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Приморцы бегут работать за рубеж

16 Августа 2013, 08:49 | Приморье

Приморцы продолжают искать лучшей доли за границей. Как сообщает Приморскстат, ссылаясь на данные управления Федеральной миграционной службы по Приморскому краю, в первом полугодии 2013 года на работу за границу выехало 4739 российских граждан.

Наиболее популярными направлениями для миграции стали  Кипр (24,2% выехавших), Нидерланды (11,7%), Камбоджа (8,5%), Маршалловы острова (7,4%) и Япония (6,7%). Российские моряки стабильно востребованы на Кипре, в Нидерландах и Японии. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года вдвое меньше выехало в Камбоджу.

Значительно снизилась потребность в приморских рыбаках в Антигуа и Барбуда (с 265 человек в I полугодии 2012 года до 86 человек в этом году). Греция так же оказалась на 7,6% менее привлекательной для жителей Приморья. Отмечается снижение миграции в Германию на 21,4% и Соединенные штаты Америки - в 3,1 раза.

Большинство граждан (99%) выехали за границу для работы на судах под иностранными флагами, из них каждый четвертый был занят по рабочей специальности (матросы, шкиперы, боцманы, машинисты) и имел контракты продолжительностью до 6 месяцев. На время каникул, за рассматриваемый период, за рубеж уехали работать 29 приморских студентов.

Почти половина выехавших приморцев (49,6%) имела высшее профессиональное образование, 38,5% – среднее профессиональное образование. Наибольшую группу по возрасту и полу составляют мужчины от 40 до 49 лет.         

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Приморкомстат
Теги: миграция  статистика  Приморскстат  работа 



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Комментарии

  • Stiv09:46, 19.08.2013#

    Идти "под флаг" - еще не значит бежать из Приморья.

  • Псевдоним15:13, 19.08.2013#

    Ну и юником, который кадровое агентство гос компании совкомфлот направляет моряков на суда под кипрским и другими флагами, хоть эти суда и государственные. Кто знает сколько нужно заплатить, чтобы уйти у них в рейс?

  • Псевдоним09:21, 20.08.2013#

    Когда люди ездят работать вахтовым методом в другие регионы страны, то почему то не пишут, что они ищут лучшей доли. И здесь 99% выехали отработать "под флагом", а не "искать лучшей доли за границей". Они остаются гражданами России, у них здесь семьи. . .

  • Володя11:31, 20.08.2013#

    Для тех кто хочет бежать познакомтесь:Добровольному Переселению Соотечественников на СК (ПСДПС) перейдите на официальный сайт ПСДПСhttp://sootechestvenniki. org/documents/declaration. html

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