Приморцы бегут работать за рубеж

Приморцы продолжают искать лучшей доли за границей. Как сообщает Приморскстат, ссылаясь на данные управления Федеральной миграционной службы по Приморскому краю, в первом полугодии 2013 года на работу за границу выехало 4739 российских граждан.

Наиболее популярными направлениями для миграции стали Кипр (24,2% выехавших), Нидерланды (11,7%), Камбоджа (8,5%), Маршалловы острова (7,4%) и Япония (6,7%). Российские моряки стабильно востребованы на Кипре, в Нидерландах и Японии. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года вдвое меньше выехало в Камбоджу.

Значительно снизилась потребность в приморских рыбаках в Антигуа и Барбуда (с 265 человек в I полугодии 2012 года до 86 человек в этом году). Греция так же оказалась на 7,6% менее привлекательной для жителей Приморья. Отмечается снижение миграции в Германию на 21,4% и Соединенные штаты Америки - в 3,1 раза.

Большинство граждан (99%) выехали за границу для работы на судах под иностранными флагами, из них каждый четвертый был занят по рабочей специальности (матросы, шкиперы, боцманы, машинисты) и имел контракты продолжительностью до 6 месяцев. На время каникул, за рассматриваемый период, за рубеж уехали работать 29 приморских студентов.

Почти половина выехавших приморцев (49,6%) имела высшее профессиональное образование, 38,5% – среднее профессиональное образование. Наибольшую группу по возрасту и полу составляют мужчины от 40 до 49 лет.

ZRPRESS.RU, Владивосток.