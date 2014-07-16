www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.38 р. 100 JPY: 59.65 р.
EUR: 75.23 р. 10 CNY: 96.13 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

В Приморье "Ростелеком" проводит серию дворовых праздников

16 Июля 2014, 13:37 | Приморье
В период с 15 по 25 июля жителей Артема, Находки и Уссурийска ждет серия дворовых праздников. В данных городах появятся развлекательные фан-зоны «Мой двор» от «Ростелекома». Открытые летние стенды будут размещены на детских площадках и дворовых территориях. 
 
Для жителей указанных городов на площадках будут развернуты демонстрационные стенды «Интерактивного телевидения». Во время работы стендов можно будет оценить интерфейс управления услуги, протестировать дополнительные опции и сервисы. Гости смогут принять участие в викторине с несложными вопросами и необычными призами. Детей ждет зажигательная музыка, конкурсы и разнообразные игры. 
 
Сотрудники «Ростелекома» компании ознакомят гостей с услугами, ответят на вопросы о тарифных  планах, условиях подключения, действующих скидках и акциях.
 
Гости также смогут оставить заявки на подключение услуг связи. 
 
Дворовые площадки во всех городах будут работать с 10.00 до 16.00.
 
В Уссурийске праздник «Мой двор» пройдет 15 июля в районе Вокзальной дамбы, д. 9 («Новый микрорайон»). 
 
Для жителей Находки фан-зоны «Ростелекома» будут работать сразу три дня: 18 июля в районе рынка «Южный», 19 июля возле домов по ул. Арсеньева д.1 и д.3, 24 июля на детской площадке дома по ул. Рыбацкая,17. 
 
Жители Артема отметят праздник «Мой двор» 25 июля у дома номер 12 по ул.Норильской. 
 
Досье ZRPRESS: Приморский филиал  ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных  филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая более 34 млн.  домохозяйств в России.    
 
 
Автор:
Теги: Ростелеком 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru