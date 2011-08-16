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Лермонтовский ГОК выбирается из проблем
16 Августа 2011, 09:35 | Приморье
По итогам первого полугодия 2011 года Лермонтовский горнообогатительный комбинат получил более 55 млн руб. прибыли, сообщает пресс-служба КГУП «Примтеплоэнерго», выполняющего роль управляющей компании ГОКа.
Планы по добыче руды и извлечению вольфрамового концентрата выполнены более чем на 100%. «Примтеплоэнерго» продолжило обновление технопарка Лермонтовского ГОКа, приобретен экскаватор для карьерных работ, подписаны договоры на поставку бурового станка и самосвала «КАМАЗ».
Автор: Надежда Воронцова
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