступающих суммах и передает данные в ФНС России. Если данная модель кассы не модернизируется, то необходимо устанавливать в платежный терминал новый аппарат.

Заключение договора с оператором также обязательно для владельца онлайн-кассы, так как поступать информация будет в налоговую службу по защищенному выделенному каналу. К слову, цена договора на обслуживание одной кассы с такими операторами составляет 3 тыс. рублей в год.

Яна МАЛЬЦЕВА.