Глава Владивостока распорядился отремонтировать подъезд к "Фетисов Арене"

В минувшую пятницу глава города Игорь ПУШКАРЕВ в ходе рабочей поездки распорядился отремонтировать дорогу (ул. Находкинская), ведущую к концертно-спортивному комплексу «Фетисов Арена». Эту дорогу так и не смог доделать подрядчики строителей комплекса, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Сразу же после совещания на объект вышла дорожная техника муниципального предприятия «Дороги Владивостока». Для более комфортного передвижения автолюбителей из числа болельщиков хоккейного клуба «Адмирал» и посетителей «Фетисов Арены» на ул. Находкинской был проведён поддерживающий (временный) ремонт дорожного полотна: дорогу отсыпали асфальтовой крошкой и утрамбовали катком. Завтра специалисты управления дорог и благоустройства администрации города приступят к разработке сметной документации на капитальный ремонт данной дороги. В результате на ул. Находкинской будет уложено новое асфальтобетонное покрытие, причем вдоль дороги будет оборудована пешеходная зона.

Напомним, что в этом году по распоряжению главы Владивостока Игоря Пушкарева была реконструирована лесная дорога от района Техучилища до ул. Лесной с дальнейшим выходом в район остановки общественного транспорта «Заря». Отремонтирован проезд от Красного Знамени до Котельникова. Продолжаются работы по ремонту дорожного полотна и асфальтированию ряда проездов к домам и учреждениям в разных районах города.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.