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В аэропорту Владивостока требуется капремонт ВПП
Новые взлетно-посадочные полосы, модернизация и строительство новых авиатерминалов - аэропорты Дальнего Востока начали масштабную модернизацию инфраструктуры. Это связано с ускоренным экономическим развитием Дальневосточного федерального округа, которое требует расширения транспортно-логистической доступности регионов. Проблемы развития инфраструктуры аэропортов станут одной из тем обсуждения на третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.
Так, уже к 2019 году аэропорту Владивосток потребуется реконструкция второй взлетно-посадочной полосы, которая сейчас не используется из-за ненормативного состояния.
«Приоритетным направлением в списке задач по модернизации инфраструктуры аэропорта является реконструкция взлетно-посадочной полосы. Аэропорт Владивосток располагает двумя ВПП. Первая эксплуатируется с 2012 года и подлежит капитальному ремонту в 2022 году. Вторая по причине неудовлетворительного технического состояния не эксплуатируется с 2012 года», - сообщает пресс-служба авиапредприятия.
Решить вопрос о реконструкции второй ВПП необходимо к 2019-2021 гг., чтобы обеспечить непрерывную работу аэровокзала на время капитального ремонта первой ВПП в 2022 году.
Сегодня аэропорт Владивостока - самый современный на Дальнем Востоке. Он занимает одну из лидирующих позиций по объему пассажиропотока среди дальневосточных аэропортов. В 2016 году количество обслуженных аэропортом пассажиров составило 1,85 млн человек, всего пропускная способность терминала - 3,5 млн пассажиров в год.
Как не раз писала газета «Золотой Рог», в прошлом году собственником аэропорта стал международный консорциум, в который входят Changi Airports International, «Базовый элемент» и РФПИ. Инвесторы намерены развивать аэропорт в качестве ведущего авиационного хаба для внутреннего и международного авиационного сообщения за счет расширения маршрутной сети и улучшения обслуживания пассажиров.
Евгений СИДОРОВ.
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