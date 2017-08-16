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Во Владивостоке тротуары на Светланской мостят брусчаткой
Во Владивостоке продолжается комплексный ремонт городских улиц в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Ремонтные работы ведутся по семи адресам: улица Светланская, Всеволода Сибирцева, Народный проспект, ул. Верхнепортовая, Выселковая, Гоголя и Фадеева.
Так, на Светланской ремонтные бригады установили бордюр на прочное бетонное основание (при этом использован прежний бортовой камень, заменено только 10% бордюров с дефектами), демонтировали старое тротуарное покрытие и приступили к укладке новой брусчатки. На сегодняшний день ею замостили уже порядка 500 метров тротуаров.
На Народном проспекте продолжаются установка бордюра и благоустройство тротуара. Ранее здесь были полностью демонтированы трамвайные пути и проведены работы по укладке на месте рельсов дорожного основания и нижнего слоя асфальтобетона. В ближайшее время рабочие приступят к замене люков и решеток инженерных сетей. А на завершающей стадии по всей ширине дороги будет уложен слой щебеночно-мастичного асфальтобетона и выполнено благоустройство территории. Общая протяженность ремонтируемого участка – 1,5 км.
На улице Всеволода Сибирцева завершается устройство тротуара. На Верхнепортовой также сделан значительный объем работ: продолжаются устройство ливневой канализации, установка бортового камня, подготовка щебеночного основания под асфальтирование тротуарных зон, проведено фрезерование старого дорожного полотна, в ближайшее время планируется укладка нового асфальта.
Всего же в 2017 году в рамках федерального проекта будет отремонтировано порядка 13 км дорог. Главная задача федерального проекта - обеспечить необходимый уровень безопасности дорожного движения и сократить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на улицах города.
Кроме того, в настоящее время в краевом центре ведутся работы по благоустройству сквера на Корабельной набережной. Благодаря реализации федерального приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» это общественное пространство полностью преобразится. Сейчас на объекте ведется прокладка подземных кабельных линий для установки опор освещения. А в районе памятника основателю дзюдо в России Василию Ощепкову ударными темпами ведется строительство лестницы, которая свяжет Корабельную набережную и Светланскую, где установлен памятник адмиралу Невельскому. Идут работы и по устройству подпорной стены.
Также предусмотрен большой объем работ по озеленению и созданию ландшафтного дизайна: здесь будут высажены деревья, кустарники, оформлены клумбы с цветами. По замыслу архитекторов и проектировщиков, в конечном итоге здесь планируется создать комфортную зеленую территорию.
В программу благоустройства в 2017 году общественных пространств, помимо сквера на Корабельной набережной, вошли ландшафтно-парковая зона Дальневосточного федерального университета на о. Русском и улица Набережная (от ул. Светланской до Красноармейского переулка).
На фото: Комплексный ремонт дорог во Владивостоке сейчас ведется по семи адресам: улица Светланская, Всеволода Сибирцева, Народный проспект, ул. Верхнепортовая, Выселковая, Гоголя и Фадеева.
Фото Vlc.Ru.
Светлана СМИРНОВА.
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