Лермонтовский ГОК выбирается из проблем

По итогам первого полугодия 2011 года Лермонтовский горнообогатительный комбинат получил более 55 млн руб. прибыли, сообщает пресс-служба КГУП «Примтеплоэнерго», выполняющего роль управляющей компании ГОКа.

Планы по добыче руды и извлечению вольфрамового концентрата выполнены более чем на 100%. «Примтеплоэнерго» продолжило обновление технопарка Лермонтовского ГОКа, приобретен экскаватор для карьерных работ, подписаны договоры на поставку бурового станка и самосвала «КАМАЗ».