Продлены сроки подачи заявок на конкурс "Лидеры туриндустрии"

Сроки приема заявок и материалов для участия в краевом конкурсе «Лидеры туриндустрии Приморья – 2016» продлены до 31 июля 2016 года.

Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", конкурс проводится ежегодно в рамках госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2017 годы.

Как отметили в департаменте туризма, главная задача конкурса – развитие туристской инфраструктуры, стимулирование профессиональной и творческой активности работников сферы сервиса и туризма, а также организация презентаций туристских возможностей Приморского края.

В 2016 году в конкурсе будет представлено 11 номинаций: от лучшего туроператора до личного вклада в развитие туризма в Приморье.

Победители получат право на использование слогана «Лидер туриндустрии Приморья – 2016» в рекламно-информационных целях, информационный видеоролик о предприятии (победителе) и его трансляцию в СМИ, бесплатное участие в экспозиции Приморского края в рамках XXI Тихоокеанской международной туристской выставке Pacific International Tourism Expo (PITE) в 2017 году.

Подробная информация о конкурсе и условиях подачи заявок размещена на интернет-порталеwww.tour.primorsky.ru. С положением о конкурсе можно ознакомится здесь.

Заявки и конкурсные работы необходимо направлять по адресу: АНО «Туристско-информационный центр Приморского края», Владивосток, ул. Семеновская, 29 (отель «Hyundai», 1 этаж). Телефоны для справок: 8 (423) 240-71-21, 240-71-20, e-mail: primtravelinfo@mail.ru .

Организаторы конкурса – департамент туризма совместно с АНО «Туристский информационный центр Приморского края» при участии Некоммерческого партнерства «Приморский Региональный Союз Туроператоров» и «ТОМИ «Окно в Евразию».

Список победителей конкурса «Лидеры туриндустрии – 2015» можно посмотреть здесь.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.