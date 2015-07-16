Владивосток строился руками китайцев

Вышла в свет книга о жизни китайцев во Владивостоке с начала 1870-х до 1938 года, написанная краеведами Нелли Мизь и Дмитрием Анча, сообщает деловая газета "Золотого Рога"

«Азиатский колорит Владивостока конца XIX - начала XX веков, основу которого составляли именно китайцы, производил неизгладимое впечатление на всякого «свежего», вновь прибывшего человека из западных регионов страны. И эта же особенность города становилась для него (не говоря уже о коренных владивостокцах) совершенно естественной, привычной и необходимой, если он оставался в нем на длительный срок, а наличие китайцев – важным фактором его повседневной жизни», - говорится в предисловии к книге «Китайская диаспора во Владивостоке. Страницы истории» ее авторами, известными приморскими краеведами Нелли МИЗЬ и Дмитрием АНЧА.

«Китайцы играли ключевую роль во многих областях городской жизни. Китайский труд был широко востребован в течение всего периода имперской власти и на начальном этапе советской, вплоть до массового выселения китайцев в 1938 году. От наличия или отсутствия китайских рабочих рук зачастую зависела реализация многих важнейших государственных проектов, укреплявших позиции России на ее восточной окраине и способных изменить геополитическую картину Дальневосточного региона».

Китайчкая диаспора составляла не менее трети населения Владивостока

Действительно, начиная с 1880-х китайская диаспора составляла не менее трети населения Владивостока и была самой многочисленной после русского населения. Книга повествует об участии жителей Поднебесной в социально-экономической жизни края, о местах их сосредоточения в городе, об общественной и религиозной жизни, а также об истории Китайской Ленинской школы, существовавшей во Владивостоке в 1933-1938 годах.

История появления книги началась с того, что Нелли Мизь попросили провести экскурсию для приехавшего во Владивосток накануне саммита Чрезвычайного и Полномочного Посла Китая в России г-на Ли ХУЭЙ. Те, кто бывал на авторских экскурсиях Нелли Григорьевны, знают, как с каким вдохновением она их проводит и как захватывает внимание экскурсантов. Впечатленный увиденным и услышанным китайский посол пригласил ее в ресторан, где присутствовали также консулы КНР во Владивостоке и Хабаровске, и они уговорили ее взяться за написание книги. Затем к работе подключился Дмитрий Анча, совместными усилиями была проведена колоссальная исследовательская работа, и год назад книга увидела свет. Правда, заказчик выпустил всего 200 экземпляров, которые ушли в китайское посольство в Москве. Авторам же хотелось, чтобы о «китайской истории» Владивостока узнали и горожане. Дмитрий Анча подготовил второе, дополненное, издание, и в начале июля книга была представлена владивостокцам.

«Хочется выразить искреннюю признательность Обществу изучения Приморского края, Российскому государственному историческому архиву Дальнего Востока, Государственному архиву Приморского края, Приморскому государственному объединенному музею им. Арсеньева, и всем тем людям, друзьям и коллегам, что внесли свой вклад в ее появление, - говорит Дмитрий Анча. – Кстати, изначально у меня существовало некоторое опасение, что заказчик будет пытаться вмешиваться в процесс отбора исторических фактов, расставлять акценты, однако этого не произошло, и книга получилась честной, показывающей разные стороны жизни китайской диаспоры».

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в России Ли Хуэй, прочитав книгу, отметил, что «это очень весомая работа, имеющая несомненную документальную ценность и восполняющая пробелы в «китайской» истории Владивостока».

Значение китайцев в развитии города, его экономической и хозяйственной жизни сложно переоценить. Так, если взять строительную сферу, то китайцы участвовали во всех без исключения значимых объектах: строили мастерские военного порта, на базе которых позже вырос Дальзавод, Николаевские триумфальные ворота (арку Цесаревича), укрепления Владивостокской крепости, Покровскую церковь, железнодорожные виадуки и сам городской вокзал…

«Желтая» экономика

Роль китайцев в сфере производства также была очень заметной. Так, например, в 1912 году во Владивостоке работали пять китайских пивоваренных заводов. В 1920-х по городу распространились пимокатные мастерские по изготовлению валяной обуви. Одно из них находилось в районе Первой Речки. «Приземистые домишки рассыпались по первореченским оврагам… Здесь живет китайская ремесленная беднота. У полуразрушенных хибарок закрыты окна и двери. Только понатыканные дощечки вывесок да приглушенный звук внутри выдает живых обывателей. «Катынная завода» - старательно выведено русскими буквами вперемешку с китайскими иероглифами». Процесс этого тяжелейшего, вредного и изнуряющего производства описан авторами в подробностях.

А вот главным местом китайской торговли был базар (на его месте теперь располагается центральная площадь Владивостока), приезжие называли его музеем всех видов даров морского дна и таежных недр. В 1892 году газета «Владивосток» писала о том, что его следует назвать манзовским, посольку русских торговцев там практически нет. Что китайцы приезжали сюда на работу, как быстро и за счет чего вчерашние чернорабочие становились хозяевами собственного дела - об этом также подробно рассказывается в книге.

Кстати, «хозяйкам во Владивостоке незачем было ходить на базар. Весь город обслуживал Ван Фузин, или просто Вася по-русски. Он являлся точас же, едва вы успели перебраться на квартиру: «Мадама, капитана, твоя не надо базар ходи… Морковку, луковку, помудоля, караба, огуреза – все приносим… Деньги не надо, мало-мало обмани не надо…». Агенты Васи и других китайских оптовиков добирались до самых дальних уголков города. Их работа облегчала жизнь горожанам, поскольку базар на центральной площади долгое время был единственным в городе.

Еще одним видом наземного городского транспорта во Владивостоке были носильщики. И если слово транспорт не взято в кавычки, то тому имеются веские основания. Согласно городским правилам уличного движения, все носильщики – каули – должны были придерживаться правой стороны дороги, не выходя на тротуар. По сути, каули заменял собой ломового извозчика. «Вся сила каули в его спине, все «орудия производства», исключая спину, заключаются в деревянных рогульках – носилках, имеющих вид деревянного стула, лишенного обеих передних ножек, перевязанных обрывками бечевок и тряпок; все его имущество состоит из того, что надето на нем, вся его казна – у него за поясом. Возвращается ли барыня («мадам» или «бабушка», как называют каули всякую русскую даму) с базара – каули плетется за ней, таща в рогульках покупки ее; перебираетесь ли вы на квартиру – каули тащится за вами с громоздкой мебелью, укрепленной за спиной на тех же рогульках… разгрузить ли пришедший на рейд пароход – каули все это делает при помощи тех же рогулек. Иной способ работы не известен ему… При всем том труд каули поразительно дешев. За одну-две, максимум пять или десять копеек он буквально готов тащить восемь пудов на спине на край света».

То берег левый нужен им…

Участвовали китайцы и в пассажирских перевозках. «По акватории Золотого Рога, пролива Босфора Восточного без устали сновали лодки-шампунки, за умеренную плату перевозя пассажиров на мыс Чуркина, остров Русский, в бухты Диомид или Улисс». Проживали лодочники в основном на рабочих местах.

«Газета «Дальний Восток» писала в 1908 году: «…рано утром или после заката солнца каждая лодка превращается в кухню: посредине горит комелек, а на лавочках китайцы усиленно раскатывают тесто для лапши или пельменей. Со многих лодок слышатся звуки свирелей и других китайских инструментов – получается целый плавучий городок». Русские предприниматели несколько раз пытались «прибрать к рукам» этот выгодный бизнес, но сплоченность и взаимовыручка китайцев, а главное – законная возможность китайцев самостоятельно, без посредников получать разрешение на работу – свели на нет эти попытки».

Не обошли авторы стороной и такую «сферу обслуживания», как публичные дома. В досоветском Владивостоке они были китайскими, японскими и русскими, и содержать их могли только женщины. Китайские находились в районе «Миллионки». Т.н. смотрители руководствовались «Положением об организации надзора за городской проституцией в Империи», обязательным постановлением Военного губернатора Приморской области, постановлением Врачебно-Полицейского комитета и указаниями Члена-Распорядителя, где было оговорено летнее и зимнее время выхода китайских жриц любви на промысел, их возраст, удаленность домов терпимости (в саженях) от церквей, школ и общественных учреждений и другие моменты деятельности.

Книга живописно повествует о быте и традициях китайцев, о том, чем они жили вне работы, как отмечали праздники. Так, например, яркими, колоритными объектами старого Владивостока были китайские театры. Авторы привели немало исторических свидетельств об их особенностях, репертуаре, игре актеров. Постановки вызывали огромный интерес публики, строились отдельные театры, а в советское время во Владивостоке даже существовал государственный китайский театр. С приходом советской власти эти же театры постарались сделать действенным оружием в борьбе за социалистический образ жизни, что, впрочем, порой вело к обратным результатам.

Удачно подобранные фотоснимки, в т.ч. редкие и ранее нигде не публиковавшиеся, являются отличным визуальным сопровождением к увлекательному рассказу о богатом прошлом Владивостока. Панорамные виды города того времени, картинки быта китайцев, узнаваемые здания исторического центра, архивные документы, выдержки из газет того времени, воспоминания посещавших город иностранцев… Все это – история нашего с вами города, неотъемлемой и очень самобытной частью которого была китайская диаспора.

Татьяна СУШЕНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.