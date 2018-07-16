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Власти Приморья порекомендовали "Тернейлесу" "расширить его, развить новое производство"
Заготавливая не более 25% леса, компании «Тернейлеса» дают 45-50% переработки от общей по Приморскому краю
Глава Приморья Андрей Тарасенко посетил производственную площадку одного из крупнейших предприятий и налогоплательщиков региона – ОАО «Тернейлес». Врио Губернатора вручил руководителю компании медаль «80 лет со дня образования Приморского края» – одну из первых в Тернейском районе, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Российско-японский производственный комплекс ОАО «Тернейлес» ведет свою деятельность с 1971 года – сегодня он объединяет пять компаний: это лесоперерабатывающие предприятия, занимающиеся лесозаготовками, лесовосстановлением, производством круглых лесоматериалов, изготовлением шпона, пиломатериалов и щепы, а также оснащенные высокотехнологичным оборудованием заводы по производству шпона, по переработке мягких сортов древесины, по переработке твердых сортов и лесопильный завод.
«В прошлом году отгрузили товаров собственного производства объемом 1,16 миллиона кубометров», – отметил генеральный директор предприятия Владимир Щербаков, добавив, что в комплексе трудоустроены около 3 тысяч человек, включая жителей соседних северных районов Приморья.
Владимир Щербаков показал главе региона все этапы переработки древесины, проведя небольшую экскурсию по цехам в Пластуне – посмотрели лесопильный завод, производство клееного бруса, шпона, мощности по генерации собственной электрической энергии, объем которой ежегодно достигает 36 миллионов киловатт-час.
Андрей Тарасенко подчеркнул, что деятельность ОАО «Тернейлес» – один из примеров успешного градообразующего предприятия, которое ориентировано на создание продукции переработки взамен вывоза чистого сырья. Это крупнейший налогоплательщик в лесной отрасли Приморья. Более того, заготавливая не более 25% приморского леса, компании «Тернейлеса» дают 45-50% переработки от общей по краю.
«Важно, что в крае есть такое предприятие. Еще бы расширить его, развить новое производство», – отметил глава Приморья.
За трудовые успехи в преддверии юбилейной даты края ОАО «Тернейлес» присвоили медаль «80 лет со дня образования Приморского края». Награду руководителю предприятия вручил лично Андрей Тарасенко.
«Хотелось бы первые награды в вашем районе вручить. Памятный знак и медали к 80-летней годовщине отражают всю историю и достижения Приморского края, начиная от революционера-красногвардейца до современного Золотого моста», – подчеркнул глава региона.
Напомним, Андрей Тарасенко – первый руководитель края, который впервые за многие годы собрал всех лесопромышленников Приморья за одним столом, чтобы обсудить перспективы развития отрасли. Глава края назвал важнейшей задачей насыщение внутреннего рынка сырьем и развитие новых направлений производства. По его инициативе в Приморье начата работа по созданию лесной биржи, как механизма для обеспечения сырьем местного бизнеса.
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
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