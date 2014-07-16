Предприниматели высказали ряд замечаний к Инвестиционной стратегии развития Приморского края

Инвестиционная стратегия Приморского края, разработанная администрацией региона, представительством Агентства стратегических инициатив (АСИ) на Дальнем Востоке и предпринимателями, была утверждена губернатором в конце прошлого года.

Однако на этом работа над документом не закончилась – ряд предложений по его корректировке внесли представители бизнес-сообщества в ходе общественного обсуждения, организованного представительством АСИ.

Создание стратегий инвестиционного развития для каждого региона РФ предусмотрено Стандартом деятельности органов исполнительной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Приморье стало одним из первых регионов Дальнего Востока, где такая стратегия разработана и утверждена губернатором (подобный документ есть также в Магаданской области и Хабаровском крае). Но, как говорит руководитель представительства АСИ на Дальнем Востоке Ольга КУРИЛОВА, стратегия считается принятой тогда, когда ее одобряет бизнес-сообщество. Диалогу между властью – а на встречу пришли представители практически всех ключевых департаментов администрации Приморского края – и предпринимателями и была посвящена встреча, которая прошла 9 июля в отеле «Версаль».

«Главная составляющая этого стандарта – это коммуникация власти и бизнеса, - этими словами открыла заседание Ольга Курилова. - Для нас инвестиционная стратегия является документом, который необходимо обсуждать и дополнять. Сегодня мы пригласили к разговору предпринимателей, институты развития, органы власти, которые непосредственно участвуют в реализации этой инвестиционной стратегии, для того чтобы она стала практическим документом».

Предваряя вопросы предпринимателей о том, зачем нужна краю инвестиционная стратегия, когда есть такой основополагающий документ, как, например, Стратегия социально-экономического развития, Ольга Курилова отметила, что этот документ дает целостный план управления изменениями. «Когда инвестор заходит на территорию, для него важна инфраструктура, которая существует, команда губернатора и инвестиционная стратегия, которая бы показывала: какие долгосрочные планы есть у субъекта», - говорит она.

Презентацию инвестстратегии провел директор департамента экономики и стратегического развития Приморского края Николай ДУБИНИН. «Один из основных разделов стратегии – это отраслевые приоритеты, - говорит он. – Причем каждый из них важен не только сам по себе, но и в совокупности с теми возможностями, которые он дает региону. Например, проекты в области переработки углеводородного сырья. Они, безусловно, важны – это налоги в бюджеты, создание рабочих мест. Но не менее важен и тот факт, что крупные производства будут формировать спрос на услуги малого и среднего бизнеса. То есть мы в этой стратегии постарались выделить приоритеты именно с точки зрения синергетического эффекта. Стратегия для нас – это живой документ, мы его готовы обсуждать, подстраиваться под запросы бизнеса, под те изменения, которые происходят во внешней среде. У нас есть инвестиционный совет при губернаторе, есть общественный совет. Эти механизмы позволяют все решения власти прогонять через оценку регулирующего воздействия».

Затем перед собравшимися выступил член рабочей группы, руководитель филиала ООО «Эрнст энд Янг» Алексей ЕРОХИН.

«Подход, который был применен к формированию инвестиционной стратегии, на мой взгляд, правильный, - сказал он. – В обсуждении приняли участие представители самых разных отраслей: экономика Приморского края достаточно диверсифицирована и это должно было найти отражение в стратегии».

После вступительных слов, в обсуждение инвестиционной стратегии активно включились представители бизнес-сообщества.

Предпринимателя Бориса ПОЗДНЯКОВА интересовало в первую очередь практическое применение стратегии. «Стратегия – это хорошо. Это видение на перспективу. Но для кого она? Например, есть инвестор, он хочет построить жилой дом, в чем ему поможет стратегия?»

«Потребителем документа должен стать потенциальный инвестор, - ответил предпринимателю Николай Дубинин. - Но между тем она является руководством к действию органов власти. Программа социально-экономического развития для инвестора тяжеловата. Поэтому из нее мы попытались выделить те вещи, которые больше интересуют инвестора. Если говорить о том примере, который вы привели, то мне это видится следующим образом. Если инвестор хочет построить дом, то в стратегии он может увидеть, что, во-первых, жилищное строительство в крае является приоритетом и что для поддержки этого направления есть госпрограмма. Во-вторых, ему станет понятно, что жилье лучше строить там, где будет развиваться производство».

Присоединился к обсуждению и Владимир ШЕЯНОВ, председатель совета Приморского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Деловая Россия». «Я внимательно посмотрел документы, многое перекликается с федеральными программами, с постановлением губернатора по инвестиционной деятельности. И в целом замысел, на мой взгляд, очень хороший. Но несмотря на то, что мы уже довольно продолжительное время работаем с дорожными картами, значительных изменений реальный бизнес пока не видит. В первую очередь это касается стройки: очень много проблемных вопросов».

На это замечание Ольга Курилова заметила, что речь тут больше идет об административных барьерах. Поэтому предложила по этому поводу собраться и поговорить отдельно за круглым столом с представителями профильного департамента.

Инесса БАБИЧ, президент бизнес-клуба «Диалоги», считает, что в стратегии нужно дать более четкое определение целевой группы. Также она предложила добавить несколько вариантов проектов, на которые инвесторы могли бы обратить свое внимание, и в отдельном приложении представить опыт реализации успешных инвестиционных проектов.

Высказал свои замечания и Валентин АНИКЕЕВ, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук.

«Я ознакомился с этим документом, и с правовой точки зрения, на мой взгляд, все сделано хорошо. Но многие вопросы, которые здесь затрагиваются, выходят за компетенцию и Заксобрания, и губернатора края. В стратегии есть ряд проектов, которые должны быть реализованы. Они довольно масштабны, а стратегия написана до 2018 года. То есть времени на их реализацию очень мало – временной лаг в этой стратегии не учтен. Кроме этого, стратегия, на мой взгляд, не сбалансирована с реальными возможностями строительных организаций. Также она не соотнесена с другими документами. Например, схемами территориального планирования. Сегодня в крае разрабатывается три градостроительных документа, и ни один из них не учтен в стратегии».

Затем слово для выступления взял представитель логистического бизнеса - Виктор ЕРУКАЕВ, генеральный директор компании «РИ Лог».

«Инвестора в Приморье больше всего интересует увеличение пропускной способности этой территории для своих грузовых потоков, - считает эксперт. - Если мы говорим о приоритетах развития края, то мне кажется, что в стратегии очень не хватает такого приоритета, как создание логистической инфраструктуры. У нас край один из немногих в России, где нужна логистическая стратегия. В программе социально-экономического развития перечислены объекты, которые должны появиться в ближайшее время. Если собрать их вместе, то к 2018 году пропускная способность портов должна увеличиться на 230 млн тонн. Это 180 поездов в сутки. На сегодняшний день в направлении всех портов региона РЖД перевезло 75 млн тонн. Это 60 составов в сутки. Поэтому предлагаю включить в приоритеты создание логистической стратегии».

Практическое предложение последовало и от Александра МОНАСТЫРЕВА, председателя общественного совета по инвестициям, президента холдинга «Монастырев и Ко». Он считает, что к показателю эффективности исполнения стратегии, который сегодня измеряется в процентах от ВРП, необходимо добавить еще и показатель по количеству проектов. Кроме этого, он предложил опробовать новую систему обсуждения стратегического документа. «Давайте перенесем нашу дискуссию в интерактив. Я, как представитель общественного совета, беру на себя эту задачу – мы сделаем так, чтобы каждый участник обсуждения мог оставлять свои комментарии. Тогда, мне кажется, корректировки будут более предметные и мы сможем их обсудить и принять. Я за то, чтобы вовлечь в эту работу максимальное количество предпринимателей, инвесторов».

Под занавес заседания слово взял Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, генеральный директор компании ДНС, который выразил определенный скепсис по поводу того, что такой документ как стратегия действительно способен привлечь инвесторов на территорию.

«Прекрасно, что такой документ появился у Приморского края, но мне, как инвестору, который инвестирует во все регионы России, никогда в жизни ни в одном регионе такой документ не понадобился», - сказал он.

Спорить с представителем реального бизнеса, имеющим колоссальный предпринимательский опыт, никто не стал. А востребованность данного документа покажет время. Для опережающего экономического развития Приморскому краю, по словам Николая Дубинина, необходимо 300-400 млрд рублей частных инвестиций ежегодно. Если их удастся привлечь на территорию из-за рубежа, других регионов или инвестиционная активность увеличится в местной предпринимательской среде, в том числе и благодаря Инвестиционной стратегии, то вопрос об ее актуальности снимется с повестки дня сам собой.

Что касается всех предложений, которые прозвучали в ходе обсуждения, их организаторы мероприятия предложили подать в рабочую группу в письменном виде.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.