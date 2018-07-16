www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.29 р. 100 JPY: 55.25 р.
EUR: 72.47 р. 10 CNY: 93.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Власти Приморья порекомендовали "Тернейлесу" "расширить его, развить новое производство"

16 Июля 2018, 09:50 | Приморье

Заготавливая не более 25% леса, компании «Тернейлеса» дают 45-50% переработки от общей по Приморскому краю

Глава Приморья Андрей Тарасенко посетил производственную площадку одного из крупнейших предприятий и налогоплательщиков региона – ОАО «Тернейлес». Врио Губернатора вручил руководителю компании медаль «80 лет со дня образования Приморского края» – одну из первых в Тернейском районе, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Российско-японский производственный комплекс ОАО «Тернейлес» ведет свою деятельность с 1971 года – сегодня он объединяет пять компаний: это лесоперерабатывающие предприятия, занимающиеся лесозаготовками, лесовосстановлением, производством круглых лесоматериалов, изготовлением шпона, пиломатериалов и щепы, а также оснащенные высокотехнологичным оборудованием заводы по производству шпона, по переработке мягких сортов древесины, по переработке твердых сортов и лесопильный завод.

«В прошлом году отгрузили товаров собственного производства объемом 1,16 миллиона кубометров», – отметил генеральный директор предприятия Владимир Щербаков, добавив, что в комплексе трудоустроены около 3 тысяч человек, включая жителей соседних северных районов Приморья.

Владимир Щербаков показал главе региона все этапы переработки древесины, проведя небольшую экскурсию по цехам в Пластуне – посмотрели лесопильный завод, производство клееного бруса, шпона, мощности по генерации собственной электрической энергии, объем которой ежегодно достигает 36 миллионов киловатт-час.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что деятельность ОАО «Тернейлес» – один из примеров успешного градообразующего предприятия, которое ориентировано на создание продукции переработки взамен вывоза чистого сырья. Это крупнейший налогоплательщик в лесной отрасли Приморья. Более того, заготавливая не более 25% приморского леса, компании «Тернейлеса» дают 45-50% переработки от общей по краю.

«Важно, что в крае есть такое предприятие. Еще бы расширить его, развить новое производство», – отметил глава Приморья.

За трудовые успехи в преддверии юбилейной даты края ОАО «Тернейлес» присвоили медаль «80 лет со дня образования Приморского края». Награду руководителю предприятия вручил лично Андрей Тарасенко.  

«Хотелось бы первые награды в вашем районе вручить. Памятный знак и медали к 80-летней годовщине отражают всю историю и достижения Приморского края, начиная от революционера-красногвардейца до современного Золотого моста», – подчеркнул глава региона.

Напомним, Андрей Тарасенко – первый руководитель края, который впервые за многие годы собрал всех лесопромышленников Приморья за одним столом, чтобы обсудить перспективы развития отрасли. Глава края назвал важнейшей задачей насыщение внутреннего рынка сырьем и развитие новых направлений производства. По его инициативе в Приморье начата работа по созданию лесной биржи, как механизма для обеспечения сырьем местного бизнеса.

Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: тернейлес  производство  тарасенко 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru