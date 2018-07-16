Раджин поворачивается передом

Для России проект очень важен в плане противостояния китайской экспансии в Северную Корею

Потепление на Корейском полуострове дает первые плоды – государства-антагонисты с подачи ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) возобновили контакты по развитию транспортно-логистического проекта «Хасан-Раджин» по железнодорожным перевозкам из Южной Кореи в Россию через территорию КНДР. Выгоду из возобновления проекта планируют извлечь все три стороны, в первую очередь - Пхеньян, который не только получит возможность модернизировать свои железные дороги за чужой счет, но и гарантирует загрузку порта Раджин независимо от действующих санкций. Для России проект очень важен в плане противостояния китайской экспансии в КНДР.

Напомним, что сегодня для проекта «Хасан-Раджин» в санкциях ООН сделано исключение, и Южная Корея вполне могла не прекращать закупать через него российский уголь, но выбрала иной сценарий. На данный момент, сотрудничество в рамках проекта блокируется собственными санкциями Сеула. Который, похоже, уже пересмотрел занятую позицию.

«Мы (Россия – «Золотой Рог») рассматривали развитие проекта в логике двухстороннего сотрудничества, в логике уменьшения напряженности на Корейском полуострове. И то, как эти проекты будут реализовываться, напрямую связано с международной обстановкой, с позицией Южной Кореи, Северной Кореи, с тем, как они будут общаться друг с другом. Этот вопрос комплексный, его надо решать в политическом аспекте», - отмечал вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ.

Пхеньян увидел выгоду

26 июня заместители министров транспорта Южной Кореи КИМ Чон Рёл и КНДР КИМ Юн Хек провели встречу, в ходе которой достигли договоренности о возобновлении участия Сеула в проекте, а также о модернизации железных дорог на территории Северной Кореи в целях их подключения к российскому Транссибу. А в конце прошлой недели в КНДР через Владивосток направилась делегация Южной Кореи для участия в организованном ОАО «РЖД» трехстороннем семинаре по транспортно-логистическому проекту «Хасан-Раджин».

С северокорейской стороны в семинаре планировалось участие представителей министерства железных дорог КНДР и Народного комитета города Расон. «Мы планируем не только поучаствовать в семинаре, но и осмотреть саму инфраструктуру порта Раджин, как там сейчас работает причал, своими глазами посмотреть место реализации данного проекта, поговорить о перспективах развития проекта и исследованиях», - сказал председатель комитета по развитию сотрудничества со странами севера при президенте республики Корея СОН Ён Гиль.

Интересно, что приглашение было получено от Национальной федерации экономического сотрудничества КНДР. А это значит, что Пхеньян увидел свою выгоду. В Сеуле ранее заявляли, что рассчитывают на возобновление проекта «Хасан-Раджин» к 2020 году.

Свои планы на Раджин и у властей Приморья, которые проводят планомерную политику сокращения перевалки угля через неспециализированные площадки, создающие серьезные экологические проблемы. «Мы обсуждаем бизнес-проект, который мы готовы совместно вести. Речь идет о северокорейском порте Раджин, который мы планируем загрузить углем, разгрузив свои площадки. Думаю, с этого начнем», - сообщил врио главы региона Андрей ТАРАСЕНКО.

Особая территория

Порт Раджин принадлежит городу Расон, который является городом прямого подчинения в КНДР, граничащий с китайской провинцией Цзилинь и Приморским краем в России. Регион отделился от провинции Хамгён-Пукто в 1993 году, получив название «Раджин-Сонбон», которое в 2000 году сократилось до «Расон». В Южной Корее принято произношение Насон. В 1991 году он получил статус особой экономической зоны. В январе 2011 года власти Северной Кореи издали распоряжение о присвоении Расону статуса «особого города», где большая часть ограничений на ведение бизнеса будет снята.

Первоначально проект Раджин планировался для контейнерных перевозок, но по просьбе Южной Кореи он был модернизирован под угольные. В 2017 году через порт было перевезено около 3 млн тонн угля, преимущественно в Китай. Также Китай получает российский уголь из Кузбасса через железнодорожные переходы «Гродеково – Суйфэньхэ (КНР)» и «Камышовая – Хуньчунь (КНР)».

Досье "Золотого Рога": 16 июня 2008 года было создано и зарегистрировано в КНДР совместное предприятие (СП) «РасонКонТранс». Создание СП стало возможно благодаря участию в проекте ОАО «Торговый дом РЖД» и порта Раджин (КНДР). Совместное предприятие находится в особой торгово-экономической зоне «Расон» со сроком аренды порта Раджин на 49 лет. 70% уставного капитала принадлежит российской стороне (сторона является инвестором проекта), 30% - корейской стороне, которая предоставляет права на использование порта Раджин. Порт Раджин - незамерзающий глубоководный порт с осадкой более 11 метров с пропускной способностью более 5 млн тонн в год. Длина причала составляет 480 метров.

В 2013 году «РасонКонТранс» завершил реконструкцию участка железной дороги Хасан-Раджин, а в июле 2014 года КНДР ввела в порту новый перегрузочный терминал мощностью до 5 млн тонн в год. Реконструированная железнодорожная инфраструктура рассчитана на перевозку 4 млн тонн грузов в год. Позднее по ней был запущен транзит угля из России на экспорт. Специальная торгово-экономическая зона «Раджин-Сонбон» («Расон») расположена близ границы России и Северной Кореи на побережье Японского моря. Такой путь транспортировки грузов из России в Южную Корею позволяет сэкономить 10-15% времени и затрат на топливо по сравнению с маршрутом прямой доставки из Владивостока. Из Раджина грузы направлялись в Южную Корею и Китай. Их получателями через Раджин со стороны Южной Кореи выступали компании POSCO (крупнейшая сталелитейная компания Южной Кореи), Hyundai Merchant Marine и Korail Corp. В марте 2016 года Южная Корея объявила о выходе из проекта в связи с санкциями в отношении КНДР, введенными СБ ООН после проведения ей ядерных и ракетных испытаний.

Всего в порту Раджин созданы шесть терминалов. Первый достаточно давно арендуется Китаем, второй власти КНДР оставили под собственной юрисдикцией для обработки международных грузов, третий терминал арендует Россия для организации перевалки угля. В 2011 году Китай заключил договоры аренды на 49 лет еще трех терминалов в расчете на перевозку товаров из северо-восточных провинций в южные, а также в Японию.

Отметим, что в начале 2000-х Китай предлагал России сдать ему в аренду по такой же схеме площадки в портах Зарубино и Посьет (здесь работает АО «Торговый порт Посьет», переваливающее уголь на экспорт в АТР), однако Минтранс России заблокировал сделку.

В перспективе в Раджине может появиться и нефтеналивной терминал, так как в наличии есть законсервированный нефтеперерабатывающий завод, построенный в свое время при содействии СССР.

А пока «РасонКонТранс» силами штатных сотрудников предприятия производит весь комплекс работ по текущему содержанию и ремонту пути.

«В период с декабря 2017 по март 2018 гг. на участке мост Дружбы – Туманган – Раджин интенсивно производились работы по выправке пути в плане и профиле, что обеспечивает необходимую плавность хода подвижного состава, безопасное и бесперебойное движение поездов. В ближайшей перспективе рассматривается вопрос организации перевозок на участке Раджин - Намьян, целью которой является транзит груза через территорию КНДР в КНР через железнодорожный пограничный переход Намьян - Тумень, так как переход Махалино - Хуньчунь Хасанского района Приморского края в силу низкой пропускной способности не в состоянии удовлетворить возросшие потребности грузоотправителей и грузополучателей», - отмечает «РасонКонТранс».

Транскорейская магистраль обойдется дорого, но это того стоит

По оценкам корейских экспертов, на модернизацию Транскорейской железной дороги на территории КНДР в целях ее перспективного подключения к российскому Транссибу потребуется около $2,4 млрд и 5-6 лет.

В свою очередь, гендиректор ОАО «РЖД» Олег БЕЛОЗЕРОВ по итогам переговоров в Москве лидеров РФ и Южной Кореи оценил стоимость соединения Транссибирской магистрали и Транскорейской железной дороги в $3-4 млрд.

«Исследования на сегодняшний момент у нас есть 2000-х гг., поэтому нам нужно уточнить, что произошло за последнее время. Построить все можно быстро, в течение 3-5 лет это возможно было бы сделать. Может быть даже быстрее. Мы предлагаем нашим коллегам провести трехстороннюю встречу, начать, может быть, со сквозных пока перевозок, пока не очень быстрых, поскольку будет необходимо повышать скорости. Если делать это на очень высоких скоростях, скажем так, $3-4 млрд. Для инфраструктуры, наверное, не такие большие деньги, а эффект очень хороший», - сказал он.

22 июня РЖД и Корейские железные дороги (Korail) заключили меморандум о сотрудничестве, который, в частности, предусматривает совместное развитие и реализацию проектов в сфере железнодорожного транспорта и логистики. Стороны готовы изучить и проработать условия организации железнодорожных перевозок между Республикой Корея, Россией и Европой, включая трехсторонний проект соединения Транскорейской железной дороги и Трассибирской магистрали.

КСТАТИ

В июне РЖД ограничили на 50% погрузку угля в КНР назначением на станцию Камышовая (эксп.) Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал РЖД).

«Ограничение введено в связи с обращением Дальневосточной железной дороги от 10 июня 2018 г. о необеспечении приема поездов китайскими железными дорогами через пограничный переход Камышовая - Хуньчунь, во избежание сверхнормативного наличия грузов», - пояснили в РЖД.

Пограничный железнодорожный пункт пропуска «Камышовая – Хуньчунь» начал работу в 1998 году. Через него проходило в год до 3 млн тонн грузов. Однако в 2004 году движение поездов было прекращено из-за невыполнения обязательств по обустройству перехода владельцем пункта пропуска АО «Золотое звено». В 2010 году ДВЖД возобновила работу через пункт пропуска «Камышовая – Хуньчунь». На первом этапе мощность пункта составляла до 2 млн тонн угля в год из России в КНР. На втором этапе ДВЖД планировала увеличить мощность пропуска угля до 8 млн тонн в год.

На фото: В порту Раджин устали ждать российские составы с углем.

Фото из архива.