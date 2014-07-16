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В Приморье "Ростелеком" проводит серию дворовых праздников
16 Июля 2014, 13:37 | Приморье
В период с 15 по 25 июля жителей Артема, Находки и Уссурийска ждет серия дворовых праздников. В данных городах появятся развлекательные фан-зоны «Мой двор» от «Ростелекома». Открытые летние стенды будут размещены на детских площадках и дворовых территориях.
Для жителей указанных городов на площадках будут развернуты демонстрационные стенды «Интерактивного телевидения». Во время работы стендов можно будет оценить интерфейс управления услуги, протестировать дополнительные опции и сервисы. Гости смогут принять участие в викторине с несложными вопросами и необычными призами. Детей ждет зажигательная музыка, конкурсы и разнообразные игры.
Сотрудники «Ростелекома» компании ознакомят гостей с услугами, ответят на вопросы о тарифных планах, условиях подключения, действующих скидках и акциях.
Гости также смогут оставить заявки на подключение услуг связи.
Дворовые площадки во всех городах будут работать с 10.00 до 16.00.
В Уссурийске праздник «Мой двор» пройдет 15 июля в районе Вокзальной дамбы, д. 9 («Новый микрорайон»).
Для жителей Находки фан-зоны «Ростелекома» будут работать сразу три дня: 18 июля в районе рынка «Южный», 19 июля возле домов по ул. Арсеньева д.1 и д.3, 24 июля на детской площадке дома по ул. Рыбацкая,17.
Жители Артема отметят праздник «Мой двор» 25 июля у дома номер 12 по ул.Норильской.
Досье ZRPRESS: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая более 34 млн. домохозяйств в России.
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Теги: Ростелеком
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